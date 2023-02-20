https://ria.ru/20230220/fsin-1853173143.html
Ленинградский губернатор предложил чиновникам экскурсии в учреждения ФСИН
Ленинградский губернатор предложил чиновникам экскурсии в учреждения ФСИН - РИА Новости, 20.02.2023
Ленинградский губернатор предложил чиновникам экскурсии в учреждения ФСИН
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил организовать для чиновников "ознакомительные экскурсии" в учреждения УФСИН после череды... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:53
2023-02-20T14:53
2023-02-20T14:59
происшествия
ленинградская область
александр дрозденко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил организовать для чиновников "ознакомительные экскурсии" в учреждения УФСИН после череды коррупционных скандалов, сообщила пресс-служба администрации региона. "По поводу проверок правоохранителей в структурах администрации Ленобласти: каждый, кто приходит на работу в комитеты и учреждения, должен понимать меру ответственности и то, что у нас не было и не будет "неприкасаемых"… В качестве дополнительной меры профилактики поручил организовать "ознакомительные экскурсии" в учреждения УФСИН для руководителей областных комитетов", - цитирует слова Дрозденко пресс-служба. Отмечается, что сейчас в правительстве Ленобласти идет проверка правоохранительных структур, а также внутренние проверки. "По всем случаям допущенных нарушений администрация сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе передавая документы внутренних проверок. Часть проверок так же касаются работы бизнес-структур по исполнению региональных контрактов. В ближайшее время, по завершении ещё ряда проверочных мероприятий контрольного комитета губернатора Ленобласти, материалы о нарушениях в деятельности областных учреждений и подрядчиков также будут направлены правоохранителям", - сказал Дрозденко. Череда скандалов, связанных с коррупцией, началась в подведомственных Ленобласти учреждениях с начала года. В январе бывший первый заместитель председателя контрольного комитета губернатора Ленинградской области был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник в 2014-2015 годах, когда занимал должность первого заместителя председателя комитета по управлению государственным имуществом Ленобласти, помогал коммерсантами в приобретении права собственности на земельные участки в обход торгов и по заниженной стоимости. В начале февраля первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Сергей Шалыгин заключен в СИЗО на 2 месяца по обвинению во взятке. Его взяли с поличным при передаче 500 тысяч рублей, он обещал покровительство при заключении госконтрактов, сообщали в СУСК Ленобласти.
https://ria.ru/20230217/vzyatki-1852715873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, александр дрозденко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
14:53 20.02.2023 (обновлено: 14:59 20.02.2023)
Ленинградский губернатор предложил чиновникам экскурсии в учреждения ФСИН
Ленинградский губернатор Дрозденко предложил чиновникам экскурсии в учреждения ФСИН
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил организовать для чиновников "ознакомительные экскурсии" в учреждения УФСИН после череды коррупционных скандалов, сообщила пресс-служба
администрации региона.
"По поводу проверок правоохранителей в структурах администрации Ленобласти: каждый, кто приходит на работу в комитеты и учреждения, должен понимать меру ответственности и то, что у нас не было и не будет "неприкасаемых"… В качестве дополнительной меры профилактики поручил организовать "ознакомительные экскурсии" в учреждения УФСИН для руководителей областных комитетов", - цитирует слова Дрозденко пресс-служба.
Отмечается, что сейчас в правительстве Ленобласти идет проверка правоохранительных структур, а также внутренние проверки. "По всем случаям допущенных нарушений администрация сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе передавая документы внутренних проверок. Часть проверок так же касаются работы бизнес-структур по исполнению региональных контрактов. В ближайшее время, по завершении ещё ряда проверочных мероприятий контрольного комитета губернатора Ленобласти, материалы о нарушениях в деятельности областных учреждений и подрядчиков также будут направлены правоохранителям", - сказал Дрозденко.
Череда скандалов, связанных с коррупцией, началась в подведомственных Ленобласти учреждениях с начала года. В январе бывший первый заместитель председателя контрольного комитета губернатора Ленинградской области был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник в 2014-2015 годах, когда занимал должность первого заместителя председателя комитета по управлению государственным имуществом Ленобласти, помогал коммерсантами в приобретении права собственности на земельные участки в обход торгов и по заниженной стоимости. В начале февраля первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Сергей Шалыгин заключен в СИЗО на 2 месяца по обвинению во взятке. Его взяли с поличным при передаче 500 тысяч рублей, он обещал покровительство при заключении госконтрактов, сообщали в СУСК Ленобласти.