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СМИ: Эрдоган посетит затронутые землетрясениями регионы - РИА Новости, 20.02.2023
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СМИ: Эрдоган посетит затронутые землетрясениями регионы
СМИ: Эрдоган посетит затронутые землетрясениями регионы - РИА Новости, 20.02.2023
СМИ: Эрдоган посетит затронутые землетрясениями регионы
Президент Турции Тайип Эрдоган и лидер турецкой националистической партии Девлет Бахчели посетят в понедельник регионы, затронутые сокрушительными... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T07:40
2023-02-20T07:40
хатай (провинция)
реджеп тайип эрдоган
турция
кахраманмараш
в мире
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и лидер турецкой националистической партии Девлет Бахчели посетят в понедельник регионы, затронутые сокрушительными землетрясениями, пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на свои источники. Партия справедливости и развития, возглавляемая Эрдоганом, и Партия националистического движения (MHP), возглавляемая Бахчели, ранее создали коалицию "Союз государства" и поддерживают единого кандидата на предстоящих всеобщих выборах в стране. Кандидат коалиции на президентских выборах - действующий глава государства Эрдоган. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, жертвами трагедии стали более 41 тысяча человек. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер MHP Девлет Бахчели будут сегодня в Хатае. Оба лидера проведут осмотр в Хатае, в зоне землетрясения. Оба лидера, которые встретятся с пострадавшими от землетрясения, осмотрят работы после "катастрофы века", - сообщило издание. Согласно полученной информации, оба лидера определились со своим визитом в Хатай в рамках прошедшей 16 февраля двусторонней встречи. "Президент Эрдоган совершил свой первый визит в Хатай 8 февраля. Президент посетил Кахраманмараш, Диярбакыр, Шанлыурфу, Малатью, Адыяман, Газиантеп, Османие, Килис, Адану и Хатай", - уточнила газета.
https://ria.ru/20230220/turtsiya-1853040371.html
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хатай (провинция)
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хатай (провинция), реджеп тайип эрдоган, турция, кахраманмараш, в мире
Хатай (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Кахраманмараш, В мире
07:40 20.02.2023
 
СМИ: Эрдоган посетит затронутые землетрясениями регионы

Yeni Şafak: Эрдоган в понедельник посетит затронутые землетрясениями регионы

© Sputnik / Махир Бозтепе / Перейти в медиабанкСпасатели на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция
Спасатели на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Sputnik / Махир Бозтепе
Перейти в медиабанк
Спасатели на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и лидер турецкой националистической партии Девлет Бахчели посетят в понедельник регионы, затронутые сокрушительными землетрясениями, пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на свои источники.
Партия справедливости и развития, возглавляемая Эрдоганом, и Партия националистического движения (MHP), возглавляемая Бахчели, ранее создали коалицию "Союз государства" и поддерживают единого кандидата на предстоящих всеобщих выборах в стране. Кандидат коалиции на президентских выборах - действующий глава государства Эрдоган. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, жертвами трагедии стали более 41 тысяча человек.
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"Президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер MHP Девлет Бахчели будут сегодня в Хатае. Оба лидера проведут осмотр в Хатае, в зоне землетрясения. Оба лидера, которые встретятся с пострадавшими от землетрясения, осмотрят работы после "катастрофы века", - сообщило издание.
Согласно полученной информации, оба лидера определились со своим визитом в Хатай в рамках прошедшей 16 февраля двусторонней встречи.
"Президент Эрдоган совершил свой первый визит в Хатай 8 февраля. Президент посетил Кахраманмараш, Диярбакыр, Шанлыурфу, Малатью, Адыяман, Газиантеп, Османие, Килис, Адану и Хатай", - уточнила газета.
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Хатай (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияКахраманмарашВ мире
 
 
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