Рейтинг@Mail.ru
Еще больше красок и света! В Рио-де-Жанейро вернулся знаменитый карнавал - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230220/karnaval-1853159756.html
Еще больше красок и света! В Рио-де-Жанейро вернулся знаменитый карнавал
Еще больше красок и света! В Рио-де-Жанейро вернулся знаменитый карнавал - РИА Новости, 20.02.2023
Еще больше красок и света! В Рио-де-Жанейро вернулся знаменитый карнавал
На минувших выходных в Бразилии начался знаменитый на весь мир карнавал, который продлится до 25 февраля. Из-за ковида фестиваль впервые полноценно развернется... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:31
2023-02-20T16:12
фото
туризм
новости - туризм
фото - туризм
впечатления - туризм
бразилия
сан-паулу (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853158229_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6c31e5a3cb3e16574d7059b3e69a478a.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. На минувших выходных в Бразилии начался знаменитый на весь мир карнавал, который продлится до 25 февраля. Из-за ковида фестиваль впервые полноценно развернется с 2020 года. Невероятные участники, красочные костюмы и вайб праздника — в фотоленте РИА Новости.
бразилия
сан-паулу (город)
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853158229_535:271:2905:2048_1920x0_80_0_0_2e46ba6a6d37c0cf8ab2bd9184786e63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, новости - туризм, фото - туризм, впечатления - туризм, бразилия, сан-паулу (город), рио-де-жанейро (город), туризм
Фото, Туризм, Новости - Туризм, Фото - Туризм, Впечатления - Туризм, Бразилия, Сан-Паулу (город), Рио-де-Жанейро (город), Туризм
15:31 20.02.2023 (обновлено: 16:12 20.02.2023)
 
Еще больше красок и света! В Рио-де-Жанейро вернулся знаменитый карнавал

В Бразилии после пандемии вновь проводят с прежним размахом знаменитый карнавал

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. На минувших выходных в Бразилии начался знаменитый на весь мир карнавал, который продлится до 25 февраля. Из-за ковида фестиваль впервые полноценно развернется с 2020 года. Невероятные участники, красочные костюмы и вайб праздника — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Bruna Prado

Карнавал в Бразилии — масштабное ежегодное событие. Профессиональные танцоры готовятся к большому параду по улицам Рио-де-Жанейро, создавая костюмы, выбирая темы и разрабатывая автомобильные платформы с впечатляющими декорациями.

Участница карнавала в Рио-де-Жанейро, Бразилия
1 из 6

Карнавал в Бразилии — масштабное ежегодное событие. Профессиональные танцоры готовятся к большому параду по улицам Рио-де-Жанейро, создавая костюмы, выбирая темы и разрабатывая автомобильные платформы с впечатляющими декорациями.

© AP Photo / Bruna Prado
© AP Photo / Silvia Izquierdo

Проходит событие и в других крупных городах — Сан-Паулу, Салвадоре и Белу-Оризонти, — но там не так пышно.

Участники карнавала в Рио-де-Жанейро, Бразилия
2 из 6

Проходит событие и в других крупных городах — Сан-Паулу, Салвадоре и Белу-Оризонти, — но там не так пышно.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
© AFP 2023 / MAURO PIMENTEL

Центральное действо разворачивается на огромном самбодроме "Маркиз де Сапукаи". Есть и другие локации, например, престижный отель Copacabana Palace, где проводят бал. Кстати, среди участников, вопреки расхожему представлению, немало танцоров-мужчин.

Участники карнавала в Рио-де-Жанейро, Бразилия
3 из 6

Центральное действо разворачивается на огромном самбодроме "Маркиз де Сапукаи". Есть и другие локации, например, престижный отель Copacabana Palace, где проводят бал. Кстати, среди участников, вопреки расхожему представлению, немало танцоров-мужчин.

© AFP 2023 / MAURO PIMENTEL
© AP Photo / Andre Penner

Карнавал начинается ровно за 40 дней до наступления Пасхи, поэтому дата плавающая. Событие символизирует начало Великого поста. Термин "карнавал" происходит от латинского carnem levare, что в свободном переводе означает "отказ от мяса" или "прощание с плотью".

Карнавал в Сан-Паулу, Бразилия
4 из 6

Карнавал начинается ровно за 40 дней до наступления Пасхи, поэтому дата плавающая. Событие символизирует начало Великого поста. Термин "карнавал" происходит от латинского carnem levare, что в свободном переводе означает "отказ от мяса" или "прощание с плотью".

© AP Photo / Andre Penner
© AP Photo / Silvia Izquierdo

Отсюда и фантастически красивые, но очень откровенные наряды, которые зачастую больше открывают зрителям, чем скрывают. Кроме того, сейчас в Бразилии — самый разгар лета.

Участница карнавала в Рио-де-Жанейро, Бразилия
5 из 6

Отсюда и фантастически красивые, но очень откровенные наряды, которые зачастую больше открывают зрителям, чем скрывают. Кроме того, сейчас в Бразилии — самый разгар лета.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
© AP Photo / Silvia Izquierdo

Бразилия открыта для российских туристов, виза не нужна, но вот без ПЦР-теста пока не пустят. И прямых рейсов нет, добираться придется только с пересадками. Например, цена на билет в одну сторону в Сан-Паулу в феврале-марте, согласно данным "Авиасейлс", начинается от 57 тысяч рублей.

Участница карнавала в Рио-де-Жанейро, Бразилия
6 из 6

Бразилия открыта для российских туристов, виза не нужна, но вот без ПЦР-теста пока не пустят. И прямых рейсов нет, добираться придется только с пересадками. Например, цена на билет в одну сторону в Сан-Паулу в феврале-марте, согласно данным "Авиасейлс", начинается от 57 тысяч рублей.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
 
ТуризмФотоНовости - ТуризмФото - ТуризмВпечатления - ТуризмБразилияСан-Паулу (город)Рио-де-Жанейро (город)Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала