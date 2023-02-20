https://ria.ru/20230220/kirkorov-1853188041.html
Киркоров выступит со звездами художественной гимнастики
Киркоров выступит со звездами художественной гимнастики - РИА Новости, 20.02.2023
Киркоров выступит со звездами художественной гимнастики
Филипп Киркоров проведет концерт со звездами художественной гимнастики четвертого марта во "Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой" в Москве. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:57
2023-02-20T15:57
2023-02-20T15:57
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Филипп Киркоров проведет концерт со звездами художественной гимнастики четвертого марта во "Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой" в Москве. Концерт музыканта с участием звезд художественной гимнастики станет вторым. Первое мероприятие состоится на той же площадке 22 февраля. Спортсмены выступят в совместной программе с группой "Кватро", говорится на сайте дворца.Ранее Киркоров сообщил о смерти своего друга и экс-директора Геннадия Рыбака. Он называл бывшего коллегу "большим профессионалом".
https://ria.ru/20230209/kirkorov-1850752213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, музыка, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Филипп Киркоров, Музыка, Знаменитости, Шоу-бизнес
Киркоров выступит со звездами художественной гимнастики
Киркоров выступит со звездами художественной гимнастики четвертого марта