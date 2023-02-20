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Молдавия предложила ЕС к концу года начать переговоры о членстве - РИА Новости, 20.02.2023
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Молдавия предложила ЕС к концу года начать переговоры о членстве
Молдавия предложила ЕС к концу года начать переговоры о членстве - РИА Новости, 20.02.2023
Молдавия предложила ЕС к концу года начать переговоры о членстве
Переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз могут начаться в конце нынешнего года, заявил в понедельник спикер парламента и председатель правящей партии... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:09
2023-02-20T17:09
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
евросоюз
сша
игорь гросу
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КИШИНЕВ, 20 фев – РИА Новости. Переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз могут начаться в конце нынешнего года, заявил в понедельник спикер парламента и председатель правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу, выступая на сессии парламентской ассамблеи "Евронест" в Кишиневе. В понедельник в молдавской столице проходит 10-я сессия парламентской ассамблеи "Евронест" с участием парламентариев из стран "Восточного партнерства" и Евросоюза. "Мы предлагаем перейти к следующему этапу евроинтеграции и к концу года начать переговоры о вступлении в ЕС. Мы должны действовать сообща, и с помощью наших друзей в ЕС, США и других партнеров мы обязательно добьемся поставленных целей. Молдавия – мирная страна, мы выступаем за свободу в Европе", - сказал Гросу. Ранее президент страны Майя Санду заявляла, что Молдавию примут в ЕС до конца нынешнего десятилетия. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсуждалась необходимость реформ в различных областях. Комиссия выступила за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.
https://ria.ru/20230220/pridnestrove-1853122011.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, евросоюз, сша, игорь гросу
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Евросоюз, США, Игорь Гросу
17:09 20.02.2023
 
Молдавия предложила ЕС к концу года начать переговоры о членстве

Спикер парламента Гросу: Молдавия в конце года может начать переговоры о членстве в ЕС

© Sputnik / Anatolii KiriakУчастник акции протеста перед зданием правительства Молдавии
Участник акции протеста перед зданием правительства Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Участник акции протеста перед зданием правительства Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 фев – РИА Новости. Переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз могут начаться в конце нынешнего года, заявил в понедельник спикер парламента и председатель правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу, выступая на сессии парламентской ассамблеи "Евронест" в Кишиневе.
В понедельник в молдавской столице проходит 10-я сессия парламентской ассамблеи "Евронест" с участием парламентариев из стран "Восточного партнерства" и Евросоюза.
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"Мы предлагаем перейти к следующему этапу евроинтеграции и к концу года начать переговоры о вступлении в ЕС. Мы должны действовать сообща, и с помощью наших друзей в ЕС, США и других партнеров мы обязательно добьемся поставленных целей. Молдавия – мирная страна, мы выступаем за свободу в Европе", - сказал Гросу.
Ранее президент страны Майя Санду заявляла, что Молдавию примут в ЕС до конца нынешнего десятилетия.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсуждалась необходимость реформ в различных областях. Комиссия выступила за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 15:34
Санду заявила, что Молдавия больше не зависит от одного поставщика газа
 
В миреМолдавияКишиневМайя СандуЕвросоюзСШАИгорь Гросу
 
 
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