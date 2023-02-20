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Меркель рассказала о требованиях репараций от европейских стран к Германии - РИА Новости, 20.02.2023
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Меркель рассказала о требованиях репараций от европейских стран к Германии
Меркель рассказала о требованиях репараций от европейских стран к Германии - РИА Новости, 20.02.2023
Меркель рассказала о требованиях репараций от европейских стран к Германии
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с российскими пранкерами, которые представились бывшим украинским лидером Петром Порошенко, заявила, что Германии... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:13
2023-02-20T14:13
в мире
ангела меркель
германия
польша
греция
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с российскими пранкерами, которые представились бывшим украинским лидером Петром Порошенко, заявила, что Германии "постоянно заявляют требования" о репарациях, на них настаивает не только Польша, но и Греция. Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. После этого Польша обратилась к конгрессу США, ЮНЕСКО, Совету Европы, ООН, 50 странам, в том числе ЕС и НАТО, с просьбой помочь получить от Германии репарации. "У правительства Германии, а это было еще и в мое время, такие вопросы (о репарациях от Германии - ред.) возникали не только с Польшей, но и в какой-то мере с Грецией. Нам постоянно заявляют такие требования", - сказала Меркель "Порошенко" в ходе разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). При этом Меркель отметила, что нечто подобное происходит и в Италии. "У нас есть юридическое заключение, что эти вопросы были окончательно урегулированы связи с объединением Германии и благодаря подписанному договору "2+4" (Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии - ред.) И мы придерживаемся именно этой позиции. Кроме того, это не уникально для Польши, такое происходит и с другими странами", - добавила она. Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшава нашла в Афинах понимание своих требований о военных репарациях от Германии. Он отметил, что Греция также имеет к Германии материальные претензии. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20230125/reparatsii-1847277597.html
https://ria.ru/20230110/reparatsii-1843932350.html
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в мире, ангела меркель, германия, польша, греция, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)
В мире, Ангела Меркель, Германия, Польша, Греция, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус)
14:13 20.02.2023
 
Меркель рассказала о требованиях репараций от европейских стран к Германии

Меркель рассказала пранкерам, что Польша и Греция постоянно требуют репарации от Германии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с российскими пранкерами, которые представились бывшим украинским лидером Петром Порошенко, заявила, что Германии "постоянно заявляют требования" о репарациях, на них настаивает не только Польша, но и Греция.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. После этого Польша обратилась к конгрессу США, ЮНЕСКО, Совету Европы, ООН, 50 странам, в том числе ЕС и НАТО, с просьбой помочь получить от Германии репарации.
"У правительства Германии, а это было еще и в мое время, такие вопросы (о репарациях от Германии - ред.) возникали не только с Польшей, но и в какой-то мере с Грецией. Нам постоянно заявляют такие требования", - сказала Меркель "Порошенко" в ходе разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
При этом Меркель отметила, что нечто подобное происходит и в Италии.
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"У нас есть юридическое заключение, что эти вопросы были окончательно урегулированы связи с объединением Германии и благодаря подписанному договору "2+4" (Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии - ред.) И мы придерживаемся именно этой позиции. Кроме того, это не уникально для Польши, такое происходит и с другими странами", - добавила она.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшава нашла в Афинах понимание своих требований о военных репарациях от Германии. Он отметил, что Греция также имеет к Германии материальные претензии.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
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В миреАнгела МеркельГерманияПольшаГрецияВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)
 
 
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