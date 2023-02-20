https://ria.ru/20230220/dtp-1853039895.html

В Ленинградской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок

В Ленинградской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок - РИА Новости, 20.02.2023

В Ленинградской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок

Две легковые машины столкнулись в Ленинградской области, погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T01:14

2023-02-20T01:14

2023-02-20T01:26

происшествия

авто

ленинградская область

зеленогорск

приморск

mercedes

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Две легковые машины столкнулись в Ленинградской области, погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщается на сайте МВД Медиа."В 21:20 на 15-м километре трассы Зеленогорск – Приморск – Выборг произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Mercedes Benz и Saab. По предварительным данным, в результате аварии на месте погибли водитель Mercedes, а также водитель, женщина и 8-летний ребёнок в Saab", - говорится в сообщении.Также еще один пассажир Saab - годовалый малыш - помещен в реанимацию.В телеграм-канале прокуратуры Ленинградской области сообщили, что после ДТП с участием двух автомобилей организована проверка.

https://ria.ru/20230219/dtp-1852950952.html

ленинградская область

зеленогорск

приморск

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происшествия, авто, ленинградская область, зеленогорск, приморск, mercedes