Блинкен не смог назвать сроки поставок Турции истребителей F-16
Блинкен не смог назвать сроки уведомления конгресса по поставкам Турции истребителей F-16
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Kevin Sommer GironАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Kevin Sommer Giron
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, не смог назвать сроков уведомления конгресса по поставкам Турции истребителей F-16 из отсутствия одобрения продажи со стороны самого конгресса.
"Что касается F-16, то я не могу предоставить вам сроков формального уведомления (конгресса - ред.). Могу сказать, что я активно вовлекаюсь в разговоры с конгрессом об уверенной поддержке администрацией пакета F-16", - заявил он.
Ранее Блинкен в интервью турецкому телеканалу NTV признал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса и необходимо устранение озабоченностей законодателей.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
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