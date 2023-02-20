https://ria.ru/20230220/khobbi-1853136388.html

Аналитики назвали самые популярные хобби у россиян

Аналитики назвали самые популярные хобби у россиян - РИА Новости, 20.02.2023

Аналитики назвали самые популярные хобби у россиян

Самыми популярными хобби у россиян в 2022 году оказались кулинария и путешествия, при этом наименьший интерес вызывают коллекционирование и посещение концертов, РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:02

2023-02-20T13:02

2023-02-20T13:02

общество

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Самыми популярными хобби у россиян в 2022 году оказались кулинария и путешествия, при этом наименьший интерес вызывают коллекционирование и посещение концертов, свидетельствуют данные сети Fix Price, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Самыми популярными увлечениями, по признаниям опрошенных россиян, являются кулинария (выбор 23% респондентов), путешествия (23%) и чтение книг (22%). В топ-10 хобби также вошли спорт и танцы, выращивание комнатных растений, просмотр сериалов, рукоделие, шоппинг, уход за домашними животными и компьютерные игры", - говорится в совместном исследовании сети и компании Vector Market Research. Отмечается, что по сравнению с результатами исследования за 2021 год в прошлом году увеличилась доля покупателей, увлекающихся растениеводством (+6 процентных пунктов), разведением домашних животных (+3,9 процентных пункта) и чтением (+3 процентных пункта). "При этом наименее популярным оказался такой вид времяпрепровождения, как посещение баров и ресторанов, коллекционирование и посещение концертов", - добавляется в исследовании. В компании также подчеркивают, что выбор москвичей совпал с общероссийскими показателями – в топе увлечений путешествия (19%), кулинария (17%) и чтение книг (15%). А в топ-3 хобби у покупателей из Санкт-Петербурга кроме путешествий (37%) и кулинарии (19%) входят также спорт или танцы (25%).

https://ria.ru/20210715/intellekt-1741318567.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, новости - туризм