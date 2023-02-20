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Аналитики назвали самые популярные хобби у россиян - РИА Новости, 20.02.2023
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Аналитики назвали самые популярные хобби у россиян
Аналитики назвали самые популярные хобби у россиян - РИА Новости, 20.02.2023
Аналитики назвали самые популярные хобби у россиян
Самыми популярными хобби у россиян в 2022 году оказались кулинария и путешествия, при этом наименьший интерес вызывают коллекционирование и посещение концертов, РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:02
2023-02-20T13:02
общество
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Самыми популярными хобби у россиян в 2022 году оказались кулинария и путешествия, при этом наименьший интерес вызывают коллекционирование и посещение концертов, свидетельствуют данные сети Fix Price, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Самыми популярными увлечениями, по признаниям опрошенных россиян, являются кулинария (выбор 23% респондентов), путешествия (23%) и чтение книг (22%). В топ-10 хобби также вошли спорт и танцы, выращивание комнатных растений, просмотр сериалов, рукоделие, шоппинг, уход за домашними животными и компьютерные игры", - говорится в совместном исследовании сети и компании Vector Market Research. Отмечается, что по сравнению с результатами исследования за 2021 год в прошлом году увеличилась доля покупателей, увлекающихся растениеводством (+6 процентных пунктов), разведением домашних животных (+3,9 процентных пункта) и чтением (+3 процентных пункта). "При этом наименее популярным оказался такой вид времяпрепровождения, как посещение баров и ресторанов, коллекционирование и посещение концертов", - добавляется в исследовании. В компании также подчеркивают, что выбор москвичей совпал с общероссийскими показателями – в топе увлечений путешествия (19%), кулинария (17%) и чтение книг (15%). А в топ-3 хобби у покупателей из Санкт-Петербурга кроме путешествий (37%) и кулинарии (19%) входят также спорт или танцы (25%).
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Новости
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353
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общество, россия, новости - туризм
Общество, Россия, Новости - Туризм
13:02 20.02.2023
 
Аналитики назвали самые популярные хобби у россиян

Исследование: самыми популярными хобби у россиян оказались кулинария и путешествия

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкГотовка на кухне
Готовка на кухне - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Готовка на кухне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Самыми популярными хобби у россиян в 2022 году оказались кулинария и путешествия, при этом наименьший интерес вызывают коллекционирование и посещение концертов, свидетельствуют данные сети Fix Price, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Самыми популярными увлечениями, по признаниям опрошенных россиян, являются кулинария (выбор 23% респондентов), путешествия (23%) и чтение книг (22%). В топ-10 хобби также вошли спорт и танцы, выращивание комнатных растений, просмотр сериалов, рукоделие, шоппинг, уход за домашними животными и компьютерные игры", - говорится в совместном исследовании сети и компании Vector Market Research.
Отмечается, что по сравнению с результатами исследования за 2021 год в прошлом году увеличилась доля покупателей, увлекающихся растениеводством (+6 процентных пунктов), разведением домашних животных (+3,9 процентных пункта) и чтением (+3 процентных пункта).
"При этом наименее популярным оказался такой вид времяпрепровождения, как посещение баров и ресторанов, коллекционирование и посещение концертов", - добавляется в исследовании.
В компании также подчеркивают, что выбор москвичей совпал с общероссийскими показателями – в топе увлечений путешествия (19%), кулинария (17%) и чтение книг (15%). А в топ-3 хобби у покупателей из Санкт-Петербурга кроме путешествий (37%) и кулинарии (19%) входят также спорт или танцы (25%).
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