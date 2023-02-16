Умер продюсер, бывший концертный директор Киркорова Геннадий Рыбак
Филипп Киркоров сообщил о смерти своего друга и экс-директора Геннадия Рыбака
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров выступает на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория - 2021" в Государственном Кремлевском дворце в Москве
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Филипп Киркоров сообщил о смерти своего друга и бывшего концертного директора Геннадия Рыбака. Он скончался из-за онкологии.
"Сегодня ушел из жизни важный человек и мой друг Геннадий Рыбак. Мы не общались некоторое время, но в январе стерли все разногласия. Я хочу принести соболезнования его семье и близким. Гена боролся с раком, но сегодня болезнь взяла верх", – поделился певец в своей соцсети.
Кроме того, он отметил, что Рыбак был "большим профессионалом".
"Он был большим профессионалом. Он задал такую высокую планку в профессии менеджера артиста, которую многим не достичь. Ты помог мне создать мои грандиозные шоу. Ты организовал сотни моих концертов. Ты был частью моей семьи. Нам не хватило последнего разговора", – заключил исполнитель.
Киркоров перестал сотрудничать с Рыбаком в 2021 году.
Ранее артист выиграл суд у жителя Подмосковья Анатолия Рыськова. Истец утверждал, что музыкант незаконно установил пирс на своей даче.