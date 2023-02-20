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Еще больше красок и света! В Рио-де-Жанейро вернулся знаменитый карнавал

Еще больше красок и света! В Рио-де-Жанейро вернулся знаменитый карнавал - РИА Новости, 20.02.2023

Еще больше красок и света! В Рио-де-Жанейро вернулся знаменитый карнавал

На минувших выходных в Бразилии начался знаменитый на весь мир карнавал, который продлится до 25 февраля. Из-за ковида фестиваль впервые полноценно развернется... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:31

2023-02-20T15:31

2023-02-20T16:12

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. На минувших выходных в Бразилии начался знаменитый на весь мир карнавал, который продлится до 25 февраля. Из-за ковида фестиваль впервые полноценно развернется с 2020 года. Невероятные участники, красочные костюмы и вайб праздника — в фотоленте РИА Новости.

бразилия

сан-паулу (город)

рио-де-жанейро (город)

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