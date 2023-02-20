https://ria.ru/20230220/inoagent-1853254259.html
Суд в Петербурге оштрафовал адвоката Павлова* за отсутствие маркировки
Суд в Петербурге оштрафовал адвоката Павлова* за отсутствие маркировки - РИА Новости, 20.02.2023
Суд в Петербурге оштрафовал адвоката Павлова* за отсутствие маркировки
Адвокат Иван Павлов*, признанный иностранным агентом в РФ, оштрафован судом в Петербурге на 30 тысяч рублей за неисполнение обязанностей по маркировке постов в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:59
2023-02-20T18:59
2023-02-20T18:59
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иван павлов
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иноагенты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Адвокат Иван Павлов*, признанный иностранным агентом в РФ, оштрафован судом в Петербурге на 30 тысяч рублей за неисполнение обязанностей по маркировке постов в своем телеграм-канале, сообщил РИА Новости адвокат Александр Передрук. "Фрунзенский суд Петербурга назначил Павлову* штраф 30 тысяч рублей по статье 19.34 КоАП РФ", - сказал Передрук. Он отметил, что это первый штраф по статье 19.34 КоАП, в которую в конце прошлого года были внесены изменения в связи с вступлением в силу нового закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. "Ранее по 19.34 КоАП не штрафовали физических лиц за правонарушения, совершенные с 1 декабря 2022 года (когда вступили в силу поправки в закон)", - пояснил защитник. Передрук добавил, что решение Фрунзенского районного суда будет обжаловано, так как "формальных нарушений много".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230215/markirovka-1852096727.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, иван павлов, происшествия, иноагенты, telegram (приложение)
Санкт-Петербург, Россия, Иван Павлов, Происшествия, иноагенты, Telegram (приложение)
Суд в Петербурге оштрафовал адвоката Павлова* за отсутствие маркировки
Суд в Петербурге оштрафовал адвоката Павлова за отсутствие маркировки в постах в Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Адвокат Иван Павлов*, признанный иностранным агентом в РФ, оштрафован судом в Петербурге на 30 тысяч рублей за неисполнение обязанностей по маркировке постов в своем телеграм-канале, сообщил РИА Новости адвокат Александр Передрук.
"Фрунзенский суд Петербурга назначил Павлову* штраф 30 тысяч рублей по статье 19.34 КоАП РФ", - сказал Передрук.
Он отметил, что это первый штраф по статье 19.34 КоАП, в которую в конце прошлого года были внесены изменения в связи с вступлением в силу нового закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.
"Ранее по 19.34 КоАП не штрафовали физических лиц за правонарушения, совершенные с 1 декабря 2022 года (когда вступили в силу поправки в закон)", - пояснил защитник.
Передрук добавил, что решение Фрунзенского районного суда будет обжаловано, так как "формальных нарушений много".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента