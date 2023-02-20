СМИ: НАТО обеспокоена возможностью войны за Тайвань
Global Times: НАТО может быть обеспокоена возможностью войны за Тайвань
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкОсновной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об азиатском регионе, сделанное на мюнхенской конференции, может говорить об озабоченности альянса в связи с возможной войной за Тайвань, пишет китайская государственная газета Global Times.
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Китайский военный эксперт Сун Чжунпин в беседе с изданием отметил, что США надеются, что НАТО сможет достичь нового уровня влияния, расширив свое присутствие по всему миру. Для достижения подобных интересов США необходимо раскручивать новые "внешние угрозы", а также "объединять государства-члены, чьи интересы не всегда совпадают, и заставлять их тратить больше на свой военный бюджет", говорится в публикации.
"Цель США - контролировать НАТО и Европу и превратить НАТО в глобальный военный альянс. Слова Столтенберга можно рассматривать как прокладывание пути для участия НАТО в делах Азиатско-Тихоокеанского региона", - считает эксперт.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.