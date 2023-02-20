Молдавия предложила ЕС к концу года начать переговоры о членстве
Спикер парламента Гросу: Молдавия в конце года может начать переговоры о членстве в ЕС
© Sputnik / Anatolii KiriakУчастник акции протеста перед зданием правительства Молдавии
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Участник акции протеста перед зданием правительства Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 фев – РИА Новости. Переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз могут начаться в конце нынешнего года, заявил в понедельник спикер парламента и председатель правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу, выступая на сессии парламентской ассамблеи "Евронест" в Кишиневе.
В понедельник в молдавской столице проходит 10-я сессия парламентской ассамблеи "Евронест" с участием парламентариев из стран "Восточного партнерства" и Евросоюза.
"Мы предлагаем перейти к следующему этапу евроинтеграции и к концу года начать переговоры о вступлении в ЕС. Мы должны действовать сообща, и с помощью наших друзей в ЕС, США и других партнеров мы обязательно добьемся поставленных целей. Молдавия – мирная страна, мы выступаем за свободу в Европе", - сказал Гросу.
Ранее президент страны Майя Санду заявляла, что Молдавию примут в ЕС до конца нынешнего десятилетия.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсуждалась необходимость реформ в различных областях. Комиссия выступила за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.