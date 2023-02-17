https://ria.ru/20230217/braziliya-1852594195.html

В Рио-де-Жанейро стартует знаменитый на весь мир карнавал

В Рио-де-Жанейро стартует знаменитый на весь мир карнавал - РИА Новости, 17.02.2023

В Рио-де-Жанейро стартует знаменитый на весь мир карнавал

Знаменитый на весь мир карнавал начинается в Рио-де-Жанейро, он продлится с 17 до 25 февраля. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:48

2023-02-17T11:48

2023-02-17T11:48

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рио-де-жанейро (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев — РИА Новости. Знаменитый на весь мир карнавал начинается в Рио-де-Жанейро, он продлится с 17 до 25 февраля. Старт мероприятию должен дать мэр, он по традиции вручит ключи от города карнавальному "королю Мому". Музыка и танцы наполнят улицы многих городов Бразилии, но самое яркое и большое шествие состоится в Рио-де-Жанейро, на Самбодроме. На эту специально оборудованную улицу, предназначенную для карнавалов, выйдут показать свое мастерство различные школы самбы и творческие коллективы. Министерство туризма Бразилии ожидает, что празднования по всей стране привлекут около 46 миллионов как внутренних, так и иностранных гостей. Для них увеличено число автобусов и авиарейсов. Проведение карнавала — традиция не только Бразилии, но и других стран Латинской Америки. Он проходит в Боливии, Чили, Перу. А в Аргентине, где тоже есть свой "самбодром", хоть более скромный, чем в Бразилии, 18, 19 и 20 февраля и вовсе объявлены праздничными днями, чтобы люди могли насладиться красочными шествиями.

https://ria.ru/20200201/1563455252.html

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Мария Селиванова

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, рио-де-жанейро (город), бразилия, латинская америка