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ООН отказалась дать оценку словам Харрис о "преступлении России" на Украине - РИА Новости, 20.02.2023
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ООН отказалась дать оценку словам Харрис о "преступлении России" на Украине
ООН отказалась дать оценку словам Харрис о "преступлении России" на Украине - РИА Новости, 20.02.2023
ООН отказалась дать оценку словам Харрис о "преступлении России" на Украине
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался давать оценку словам вице-президента США Камалы Харрис о якобы совершении Россией "преступления... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T23:29
2023-02-20T23:29
в мире
россия
камала харрис
стефан дюжаррик
украина
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ООН, 20 фев – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался давать оценку словам вице-президента США Камалы Харрис о якобы совершении Россией "преступления против человечности" на Украине, отметив, что генсек ООН не уполномочен давать такие определения, пока их не озвучат компетентные юридические структуры. Ранее Харрис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинила Россию в преступлении против человечности. "Есть ряд следственных механизмов на Украине, в том числе в рамках МУС, мониторинга соблюдения прав человека и другие. Подобные определения должны делаться компетентными юридическими властями – не генсеку ООН заявлять такие вещи, пока расследование не завершено и не принято решение компетентными властями", - сказал Дюжаррик журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Харрис. По его словам, ООН четко заявляла, что "происходили нарушения международного права". Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Запад пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что СК РФ возбуждено более двух тысяч уголовных дел в отношении более 600 украинских националистов, более 118 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853252519.html
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в мире, россия, камала харрис, стефан дюжаррик, украина, донбасс, сша, оон
В мире, Россия, Камала Харрис, Стефан Дюжаррик, Украина, Донбасс, США, ООН
23:29 20.02.2023
 
ООН отказалась дать оценку словам Харрис о "преступлении России" на Украине

В ООН отказались дать оценку словам Харрис о "преступлении России против человечности"

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 фев – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался давать оценку словам вице-президента США Камалы Харрис о якобы совершении Россией "преступления против человечности" на Украине, отметив, что генсек ООН не уполномочен давать такие определения, пока их не озвучат компетентные юридические структуры.
Ранее Харрис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинила Россию в преступлении против человечности.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 18:55
СМИ: Байден визитом в Киев внезапно обнажил слабое место для удара Путина
"Есть ряд следственных механизмов на Украине, в том числе в рамках МУС, мониторинга соблюдения прав человека и другие. Подобные определения должны делаться компетентными юридическими властями – не генсеку ООН заявлять такие вещи, пока расследование не завершено и не принято решение компетентными властями", - сказал Дюжаррик журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Харрис.
По его словам, ООН четко заявляла, что "происходили нарушения международного права".
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Запад пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что СК РФ возбуждено более двух тысяч уголовных дел в отношении более 600 украинских националистов, более 118 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 07:13Специальная военная операция на Украине
Антонов заявил о попытках США оправдать свои действия на Украине
 
В миреРоссияКамала ХаррисСтефан ДюжаррикУкраинаДонбассСШАООН
 
 
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