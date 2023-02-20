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Суд в Петербурге оштрафовал адвоката Павлова* за отсутствие маркировки - РИА Новости, 20.02.2023
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Суд в Петербурге оштрафовал адвоката Павлова* за отсутствие маркировки
Суд в Петербурге оштрафовал адвоката Павлова* за отсутствие маркировки - РИА Новости, 20.02.2023
Суд в Петербурге оштрафовал адвоката Павлова* за отсутствие маркировки
Адвокат Иван Павлов*, признанный иностранным агентом в РФ, оштрафован судом в Петербурге на 30 тысяч рублей за неисполнение обязанностей по маркировке постов в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:59
2023-02-20T18:59
санкт-петербург
россия
иван павлов
происшествия
иноагенты
telegram (приложение)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Адвокат Иван Павлов*, признанный иностранным агентом в РФ, оштрафован судом в Петербурге на 30 тысяч рублей за неисполнение обязанностей по маркировке постов в своем телеграм-канале, сообщил РИА Новости адвокат Александр Передрук. "Фрунзенский суд Петербурга назначил Павлову* штраф 30 тысяч рублей по статье 19.34 КоАП РФ", - сказал Передрук. Он отметил, что это первый штраф по статье 19.34 КоАП, в которую в конце прошлого года были внесены изменения в связи с вступлением в силу нового закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. "Ранее по 19.34 КоАП не штрафовали физических лиц за правонарушения, совершенные с 1 декабря 2022 года (когда вступили в силу поправки в закон)", - пояснил защитник. Передрук добавил, что решение Фрунзенского районного суда будет обжаловано, так как "формальных нарушений много".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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санкт-петербург, россия, иван павлов, происшествия, иноагенты, telegram (приложение)
Санкт-Петербург, Россия, Иван Павлов, Происшествия, иноагенты, Telegram (приложение)
18:59 20.02.2023
 
Суд в Петербурге оштрафовал адвоката Павлова* за отсутствие маркировки

Суд в Петербурге оштрафовал адвоката Павлова за отсутствие маркировки в постах в Telegram

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Адвокат Иван Павлов*, признанный иностранным агентом в РФ, оштрафован судом в Петербурге на 30 тысяч рублей за неисполнение обязанностей по маркировке постов в своем телеграм-канале, сообщил РИА Новости адвокат Александр Передрук.
"Фрунзенский суд Петербурга назначил Павлову* штраф 30 тысяч рублей по статье 19.34 КоАП РФ", - сказал Передрук.
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Он отметил, что это первый штраф по статье 19.34 КоАП, в которую в конце прошлого года были внесены изменения в связи с вступлением в силу нового закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.
"Ранее по 19.34 КоАП не штрафовали физических лиц за правонарушения, совершенные с 1 декабря 2022 года (когда вступили в силу поправки в закон)", - пояснил защитник.
Передрук добавил, что решение Фрунзенского районного суда будет обжаловано, так как "формальных нарушений много".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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