https://ria.ru/20230220/kompanii-1853055221.html

Многие европейские компании по-прежнему остаются в России, заявили в АЕБ

Многие европейские компании по-прежнему остаются в России, заявили в АЕБ - РИА Новости, 20.02.2023

Многие европейские компании по-прежнему остаются в России, заявили в АЕБ

Хотя СМИ сообщают главным образом об уходе западных компаний из России, в стране по-прежнему остается много европейских компаний, заявил РИА Новости генеральный РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T08:44

2023-02-20T08:44

2023-02-20T12:15

экономика

россия

тадзио шиллинг

ассоциация европейского бизнеса

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Хотя СМИ сообщают главным образом об уходе западных компаний из России, в стране по-прежнему остается много европейских компаний, заявил РИА Новости генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг. "Хотя в заголовках доминируют новости об уходе иностранных компаний по понятным причинам, в России по-прежнему остается много европейских компаний", - сказал он. "Особенно в секторах, менее затронутых санкциями или другими проблемами, связанными с кризисом. И наша задача как ассоциации помочь им выжить в нынешнем кризисе", - подчеркнул гендиректор АЕБ. "Точную цифру я не знаю, но я не думаю, что фактическое число действительно имеет значение", - заметил он. "Я разговаривал со многими руководителями и менеджерами иностранных компаний, и могу вам сказать, что за каждым уходом стоят сотни печальных личных историй, и каждый уход — это не только экономическая потеря, но и потеря в плане человеческих отношений, поскольку тесные контакты между людьми для иностранного бизнеса, работающего в России, всегда играли важную роль", - добавил Шиллинг.Читайте полный текст интервью >>>

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, тадзио шиллинг, ассоциация европейского бизнеса