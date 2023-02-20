https://ria.ru/20230220/devochka-1853267487.html

Девочка повредила позвоночник на занятиях по скалолазанию в ТЦ в Петербурге

Девочка повредила позвоночник на занятиях по скалолазанию в ТЦ в Петербурге - РИА Новости, 20.02.2023

Девочка повредила позвоночник на занятиях по скалолазанию в ТЦ в Петербурге

Следователи выясняют обстоятельства травмирования семилетней девочки в одном из ТЦ города на занятиях по скалолазанию, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T19:33

2023-02-20T19:33

2023-02-20T19:33

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства травмирования семилетней девочки в одном из ТЦ города на занятиях по скалолазанию, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу по факту травмирования малолетнего ребенка организована доследственная проверка", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в ряде средств массовой информации сообщалось, что в одном из торговых центрах, расположенных в Приморском районе города на занятиях по скалолазанию 7-летняя девочка получила травму позвоночника. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20221227/naled-1841668605.html

санкт-петербург

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)