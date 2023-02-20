https://ria.ru/20230220/davlenie-1853210367.html
В СПЧ предложили усилить влияние на Молдавию
В СПЧ предложили усилить влияние на Молдавию - РИА Новости, 20.02.2023
В СПЧ предложили усилить влияние на Молдавию
Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод призвал усилить механизмы политического и экономического влияния на Молдавию для ослабления... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:08
2023-02-20T17:08
2023-02-20T17:08
в мире
молдавия
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тирасполь
дмитрий песков
александр брод
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод призвал усилить механизмы политического и экономического влияния на Молдавию для ослабления давления на Приднестровье, сообщила пресс-служба СПЧ. Ранее экс-глава МВД Молдавии Дорин Речан, еще будучи в статусе кандидата в премьеры, заявил, что намерен добиваться "демилитаризации Приднестровья" и вывода российских военных с территории непризнанной ПМР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ посоветовал властям Молдовы осторожнее высказываться по поводу присутствия российских миротворцев в регионе. "Судя по сегодняшнему комментарию пресс-секретаря президента РФ, глава государства понимает актуальную проблематику региона, миротворческая миссия России в ПМР будет продолжена. Считаю, что наше государство должно усилить механизмы политического и экономического влияния на Молдову с целью ослабления давления на Приднестровье и возобновление рабочих контактов Тирасполя и Кишинева, что позволит избежать военного сценария развития событий", - говорится в заявлении Брода, опубликованном на сайте СПЧ. По словам правозащитника, новое правительство Молдавии намерено вести ещё более радикальную антироссийскую политику и усилить давление на Приднестровье. "Новый премьер-министр своим выступлением продемонстрировал весьма агрессивные намерения Молдовы. Этот настрой постоянно подпитывается Западом, за последние годы идёт существенная накачка военного бюджета Молдовы. Усилилось политическое, экономическое давление на Приднестровье, где проживают порядка двухсот тысяч граждан, имеющих российские паспорта", - подчеркнул Брод. Кроме того, правозащитник отметил, что Молдавия ограничивает поставку в ПМР продуктов питания, медикаментов и других жизненно необходимых товаров, что существенно снижает жизненный уровень приднестровцев. "Новые поправки в уголовный кодекс Молдовы позволят в массовом порядке задерживать неугодных жителей ПМР, возбуждать уголовные дела за "сепаратизм", - рассказал Брод.
https://ria.ru/20230220/moldaviya-1853184393.html
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в мире, молдавия, россия, тирасполь, дмитрий песков, александр брод
В мире, Молдавия, Россия, Тирасполь, Дмитрий Песков, Александр Брод
В СПЧ предложили усилить влияние на Молдавию
В СПЧ предложили усилить влияние на Молдавию, чтобы ослабить давление на Приднестровье
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод призвал усилить механизмы политического и экономического влияния на Молдавию для ослабления давления на Приднестровье, сообщила
пресс-служба СПЧ.
Ранее экс-глава МВД Молдавии Дорин Речан, еще будучи в статусе кандидата в премьеры, заявил, что намерен добиваться "демилитаризации Приднестровья" и вывода российских военных с территории непризнанной ПМР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
в ответ посоветовал властям Молдовы осторожнее высказываться по поводу присутствия российских миротворцев в регионе.
"Судя по сегодняшнему комментарию пресс-секретаря президента РФ, глава государства понимает актуальную проблематику региона, миротворческая миссия России в ПМР будет продолжена. Считаю, что наше государство должно усилить механизмы политического и экономического влияния на Молдову с целью ослабления давления на Приднестровье и возобновление рабочих контактов Тирасполя
и Кишинева
, что позволит избежать военного сценария развития событий", - говорится в заявлении Брода, опубликованном на сайте СПЧ.
По словам правозащитника, новое правительство Молдавии намерено вести ещё более радикальную антироссийскую политику и усилить давление на Приднестровье.
"Новый премьер-министр своим выступлением продемонстрировал весьма агрессивные намерения Молдовы. Этот настрой постоянно подпитывается Западом, за последние годы идёт существенная накачка военного бюджета Молдовы. Усилилось политическое, экономическое давление на Приднестровье, где проживают порядка двухсот тысяч граждан, имеющих российские паспорта", - подчеркнул Брод.
Кроме того, правозащитник отметил, что Молдавия ограничивает поставку в ПМР продуктов питания, медикаментов и других жизненно необходимых товаров, что существенно снижает жизненный уровень приднестровцев.
"Новые поправки в уголовный кодекс Молдовы позволят в массовом порядке задерживать неугодных жителей ПМР, возбуждать уголовные дела за "сепаратизм", - рассказал Брод.