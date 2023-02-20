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Шойгу вручил погоны генерал-полковников Мурадову и Никифорову
Шойгу вручил погоны генерал-полковников Мурадову и Никифорову - РИА Новости, 20.02.2023
Шойгу вручил погоны генерал-полковников Мурадову и Никифорову
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующему войсками Западного военного округа Евгению Никифорову и командующему войсками... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:05
2023-02-20T16:05
2023-02-20T16:05
безопасность
россия
рустам мурадов
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующему войсками Западного военного округа Евгению Никифорову и командующему войсками Восточного военного округа Рустаму Мурадову. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации прошла торжественная церемония вручения погон высших офицеров военнослужащим ВС РФ. Шойгу поздравил военнослужащих, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал им дальнейших успехов в службе. Указ президента РФ о присвоении звания генерал-полковника Никифорову и Мурадову был опубликован 17 февраля.
https://ria.ru/20230217/komanduyuschie-1852680114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, рустам мурадов, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Рустам Мурадов, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Шойгу вручил погоны генерал-полковников Мурадову и Никифорову
Шойгу вручил погоны генерал-полковников командующим ЗВО и ВВО Никифорову и Мурадову