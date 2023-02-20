https://ria.ru/20230220/nato-1853040033.html

СМИ: НАТО обеспокоена возможностью войны за Тайвань

СМИ: НАТО обеспокоена возможностью войны за Тайвань - РИА Новости, 20.02.2023

СМИ: НАТО обеспокоена возможностью войны за Тайвань

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об азиатском регионе, сделанное на мюнхенской конференции, может говорить об озабоченности альянса в связи с возможной РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T01:20

2023-02-20T01:20

2023-02-20T01:20

в мире

сша

тайвань

китай

йенс столтенберг

нэнси пелоси

нато

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об азиатском регионе, сделанное на мюнхенской конференции, может говорить об озабоченности альянса в связи с возможной войной за Тайвань, пишет китайская государственная газета Global Times. Как напоминает издание, Столтенберг заявил, что "то, что происходит в Европе сегодня, может произойти в Азии завтра". Газета пишет, что данные слова генсека НАТО были многими восприняты как "озабоченность по поводу войны на острове Тайвань". Китайский военный эксперт Сун Чжунпин в беседе с изданием отметил, что США надеются, что НАТО сможет достичь нового уровня влияния, расширив свое присутствие по всему миру. Для достижения подобных интересов США необходимо раскручивать новые "внешние угрозы", а также "объединять государства-члены, чьи интересы не всегда совпадают, и заставлять их тратить больше на свой военный бюджет", говорится в публикации. "Цель США - контролировать НАТО и Европу и превратить НАТО в глобальный военный альянс. Слова Столтенберга можно рассматривать как прокладывание пути для участия НАТО в делах Азиатско-Тихоокеанского региона", - считает эксперт. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221230/tayvan-1842421719.html

https://ria.ru/20230219/tayvan-1852980269.html

сша

тайвань

китай

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в мире, сша, тайвань, китай, йенс столтенберг, нэнси пелоси, нато, мюнхенская конференция по безопасности