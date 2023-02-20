Еще больше красок и света! В Рио-де-Жанейро вернулся знаменитый карнавал

В Бразилии после пандемии вновь проводят с прежним размахом знаменитый карнавал
Карнавал в Бразилии — масштабное ежегодное событие. Профессиональные танцоры готовятся к большому параду по улицам Рио-де-Жанейро, создавая костюмы, выбирая темы и разрабатывая автомобильные платформы с впечатляющими декорациями.
Карнавал в Бразилии — масштабное ежегодное событие. Профессиональные танцоры готовятся к большому параду по улицам Рио-де-Жанейро, создавая костюмы, выбирая темы и разрабатывая автомобильные платформы с впечатляющими декорациями.
Проходит событие и в других крупных городах — Сан-Паулу, Салвадоре и Белу-Оризонти, — но там не так пышно.
Проходит событие и в других крупных городах — Сан-Паулу, Салвадоре и Белу-Оризонти, — но там не так пышно.
Центральное действо разворачивается на огромном самбодроме "Маркиз де Сапукаи". Есть и другие локации, например, престижный отель Copacabana Palace, где проводят бал. Кстати, среди участников, вопреки расхожему представлению, немало танцоров-мужчин.
Центральное действо разворачивается на огромном самбодроме "Маркиз де Сапукаи". Есть и другие локации, например, престижный отель Copacabana Palace, где проводят бал. Кстати, среди участников, вопреки расхожему представлению, немало танцоров-мужчин.
Карнавал начинается ровно за 40 дней до наступления Пасхи, поэтому дата плавающая. Событие символизирует начало Великого поста. Термин "карнавал" происходит от латинского carnem levare, что в свободном переводе означает "отказ от мяса" или "прощание с плотью".
Карнавал начинается ровно за 40 дней до наступления Пасхи, поэтому дата плавающая. Событие символизирует начало Великого поста. Термин "карнавал" происходит от латинского carnem levare, что в свободном переводе означает "отказ от мяса" или "прощание с плотью".
Отсюда и фантастически красивые, но очень откровенные наряды, которые зачастую больше открывают зрителям, чем скрывают. Кроме того, сейчас в Бразилии — самый разгар лета.
Отсюда и фантастически красивые, но очень откровенные наряды, которые зачастую больше открывают зрителям, чем скрывают. Кроме того, сейчас в Бразилии — самый разгар лета.
Бразилия открыта для российских туристов, виза не нужна, но вот без ПЦР-теста пока не пустят. И прямых рейсов нет, добираться придется только с пересадками. Например, цена на билет в одну сторону в Сан-Паулу в феврале-марте, согласно данным "Авиасейлс", начинается от 57 тысяч рублей.
Бразилия открыта для российских туристов, виза не нужна, но вот без ПЦР-теста пока не пустят. И прямых рейсов нет, добираться придется только с пересадками. Например, цена на билет в одну сторону в Сан-Паулу в феврале-марте, согласно данным "Авиасейлс", начинается от 57 тысяч рублей.