https://ria.ru/20230220/inoagent-1853254259.html

Суд в Петербурге оштрафовал адвоката Павлова* за отсутствие маркировки

Суд в Петербурге оштрафовал адвоката Павлова* за отсутствие маркировки - РИА Новости, 20.02.2023

Суд в Петербурге оштрафовал адвоката Павлова* за отсутствие маркировки

Адвокат Иван Павлов*, признанный иностранным агентом в РФ, оштрафован судом в Петербурге на 30 тысяч рублей за неисполнение обязанностей по маркировке постов в... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T18:59

2023-02-20T18:59

2023-02-20T18:59

санкт-петербург

россия

иван павлов

происшествия

иноагенты

telegram (приложение)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Адвокат Иван Павлов*, признанный иностранным агентом в РФ, оштрафован судом в Петербурге на 30 тысяч рублей за неисполнение обязанностей по маркировке постов в своем телеграм-канале, сообщил РИА Новости адвокат Александр Передрук. "Фрунзенский суд Петербурга назначил Павлову* штраф 30 тысяч рублей по статье 19.34 КоАП РФ", - сказал Передрук. Он отметил, что это первый штраф по статье 19.34 КоАП, в которую в конце прошлого года были внесены изменения в связи с вступлением в силу нового закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. "Ранее по 19.34 КоАП не штрафовали физических лиц за правонарушения, совершенные с 1 декабря 2022 года (когда вступили в силу поправки в закон)", - пояснил защитник. Передрук добавил, что решение Фрунзенского районного суда будет обжаловано, так как "формальных нарушений много".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230215/markirovka-1852096727.html

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Владимир Лаврентьев

санкт-петербург, россия, иван павлов, происшествия, иноагенты, telegram (приложение)