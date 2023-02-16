Рейтинг@Mail.ru
Умер продюсер, бывший концертный директор Киркорова Геннадий Рыбак - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230216/kirkorov-1852517241.html
Умер продюсер, бывший концертный директор Киркорова Геннадий Рыбак
Умер продюсер, бывший концертный директор Киркорова Геннадий Рыбак - РИА Новости, 16.02.2023
Умер продюсер, бывший концертный директор Киркорова Геннадий Рыбак
Филипп Киркоров сообщил о смерти своего друга и бывшего концертного директора Геннадия Рыбака. Он скончался из-за онкологии. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T19:29
2023-02-16T19:29
шоубиз
филипп киркоров
шоу-бизнес
знаменитости
новости шоу-бизнеса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785769012_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_9e79579821417ead3a38f1b13c857d74.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Филипп Киркоров сообщил о смерти своего друга и бывшего концертного директора Геннадия Рыбака. Он скончался из-за онкологии.Кроме того, он отметил, что Рыбак был "большим профессионалом". Киркоров перестал сотрудничать с Рыбаком в 2021 году. Ранее артист выиграл суд у жителя Подмосковья Анатолия Рыськова. Истец утверждал, что музыкант незаконно установил пирс на своей даче.
https://ria.ru/20230130/strong-1848331424.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785769012_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9866ef712a5ad4cefa48a0b5356343db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филипп киркоров, шоу-бизнес, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Филипп Киркоров, Шоу-бизнес, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
19:29 16.02.2023
 
Умер продюсер, бывший концертный директор Киркорова Геннадий Рыбак

Филипп Киркоров сообщил о смерти своего друга и экс-директора Геннадия Рыбака

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров выступает на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория - 2021" в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Певец Филипп Киркоров выступает на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии Виктория - 2021 в Государственном Кремлевском дворце в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Филипп Киркоров сообщил о смерти своего друга и бывшего концертного директора Геннадия Рыбака. Он скончался из-за онкологии.
"Сегодня ушел из жизни важный человек и мой друг Геннадий Рыбак. Мы не общались некоторое время, но в январе стерли все разногласия. Я хочу принести соболезнования его семье и близким. Гена боролся с раком, но сегодня болезнь взяла верх", – поделился певец в своей соцсети.
Кроме того, он отметил, что Рыбак был "большим профессионалом".
"Он был большим профессионалом. Он задал такую высокую планку в профессии менеджера артиста, которую многим не достичь. Ты помог мне создать мои грандиозные шоу. Ты организовал сотни моих концертов. Ты был частью моей семьи. Нам не хватило последнего разговора", – заключил исполнитель.
Киркоров перестал сотрудничать с Рыбаком в 2021 году.
Ранее артист выиграл суд у жителя Подмосковья Анатолия Рыськова. Истец утверждал, что музыкант незаконно установил пирс на своей даче.
Американский певец Баррет Стронг - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 10:55Шоубиз
Умер автор легендарного рок-хита Money (That's What I Want)
 
ШоубизФилипп КиркоровШоу-бизнесЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала