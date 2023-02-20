https://ria.ru/20230220/general-1853191150.html

Шойгу вручил погоны генерал-полковников Мурадову и Никифорову

Шойгу вручил погоны генерал-полковников Мурадову и Никифорову - РИА Новости, 20.02.2023

Шойгу вручил погоны генерал-полковников Мурадову и Никифорову

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующему войсками Западного военного округа Евгению Никифорову и командующему войсками... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:05

2023-02-20T16:05

2023-02-20T16:05

безопасность

россия

рустам мурадов

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующему войсками Западного военного округа Евгению Никифорову и командующему войсками Восточного военного округа Рустаму Мурадову. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации прошла торжественная церемония вручения погон высших офицеров военнослужащим ВС РФ. Шойгу поздравил военнослужащих, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал им дальнейших успехов в службе. Указ президента РФ о присвоении звания генерал-полковника Никифорову и Мурадову был опубликован 17 февраля.

https://ria.ru/20230217/komanduyuschie-1852680114.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, рустам мурадов, сергей шойгу, вооруженные силы рф