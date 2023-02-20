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СМИ: НАТО обеспокоена возможностью войны за Тайвань - РИА Новости, 20.02.2023
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СМИ: НАТО обеспокоена возможностью войны за Тайвань
СМИ: НАТО обеспокоена возможностью войны за Тайвань - РИА Новости, 20.02.2023
СМИ: НАТО обеспокоена возможностью войны за Тайвань
Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об азиатском регионе, сделанное на мюнхенской конференции, может говорить об озабоченности альянса в связи с возможной РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T01:20
2023-02-20T01:20
в мире
сша
тайвань
китай
йенс столтенберг
нэнси пелоси
нато
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об азиатском регионе, сделанное на мюнхенской конференции, может говорить об озабоченности альянса в связи с возможной войной за Тайвань, пишет китайская государственная газета Global Times. Как напоминает издание, Столтенберг заявил, что "то, что происходит в Европе сегодня, может произойти в Азии завтра". Газета пишет, что данные слова генсека НАТО были многими восприняты как "озабоченность по поводу войны на острове Тайвань". Китайский военный эксперт Сун Чжунпин в беседе с изданием отметил, что США надеются, что НАТО сможет достичь нового уровня влияния, расширив свое присутствие по всему миру. Для достижения подобных интересов США необходимо раскручивать новые "внешние угрозы", а также "объединять государства-члены, чьи интересы не всегда совпадают, и заставлять их тратить больше на свой военный бюджет", говорится в публикации. "Цель США - контролировать НАТО и Европу и превратить НАТО в глобальный военный альянс. Слова Столтенберга можно рассматривать как прокладывание пути для участия НАТО в делах Азиатско-Тихоокеанского региона", - считает эксперт. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221230/tayvan-1842421719.html
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в мире, сша, тайвань, китай, йенс столтенберг, нэнси пелоси, нато, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Тайвань, Китай, Йенс Столтенберг, Нэнси Пелоси, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
01:20 20.02.2023
 
СМИ: НАТО обеспокоена возможностью войны за Тайвань

Global Times: НАТО может быть обеспокоена возможностью войны за Тайвань

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкОсновной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая
Основной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об азиатском регионе, сделанное на мюнхенской конференции, может говорить об озабоченности альянса в связи с возможной войной за Тайвань, пишет китайская государственная газета Global Times.
Как напоминает издание, Столтенберг заявил, что "то, что происходит в Европе сегодня, может произойти в Азии завтра". Газета пишет, что данные слова генсека НАТО были многими восприняты как "озабоченность по поводу войны на острове Тайвань".
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 11:30
Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню
Китайский военный эксперт Сун Чжунпин в беседе с изданием отметил, что США надеются, что НАТО сможет достичь нового уровня влияния, расширив свое присутствие по всему миру. Для достижения подобных интересов США необходимо раскручивать новые "внешние угрозы", а также "объединять государства-члены, чьи интересы не всегда совпадают, и заставлять их тратить больше на свой военный бюджет", говорится в публикации.
"Цель США - контролировать НАТО и Европу и превратить НАТО в глобальный военный альянс. Слова Столтенберга можно рассматривать как прокладывание пути для участия НАТО в делах Азиатско-Тихоокеанского региона", - считает эксперт.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ван И - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Вчера, 15:55
Ван И призвал Блинкена противостоять "независимости Тайваня"
 
В миреСШАТайваньКитайЙенс СтолтенбергНэнси ПелосиНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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