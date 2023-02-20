https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

Россия выигрывает войну боеприпасов. Но расслабляться нельзя

Россия выигрывает войну боеприпасов. Но расслабляться нельзя - РИА Новости, 20.02.2023

Россия выигрывает войну боеприпасов. Но расслабляться нельзя

Мюнхенская конференция по безопасности прошла под знаком паники, что, в общем-то, не скрывают и западные обозреватели. За бравурными заявлениями о том, что... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T08:00

2023-02-20T08:00

2023-02-20T08:12

авторы

мюнхенская конференция по безопасности

украина

россия

владимир зеленский

мюнхен

нато

анналена бербок

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Мюнхенская конференция по безопасности прошла под знаком паники, что, в общем-то, не скрывают и западные обозреватели. За бравурными заявлениями о том, что Россия то ли проигрывает, то ли уже даже проиграла "войну на Украине", буквально сразу следовали испуганные заявления о том, какими последствиями для Запада и выдуманного им "мира, основанного на правилах" обернется победа России.Украина была объявлена Давидом, а наша страна, соответственно, Голиафом. Но Давид этот почему-то открыл Мюнхенскую конференцию с вымаливания у коллективного Запада "пращи" — именно это слово стало ключевым в выступлении главы киевского режима Владимира Зеленского перед участниками собрания. Он несколько раз повторил, что украинскую "пращу" надо усилить.Представляете себе мифического Давида, который перед боем с Голиафом бегает по соседям и клянчит у них камни для пращи? Если бы Зеленский был чуть более образован, чем германская "специалистка по геометрии" Анналена Бербок, то знал бы, что Давид даже отказался от брони перед боем с Голиафом, будучи уверенным в том, что Господь защитит его.Не полагается на помощь свыше и глава НАТО Йенс Столтенберг, который в том же Мюнхене прямо признался, что Запад начал "мировую войну логистик". Он заявил буквально следующее: "Война на Украине сейчас все больше превращается в изнурительную войну на истощение, а война на истощение — это битва логистики. Речь идет о снабжении и боеприпасах".Общей темой беспокойства Запада стал тот факт, что давно обещанное им "истощение боеприпасов" у России никак не наступает. Уж сколько месяцев там обсуждают, когда российская армия останется без ракет, без снарядов, без патронов. Правда, до кого-то начало доходить, что ресурсы России неисчерпаемы и она уже мобилизовала свой военно-промышленный комплекс, значительно нарастив производство боеприпасов.С постижением этой истины усиливается и испуг на Западе, чьи СМИ откровенно паникуют, вопия: "У мировой военной машины заканчиваются боеприпасы". А великая Эстония призвала Евросоюз выделить в этом году четыре миллиарда евро на увеличение производства снарядов, которых не хватает украинскому "Давиду". Эстонцы-то знают, что расплачиваться за это не им.Однако мы должны понимать, что паника на Западе в связи с образовавшимся там дефицитом вооружений — это тоже часть информационной кампании с целью примирить общественное мнение с необходимостью потуже затянуть пояса. Мы точно не должны впадать в ту же крайность, думая, что страны НАТО завтра окажутся без танков, самолетов и снарядов.Недавно журналисты CNN приподняли занавес над этой информационной "дымовой завесой", продемонстрировав, как Вашингтон резко нарастил производство боеприпасов на военном заводе в Пенсильвании, значительно расширив его и переведя на круглосуточный режим работы. Согласно этим данным, Пентагон планирует увеличить там ежемесячный выпуск артиллерийских снарядов почти на 500% — с 15 тысяч до 70 тысяч штук.Поэтому нам точно не следует уподобляться тем западным и украинским "экспертам", которые на протяжении нескольких месяцев пророчили истощение российских арсеналов. Запад объявил России войну и теперь четко артикулирует, что она переносится и в производственные цеха фабрик ВПК. Да, Россия выигрывает в этой войне. Но расслабляться никак нельзя.

https://ria.ru/20230219/konferentsiya-1852883543.html

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

https://ria.ru/20230215/nato-1852034374.html

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

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