Умер продюсер, бывший концертный директор Киркорова Геннадий Рыбак

"Сегодня ушел из жизни важный человек и мой друг Геннадий Рыбак. Мы не общались некоторое время, но в январе стерли все разногласия. Я хочу принести соболезнования его семье и близким. Гена боролся с раком, но сегодня болезнь взяла верх", – поделился певец в своей соцсети.