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Шойгу вручил погоны генерал-полковников Мурадову и Никифорову - РИА Новости, 20.02.2023
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Шойгу вручил погоны генерал-полковников Мурадову и Никифорову
Шойгу вручил погоны генерал-полковников Мурадову и Никифорову - РИА Новости, 20.02.2023
Шойгу вручил погоны генерал-полковников Мурадову и Никифорову
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующему войсками Западного военного округа Евгению Никифорову и командующему войсками... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:05
2023-02-20T16:05
безопасность
россия
рустам мурадов
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующему войсками Западного военного округа Евгению Никифорову и командующему войсками Восточного военного округа Рустаму Мурадову. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации прошла торжественная церемония вручения погон высших офицеров военнослужащим ВС РФ. Шойгу поздравил военнослужащих, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал им дальнейших успехов в службе. Указ президента РФ о присвоении звания генерал-полковника Никифорову и Мурадову был опубликован 17 февраля.
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безопасность, россия, рустам мурадов, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Рустам Мурадов, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
16:05 20.02.2023
 
Шойгу вручил погоны генерал-полковников Мурадову и Никифорову

Шойгу вручил погоны генерал-полковников командующим ЗВО и ВВО Никифорову и Мурадову

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующему войсками Западного военного округа Евгению Никифорову и командующему войсками Восточного военного округа Рустаму Мурадову.
В Национальном центре управления обороной Российской Федерации прошла торжественная церемония вручения погон высших офицеров военнослужащим ВС РФ. Шойгу поздравил военнослужащих, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал им дальнейших успехов в службе.
Указ президента РФ о присвоении звания генерал-полковника Никифорову и Мурадову был опубликован 17 февраля.
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 14:20
В России прошла масштабная смена командующих военными округами
 
БезопасностьРоссияРустам МурадовСергей ШойгуВооруженные силы РФ
 
 
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