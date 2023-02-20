02:17 20.02.2023 (обновлено: 02:19 20.02.2023)
В МАГАТЭ прокомментировали сообщение об обогащении иранского урана
В МАГАТЭ заявили, что знают об обогащении иранского урана
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
ВЕНА, 20 фев - РИА Новости. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) знают об обогащении иранского урана, при необходимости проинформируют Совет управляющих, говорится в сообщении агентства в соцсети Twitter.
"МАГАТЭ известно о недавних сообщениях средств массовой информации об уровнях обогащения урана в Иране. Генеральный директор Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ обсуждает с Ираном результаты недавней контрольной деятельности агентства и при необходимости проинформирует об этом Совет управляющих МАГАТЭ", - говорится в сообщении.
Международные наблюдатели на прошлой неделе обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84%, что лишь немногим ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия, передавало ранее агентство Блумберг со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных дипломатов.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
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