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Девочка повредила позвоночник на занятиях по скалолазанию в ТЦ в Петербурге
Девочка повредила позвоночник на занятиях по скалолазанию в ТЦ в Петербурге - РИА Новости, 20.02.2023
Девочка повредила позвоночник на занятиях по скалолазанию в ТЦ в Петербурге
Следователи выясняют обстоятельства травмирования семилетней девочки в одном из ТЦ города на занятиях по скалолазанию, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T19:33
2023-02-20T19:33
2023-02-20T19:33
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства травмирования семилетней девочки в одном из ТЦ города на занятиях по скалолазанию, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу по факту травмирования малолетнего ребенка организована доследственная проверка", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в ряде средств массовой информации сообщалось, что в одном из торговых центрах, расположенных в Приморском районе города на занятиях по скалолазанию 7-летняя девочка получила травму позвоночника. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Девочка повредила позвоночник на занятиях по скалолазанию в ТЦ в Петербурге
Семилетняя девочка получила травму позвоночника во время скалолазания в ТЦ в Петербурге