В КНДР заявили о способности "испепелить" аэродромы противника
ЦТАК: снаряды 600-миллиметровой РСЗО КНДР могут "испепелить" аэродромы противника
© KCTV Новая баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А" во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции
© KCTV
Новая баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А" во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции. Архивное фото
СЕУЛ, 20 фев – РИА Новости. Снаряды сверхкрупной 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) КНДР могут "испепелить" аэродромы противника, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что Северная Корея подтвердила пуск двух снарядов такой РСЗО в сторону Японского моря в понедельник утром, они пролетели 395 и 337 километров соответственно. По данным южнокорейских военных, дальность полета составила 390 и 340 километров.
Сообщается, что указанные РСЗО 600-миллиметрового калибра - это "новейшая система", входящая в число "стратегических ядерных ударных средств" КНДР, и Пхеньян обладает достаточным их количеством, по одной установке на каждый аэродром противника, что позволило бы нанести по каждому их них удар четырьмя ракетами.
"В конце декабря прошлого года на церемонии преподнесения (этих РСЗО Центральному комитету партии – ред.) Академия оборонных наук и Институт ядерного оружия выразили ясное мнение, что взрывной мощностью четырех снарядов РСЗО можно парализовать оперативный аэродром противника, испепелив его", - говорится в сообщении ЦТАК.
Отмечается, что данные учений продемонстрировали последовательную готовность к сдерживанию противника и волю Корейской народной армии отвечать на действия объединенных воздушных сил США и Южной Кореи.
Южная Корея и США в воскресенье провели совместные учения авиации с участием американских самолетов F-16 и тяжелого бомбардировщика B1-B, а также истребителей южнокорейских ВВС F-35A и F-15K. В Сеуле тогда заявили, что учения проводятся в ответ на пуск КНДР в субботу межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-15".
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