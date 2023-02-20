https://ria.ru/20230220/lednik-1853044021.html

Климатолог рассказал, когда растает "Ледник Судного дня"

Климатолог рассказал, когда растает "Ледник Судного дня" - РИА Новости, 20.02.2023

Климатолог рассказал, когда растает "Ледник Судного дня"

Комплекс ледников в Западной Антарктиде, включая ледник Туэйтса, растает и поднимет уровень Мирового океана на три метра уже в 22 веке, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T03:42

2023-02-20T03:42

2023-02-20T04:19

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Комплекс ледников в Западной Антарктиде, включая ледник Туэйтса, растает и поднимет уровень Мирового океана на три метра уже в 22 веке, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. Ранее в научном журнале Nature учёные опубликовали статью, в которой говорится, что ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, который в СМИ называют "ледником Судного дня", стремительно тает из-за повышения температуры воды. Если он и расположенные рядом с ним ледники растают, уровень Мирового океана может подняться на три метра. "Конечно, это не 21 век. В 22 веке таяние западных антарктических шельфовых ледников, их очень много, может повысить уровень Мирового океана на три метра", - сказал Кокорин. По его словам, при наихудшем сценарии развития событий подъем уровня океана в 22 веке может достигнуть и пяти метров под воздействием "всех факторов", включая влияние человека и тепловое расширение воды. Он отметил, что глобальное потепление удастся остановить на уровне плюс 2-2,5 градусов Цельсия относительно доиндустриальной эпохи, если все страны достигнут углеродной нейтральности до конца века. Это позволит снизить темпы повышения уровня Мирового океана. Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации. Ключевое соглашение в этой сфере - Парижское соглашение по климату 2015 года, предполагающее меры по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, максимум 2 градуса к 2100 году. В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

https://ria.ru/20220920/lednik-1817887930.html

https://ria.ru/20220630/arktika-1799349825.html

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земля, россия, алексей кокорин, оон, антониу гутерреш