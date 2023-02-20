https://ria.ru/20230220/moldaviya-1853210519.html

Молдавия предложила ЕС к концу года начать переговоры о членстве

Молдавия предложила ЕС к концу года начать переговоры о членстве - РИА Новости, 20.02.2023

Молдавия предложила ЕС к концу года начать переговоры о членстве

Переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз могут начаться в конце нынешнего года, заявил в понедельник спикер парламента и председатель правящей партии... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:09

2023-02-20T17:09

2023-02-20T17:09

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

евросоюз

сша

игорь гросу

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КИШИНЕВ, 20 фев – РИА Новости. Переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз могут начаться в конце нынешнего года, заявил в понедельник спикер парламента и председатель правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу, выступая на сессии парламентской ассамблеи "Евронест" в Кишиневе. В понедельник в молдавской столице проходит 10-я сессия парламентской ассамблеи "Евронест" с участием парламентариев из стран "Восточного партнерства" и Евросоюза. "Мы предлагаем перейти к следующему этапу евроинтеграции и к концу года начать переговоры о вступлении в ЕС. Мы должны действовать сообща, и с помощью наших друзей в ЕС, США и других партнеров мы обязательно добьемся поставленных целей. Молдавия – мирная страна, мы выступаем за свободу в Европе", - сказал Гросу. Ранее президент страны Майя Санду заявляла, что Молдавию примут в ЕС до конца нынешнего десятилетия. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсуждалась необходимость реформ в различных областях. Комиссия выступила за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.

https://ria.ru/20230220/pridnestrove-1853122011.html

https://ria.ru/20230220/moldaviya-1853184393.html

молдавия

кишинев

сша

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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, евросоюз, сша, игорь гросу