https://ria.ru/20230220/novosibirsk-1853058947.html

Заксобрание приняло законопроект об отмене прямых выборов мэра Новосибирска

Заксобрание приняло законопроект об отмене прямых выборов мэра Новосибирска - РИА Новости, 20.02.2023

Заксобрание приняло законопроект об отмене прямых выборов мэра Новосибирска

Законодательное собрание Новосибирской области на сессии в понедельник в сразу в двух чтениях приняло законопроект об изменениях в областной закон,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T09:10

2023-02-20T09:10

2023-02-20T09:36

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НОВОСИБИРСК, 20 фев – РИА Новости. Законодательное собрание Новосибирской области на сессии в понедельник в сразу в двух чтениях приняло законопроект об изменениях в областной закон, предполагающих отмену прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово."Решение принято", - сказал председатель заксобрания Андрей Шимкив. За принятие законопроекта проголосовали 49 человек, против - 12, один воздержался. В ходе обсуждения на сессии против принятия законопроекта выступила фракция КПРФ и "Новые люди", за - "Единая Россия" и ЛДПР.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, выступая на сессии, заявил, что считает принятие законопроекта правильной и своевременной инициативой, откладывать принятие которой нет никаких оснований. По его словам, рассматриваемый в Госдуме РФ законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления…" принципиально ничего нового не внесет в части выборов глав муниципалитетов."Согласен, что не нужно забывать советский опыт, тем более, что в большей степени он был положительным… Практика назначения через подтверждение депутатами руководителей исполкомов – это правильная практика", - сказал он, отметив, что по сути на региональном уровне сегодня эта практика возвращается, что сделано уже в большинстве российских регионов.Как сообщалось, комитет заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению на заседании 14 февраля рекомендовал областному парламенту к принятию законопроекта "О внесении изменений в статью 2 Закона Новосибирской области "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области" в двух чтениях "в связи с необходимостью создания правовой основы обеспечения единого подхода по вопросу выборов глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов Новосибирской области".Согласно законопроекту, предлагается изменить способ избрания глав Новосибирска и рабочего поселка Кольцово, установив единый подход, согласно которому глава муниципального образования Новосибирской области избирается соответствующим представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет. Закон вступит в силу после истечения полномочий действующих глав муниципалитетов.До этого этого решения прямые выборы в городах-столицах регионов России, за исключением городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), оставались в Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ.

https://ria.ru/20230215/novosibirsk-1852085851.html

https://ria.ru/20230117/kleveta-1845504877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, новосибирск, новосибирская область, кольцово