Рейтинг@Mail.ru
Климатолог рассказал, когда растает "Ледник Судного дня" - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/lednik-1853044021.html
Климатолог рассказал, когда растает "Ледник Судного дня"
Климатолог рассказал, когда растает "Ледник Судного дня" - РИА Новости, 20.02.2023
Климатолог рассказал, когда растает "Ледник Судного дня"
Комплекс ледников в Западной Антарктиде, включая ледник Туэйтса, растает и поднимет уровень Мирового океана на три метра уже в 22 веке, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T03:42
2023-02-20T04:19
земля
россия
алексей кокорин
оон
антониу гутерреш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564048736_0:89:1440:899_1920x0_80_0_0_a7bb34c2bc013bf4e66fd72d02382d00.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Комплекс ледников в Западной Антарктиде, включая ледник Туэйтса, растает и поднимет уровень Мирового океана на три метра уже в 22 веке, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. Ранее в научном журнале Nature учёные опубликовали статью, в которой говорится, что ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, который в СМИ называют "ледником Судного дня", стремительно тает из-за повышения температуры воды. Если он и расположенные рядом с ним ледники растают, уровень Мирового океана может подняться на три метра. "Конечно, это не 21 век. В 22 веке таяние западных антарктических шельфовых ледников, их очень много, может повысить уровень Мирового океана на три метра", - сказал Кокорин. По его словам, при наихудшем сценарии развития событий подъем уровня океана в 22 веке может достигнуть и пяти метров под воздействием "всех факторов", включая влияние человека и тепловое расширение воды. Он отметил, что глобальное потепление удастся остановить на уровне плюс 2-2,5 градусов Цельсия относительно доиндустриальной эпохи, если все страны достигнут углеродной нейтральности до конца века. Это позволит снизить темпы повышения уровня Мирового океана. Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации. Ключевое соглашение в этой сфере - Парижское соглашение по климату 2015 года, предполагающее меры по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, максимум 2 градуса к 2100 году. В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
https://ria.ru/20220920/lednik-1817887930.html
https://ria.ru/20220630/arktika-1799349825.html
земля
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564048736_118:0:1317:899_1920x0_80_0_0_a5cbb5dcd4694aaa630d8e2d1fa4e54a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, россия, алексей кокорин, оон, антониу гутерреш
Земля, Россия, Алексей Кокорин, ООН, Антониу Гутерреш
03:42 20.02.2023 (обновлено: 04:19 20.02.2023)
 
Климатолог рассказал, когда растает "Ледник Судного дня"

Климатолог Кокорин: "Ледник Судного дня" растает уже в 22 веке

© Фото : David Holland, NYU and NYU Abu DhabiУченые из Нью-Йоркского университета и Центра глобального изменения уровня моря в Абу-Даби
Ученые из Нью-Йоркского университета и Центра глобального изменения уровня моря в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : David Holland, NYU and NYU Abu Dhabi
Ученые из Нью-Йоркского университета и Центра глобального изменения уровня моря в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Комплекс ледников в Западной Антарктиде, включая ледник Туэйтса, растает и поднимет уровень Мирового океана на три метра уже в 22 веке, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.
Ранее в научном журнале Nature учёные опубликовали статью, в которой говорится, что ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, который в СМИ называют "ледником Судного дня", стремительно тает из-за повышения температуры воды. Если он и расположенные рядом с ним ледники растают, уровень Мирового океана может подняться на три метра.
Сход ледника Колка в Кармадонском ущелье
20 сентября 2022, 03:18
Сход ледника Колка в Кармадонском ущелье (2002)
"Конечно, это не 21 век. В 22 веке таяние западных антарктических шельфовых ледников, их очень много, может повысить уровень Мирового океана на три метра", - сказал Кокорин.
По его словам, при наихудшем сценарии развития событий подъем уровня океана в 22 веке может достигнуть и пяти метров под воздействием "всех факторов", включая влияние человека и тепловое расширение воды.
Он отметил, что глобальное потепление удастся остановить на уровне плюс 2-2,5 градусов Цельсия относительно доиндустриальной эпохи, если все страны достигнут углеродной нейтральности до конца века. Это позволит снизить темпы повышения уровня Мирового океана.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации. Ключевое соглашение в этой сфере - Парижское соглашение по климату 2015 года, предполагающее меры по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, максимум 2 градуса к 2100 году.
В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
Сотрудник охраны Национального Парка Русская Арктика во время высадки на остров Хейса. Федеральный заказник Земля Франца Иосифа - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня 2022, 17:23Наука
Полюс глобального потепления найден в российской Арктике
 
ЗемляРоссияАлексей КокоринООНАнтониу Гутерреш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала