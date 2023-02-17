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В Рио-де-Жанейро стартует знаменитый на весь мир карнавал
В Рио-де-Жанейро стартует знаменитый на весь мир карнавал - РИА Новости, 17.02.2023
В Рио-де-Жанейро стартует знаменитый на весь мир карнавал
Знаменитый на весь мир карнавал начинается в Рио-де-Жанейро, он продлится с 17 до 25 февраля. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:48
2023-02-17T11:48
2023-02-17T11:48
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев — РИА Новости. Знаменитый на весь мир карнавал начинается в Рио-де-Жанейро, он продлится с 17 до 25 февраля. Старт мероприятию должен дать мэр, он по традиции вручит ключи от города карнавальному "королю Мому". Музыка и танцы наполнят улицы многих городов Бразилии, но самое яркое и большое шествие состоится в Рио-де-Жанейро, на Самбодроме. На эту специально оборудованную улицу, предназначенную для карнавалов, выйдут показать свое мастерство различные школы самбы и творческие коллективы. Министерство туризма Бразилии ожидает, что празднования по всей стране привлекут около 46 миллионов как внутренних, так и иностранных гостей. Для них увеличено число автобусов и авиарейсов. Проведение карнавала — традиция не только Бразилии, но и других стран Латинской Америки. Он проходит в Боливии, Чили, Перу. А в Аргентине, где тоже есть свой "самбодром", хоть более скромный, чем в Бразилии, 18, 19 и 20 февраля и вовсе объявлены праздничными днями, чтобы люди могли насладиться красочными шествиями.
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, рио-де-жанейро (город), бразилия, латинская америка
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, Латинская Америка
В Рио-де-Жанейро стартует знаменитый на весь мир карнавал
В Рио-де-Жанейро 17 февраля стартует знаменитый на весь мир карнавал