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Блинкен не смог назвать сроки поставок Турции истребителей F-16 - РИА Новости, 20.02.2023
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Блинкен не смог назвать сроки поставок Турции истребителей F-16
Блинкен не смог назвать сроки поставок Турции истребителей F-16 - РИА Новости, 20.02.2023
Блинкен не смог назвать сроки поставок Турции истребителей F-16
Государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, не смог назвать сроков уведомления... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T19:08
2023-02-20T19:08
f-16
в мире
турция
энтони блинкен
мевлют чавушоглу
сша
реджеп тайип эрдоган
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, не смог назвать сроков уведомления конгресса по поставкам Турции истребителей F-16 из отсутствия одобрения продажи со стороны самого конгресса. Ранее Блинкен в интервью турецкому телеканалу NTV признал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса и необходимо устранение озабоченностей законодателей. США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
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f-16, в мире, турция, энтони блинкен, мевлют чавушоглу, сша, реджеп тайип эрдоган
F-16, В мире, Турция, Энтони Блинкен, Мевлют Чавушоглу, США, Реджеп Тайип Эрдоган
19:08 20.02.2023
 
Блинкен не смог назвать сроки поставок Турции истребителей F-16

Блинкен не смог назвать сроки уведомления конгресса по поставкам Турции истребителей F-16

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Kevin Sommer GironАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Kevin Sommer Giron
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, не смог назвать сроков уведомления конгресса по поставкам Турции истребителей F-16 из отсутствия одобрения продажи со стороны самого конгресса.
"Что касается F-16, то я не могу предоставить вам сроков формального уведомления (конгресса - ред.). Могу сказать, что я активно вовлекаюсь в разговоры с конгрессом об уверенной поддержке администрацией пакета F-16", - заявил он.
Ранее Блинкен в интервью турецкому телеканалу NTV признал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса и необходимо устранение озабоченностей законодателей.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
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F-16В миреТурцияЭнтони БлинкенМевлют ЧавушоглуСШАРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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