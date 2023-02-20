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Многие европейские компании по-прежнему остаются в России, заявили в АЕБ - РИА Новости, 20.02.2023
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Многие европейские компании по-прежнему остаются в России, заявили в АЕБ
Многие европейские компании по-прежнему остаются в России, заявили в АЕБ - РИА Новости, 20.02.2023
Многие европейские компании по-прежнему остаются в России, заявили в АЕБ
Хотя СМИ сообщают главным образом об уходе западных компаний из России, в стране по-прежнему остается много европейских компаний, заявил РИА Новости генеральный РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T08:44
2023-02-20T12:15
экономика
россия
тадзио шиллинг
ассоциация европейского бизнеса
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Хотя СМИ сообщают главным образом об уходе западных компаний из России, в стране по-прежнему остается много европейских компаний, заявил РИА Новости генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг. "Хотя в заголовках доминируют новости об уходе иностранных компаний по понятным причинам, в России по-прежнему остается много европейских компаний", - сказал он. "Особенно в секторах, менее затронутых санкциями или другими проблемами, связанными с кризисом. И наша задача как ассоциации помочь им выжить в нынешнем кризисе", - подчеркнул гендиректор АЕБ. "Точную цифру я не знаю, но я не думаю, что фактическое число действительно имеет значение", - заметил он. "Я разговаривал со многими руководителями и менеджерами иностранных компаний, и могу вам сказать, что за каждым уходом стоят сотни печальных личных историй, и каждый уход — это не только экономическая потеря, но и потеря в плане человеческих отношений, поскольку тесные контакты между людьми для иностранного бизнеса, работающего в России, всегда играли важную роль", - добавил Шиллинг.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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экономика, россия, тадзио шиллинг, ассоциация европейского бизнеса
Экономика, Россия, Тадзио Шиллинг, Ассоциация европейского бизнеса
08:44 20.02.2023 (обновлено: 12:15 20.02.2023)
 
Многие европейские компании по-прежнему остаются в России, заявили в АЕБ

Гендиректор АЕБ Шиллинг: многие европейские компании по-прежнему остаются в России

© Depositphotos.com / gstockstudioСотрудники офиса
Сотрудники офиса - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Depositphotos.com / gstockstudio
Сотрудники офиса. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Хотя СМИ сообщают главным образом об уходе западных компаний из России, в стране по-прежнему остается много европейских компаний, заявил РИА Новости генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг.
"Хотя в заголовках доминируют новости об уходе иностранных компаний по понятным причинам, в России по-прежнему остается много европейских компаний", - сказал он.
"Особенно в секторах, менее затронутых санкциями или другими проблемами, связанными с кризисом. И наша задача как ассоциации помочь им выжить в нынешнем кризисе", - подчеркнул гендиректор АЕБ.
"Точную цифру я не знаю, но я не думаю, что фактическое число действительно имеет значение", - заметил он.
"Я разговаривал со многими руководителями и менеджерами иностранных компаний, и могу вам сказать, что за каждым уходом стоят сотни печальных личных историй, и каждый уход — это не только экономическая потеря, но и потеря в плане человеческих отношений, поскольку тесные контакты между людьми для иностранного бизнеса, работающего в России, всегда играли важную роль", - добавил Шиллинг.
Читайте полный текст интервью >>>
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ЭкономикаРоссияТадзио ШиллингАссоциация европейского бизнеса
 
 
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