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Россия выигрывает войну боеприпасов. Но расслабляться нельзя - РИА Новости, 20.02.2023
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Россия выигрывает войну боеприпасов. Но расслабляться нельзя
Россия выигрывает войну боеприпасов. Но расслабляться нельзя - РИА Новости, 20.02.2023
Россия выигрывает войну боеприпасов. Но расслабляться нельзя
Мюнхенская конференция по безопасности прошла под знаком паники, что, в общем-то, не скрывают и западные обозреватели. За бравурными заявлениями о том, что... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T08:00
2023-02-20T08:12
авторы
мюнхенская конференция по безопасности
украина
россия
владимир зеленский
мюнхен
нато
анналена бербок
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Мюнхенская конференция по безопасности прошла под знаком паники, что, в общем-то, не скрывают и западные обозреватели. За бравурными заявлениями о том, что Россия то ли проигрывает, то ли уже даже проиграла "войну на Украине", буквально сразу следовали испуганные заявления о том, какими последствиями для Запада и выдуманного им "мира, основанного на правилах" обернется победа России.Украина была объявлена Давидом, а наша страна, соответственно, Голиафом. Но Давид этот почему-то открыл Мюнхенскую конференцию с вымаливания у коллективного Запада "пращи" — именно это слово стало ключевым в выступлении главы киевского режима Владимира Зеленского перед участниками собрания. Он несколько раз повторил, что украинскую "пращу" надо усилить.Представляете себе мифического Давида, который перед боем с Голиафом бегает по соседям и клянчит у них камни для пращи? Если бы Зеленский был чуть более образован, чем германская "специалистка по геометрии" Анналена Бербок, то знал бы, что Давид даже отказался от брони перед боем с Голиафом, будучи уверенным в том, что Господь защитит его.Не полагается на помощь свыше и глава НАТО Йенс Столтенберг, который в том же Мюнхене прямо признался, что Запад начал "мировую войну логистик". Он заявил буквально следующее: "Война на Украине сейчас все больше превращается в изнурительную войну на истощение, а война на истощение — это битва логистики. Речь идет о снабжении и боеприпасах".Общей темой беспокойства Запада стал тот факт, что давно обещанное им "истощение боеприпасов" у России никак не наступает. Уж сколько месяцев там обсуждают, когда российская армия останется без ракет, без снарядов, без патронов. Правда, до кого-то начало доходить, что ресурсы России неисчерпаемы и она уже мобилизовала свой военно-промышленный комплекс, значительно нарастив производство боеприпасов.С постижением этой истины усиливается и испуг на Западе, чьи СМИ откровенно паникуют, вопия: "У мировой военной машины заканчиваются боеприпасы". А великая Эстония призвала Евросоюз выделить в этом году четыре миллиарда евро на увеличение производства снарядов, которых не хватает украинскому "Давиду". Эстонцы-то знают, что расплачиваться за это не им.Однако мы должны понимать, что паника на Западе в связи с образовавшимся там дефицитом вооружений — это тоже часть информационной кампании с целью примирить общественное мнение с необходимостью потуже затянуть пояса. Мы точно не должны впадать в ту же крайность, думая, что страны НАТО завтра окажутся без танков, самолетов и снарядов.Недавно журналисты CNN приподняли занавес над этой информационной "дымовой завесой", продемонстрировав, как Вашингтон резко нарастил производство боеприпасов на военном заводе в Пенсильвании, значительно расширив его и переведя на круглосуточный режим работы. Согласно этим данным, Пентагон планирует увеличить там ежемесячный выпуск артиллерийских снарядов почти на 500% — с 15 тысяч до 70 тысяч штук.Поэтому нам точно не следует уподобляться тем западным и украинским "экспертам", которые на протяжении нескольких месяцев пророчили истощение российских арсеналов. Запад объявил России войну и теперь четко артикулирует, что она переносится и в производственные цеха фабрик ВПК. Да, Россия выигрывает в этой войне. Но расслабляться никак нельзя.
https://ria.ru/20230219/konferentsiya-1852883543.html
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Владимир Корнилов
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авторы, мюнхенская конференция по безопасности, украина, россия, владимир зеленский, мюнхен, нато, анналена бербок, йенс столтенберг, эстония, в мире, сша, министерство обороны сша
Авторы, Мюнхенская конференция по безопасности, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Мюнхен, НАТО, Анналена Бербок, Йенс Столтенберг, Эстония, В мире, США, Министерство обороны США
08:00 20.02.2023 (обновлено: 08:12 20.02.2023)
 

Россия выигрывает войну боеприпасов. Но расслабляться нельзя

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Мюнхенская конференция по безопасности прошла под знаком паники, что, в общем-то, не скрывают и западные обозреватели. За бравурными заявлениями о том, что Россия то ли проигрывает, то ли уже даже проиграла "войну на Украине", буквально сразу следовали испуганные заявления о том, какими последствиями для Запада и выдуманного им "мира, основанного на правилах" обернется победа России.
Украина была объявлена Давидом, а наша страна, соответственно, Голиафом. Но Давид этот почему-то открыл Мюнхенскую конференцию с вымаливания у коллективного Запада "пращи" — именно это слово стало ключевым в выступлении главы киевского режима Владимира Зеленского перед участниками собрания. Он несколько раз повторил, что украинскую "пращу" надо усилить.
Сотрудники стоят перед отелем Bayerischer Hof в Мюнхене, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 08:00
Мюнхен уже не тот
Представляете себе мифического Давида, который перед боем с Голиафом бегает по соседям и клянчит у них камни для пращи? Если бы Зеленский был чуть более образован, чем германская "специалистка по геометрии" Анналена Бербок, то знал бы, что Давид даже отказался от брони перед боем с Голиафом, будучи уверенным в том, что Господь защитит его.
Не полагается на помощь свыше и глава НАТО Йенс Столтенберг, который в том же Мюнхене прямо признался, что Запад начал "мировую войну логистик". Он заявил буквально следующее: "Война на Украине сейчас все больше превращается в изнурительную войну на истощение, а война на истощение — это битва логистики. Речь идет о снабжении и боеприпасах".
Общей темой беспокойства Запада стал тот факт, что давно обещанное им "истощение боеприпасов" у России никак не наступает. Уж сколько месяцев там обсуждают, когда российская армия останется без ракет, без снарядов, без патронов. Правда, до кого-то начало доходить, что ресурсы России неисчерпаемы и она уже мобилизовала свой военно-промышленный комплекс, значительно нарастив производство боеприпасов.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 08:00
Европе показали войну
С постижением этой истины усиливается и испуг на Западе, чьи СМИ откровенно паникуют, вопия: "У мировой военной машины заканчиваются боеприпасы". А великая Эстония призвала Евросоюз выделить в этом году четыре миллиарда евро на увеличение производства снарядов, которых не хватает украинскому "Давиду". Эстонцы-то знают, что расплачиваться за это не им.
Однако мы должны понимать, что паника на Западе в связи с образовавшимся там дефицитом вооружений — это тоже часть информационной кампании с целью примирить общественное мнение с необходимостью потуже затянуть пояса. Мы точно не должны впадать в ту же крайность, думая, что страны НАТО завтра окажутся без танков, самолетов и снарядов.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 08:00
НАТО готовит Европу к отправке на войну
Недавно журналисты CNN приподняли занавес над этой информационной "дымовой завесой", продемонстрировав, как Вашингтон резко нарастил производство боеприпасов на военном заводе в Пенсильвании, значительно расширив его и переведя на круглосуточный режим работы. Согласно этим данным, Пентагон планирует увеличить там ежемесячный выпуск артиллерийских снарядов почти на 500% — с 15 тысяч до 70 тысяч штук.
Поэтому нам точно не следует уподобляться тем западным и украинским "экспертам", которые на протяжении нескольких месяцев пророчили истощение российских арсеналов. Запад объявил России войну и теперь четко артикулирует, что она переносится и в производственные цеха фабрик ВПК. Да, Россия выигрывает в этой войне. Но расслабляться никак нельзя.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе, 9 февраля 2023 года - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 08:00
Украинские мечты доведут Европу до самоликвидации
 
АвторыМюнхенская конференция по безопасностиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМюнхенНАТОАнналена БербокЙенс СтолтенбергЭстонияВ миреСШАМинистерство обороны США
 
 
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