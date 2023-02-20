https://ria.ru/20230220/magate-1853042053.html

В МАГАТЭ прокомментировали сообщение об обогащении иранского урана

В МАГАТЭ прокомментировали сообщение об обогащении иранского урана - РИА Новости, 20.02.2023

В МАГАТЭ прокомментировали сообщение об обогащении иранского урана

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) знают об обогащении иранского урана, при необходимости проинформируют Совет управляющих, говорится в... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T02:17

2023-02-20T02:17

2023-02-20T02:19

в мире

иран

сша

тегеран (город)

рафаэль гросси

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нед прайс

магатэ

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ВЕНА, 20 фев - РИА Новости. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) знают об обогащении иранского урана, при необходимости проинформируют Совет управляющих, говорится в сообщении агентства в соцсети Twitter. Международные наблюдатели на прошлой неделе обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84%, что лишь немногим ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия, передавало ранее агентство Блумберг со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных дипломатов. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.

https://ria.ru/20221011/iran-1822978364.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), рафаэль гросси, дональд трамп, нед прайс, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)