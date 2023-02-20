https://ria.ru/20230220/istrebiteli-1853258190.html

Блинкен не смог назвать сроки поставок Турции истребителей F-16

Блинкен не смог назвать сроки поставок Турции истребителей F-16 - РИА Новости, 20.02.2023

Блинкен не смог назвать сроки поставок Турции истребителей F-16

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, не смог назвать сроков уведомления... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T19:08

2023-02-20T19:08

2023-02-20T19:08

f-16

в мире

турция

энтони блинкен

мевлют чавушоглу

сша

реджеп тайип эрдоган

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, не смог назвать сроков уведомления конгресса по поставкам Турции истребителей F-16 из отсутствия одобрения продажи со стороны самого конгресса. Ранее Блинкен в интервью турецкому телеканалу NTV признал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса и необходимо устранение озабоченностей законодателей. США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".

https://ria.ru/20230205/kozyr-1849809755.html

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f-16, в мире, турция, энтони блинкен, мевлют чавушоглу, сша, реджеп тайип эрдоган