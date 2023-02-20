https://ria.ru/20230220/kirkorov-1853188041.html

Киркоров выступит со звездами художественной гимнастики

Киркоров выступит со звездами художественной гимнастики - РИА Новости, 20.02.2023

Киркоров выступит со звездами художественной гимнастики

Филипп Киркоров проведет концерт со звездами художественной гимнастики четвертого марта во "Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой" в Москве. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:57

2023-02-20T15:57

2023-02-20T15:57

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Филипп Киркоров проведет концерт со звездами художественной гимнастики четвертого марта во "Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой" в Москве. Концерт музыканта с участием звезд художественной гимнастики станет вторым. Первое мероприятие состоится на той же площадке 22 февраля. Спортсмены выступят в совместной программе с группой "Кватро", говорится на сайте дворца.Ранее Киркоров сообщил о смерти своего друга и экс-директора Геннадия Рыбака. Он называл бывшего коллегу "большим профессионалом".

https://ria.ru/20230209/kirkorov-1850752213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, музыка, знаменитости, шоу-бизнес