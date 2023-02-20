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Европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям, заявили в АЕБ - РИА Новости, 20.02.2023
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Европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям, заявили в АЕБ
Европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям, заявили в АЕБ - РИА Новости, 20.02.2023
Европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям, заявили в АЕБ
Европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям, хотя нынешний кризис масштабнее всех предыдущих за почти три десятилетия существования Ассоциации... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T08:56
2023-02-20T12:15
экономика
тадзио шиллинг
россия
ассоциация европейского бизнеса
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям, хотя нынешний кризис масштабнее всех предыдущих за почти три десятилетия существования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), заявил РИА Новости генеральный директор ассоциации Тадзио Шиллинг. "АЕБ была создана в 1995 году. За эти почти три десятилетия ассоциация и ее члены пережили не один кризис, но справедливо будет сказать, что нынешний кризис глубже и масштабнее, чем любой другой предыдущий", - сказал он. "Как и нашим членам, нам пришлось приспосабливаться к новым реалиям", - добавил гендиректор АЕБ. При этом главная миссия ассоциации, по его словам, осталась неизменной. "Помогать европейскому бизнесу, нашим членам, пережить нынешний кризис и сохранить открытыми каналы коммуникации, если не для завтрашнего дня, то для послезавтра", - подчеркнул Шиллинг. Среди наиболее пострадавших отраслей он назвал авиацию, нефтегазовую отрасль, логистику, профессиональные услуги, финансовый сектор, автопром, производство высокотехнологичного оборудования и товаров двойного назначения. Есть и другие отрасли, сильно затронутые различными санкционными ограничениями, добавил гендиректор АЕБ.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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экономика, тадзио шиллинг, россия, ассоциация европейского бизнеса
Экономика, Тадзио Шиллинг, Россия, Ассоциация европейского бизнеса
08:56 20.02.2023 (обновлено: 12:15 20.02.2023)
 
Европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям, заявили в АЕБ

Гендиректор АЕБ Шиллинг: европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГенеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг
Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям, хотя нынешний кризис масштабнее всех предыдущих за почти три десятилетия существования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), заявил РИА Новости генеральный директор ассоциации Тадзио Шиллинг.
"АЕБ была создана в 1995 году. За эти почти три десятилетия ассоциация и ее члены пережили не один кризис, но справедливо будет сказать, что нынешний кризис глубже и масштабнее, чем любой другой предыдущий", - сказал он.
"Как и нашим членам, нам пришлось приспосабливаться к новым реалиям", - добавил гендиректор АЕБ.
При этом главная миссия ассоциации, по его словам, осталась неизменной. "Помогать европейскому бизнесу, нашим членам, пережить нынешний кризис и сохранить открытыми каналы коммуникации, если не для завтрашнего дня, то для послезавтра", - подчеркнул Шиллинг.
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Среди наиболее пострадавших отраслей он назвал авиацию, нефтегазовую отрасль, логистику, профессиональные услуги, финансовый сектор, автопром, производство высокотехнологичного оборудования и товаров двойного назначения.
Есть и другие отрасли, сильно затронутые различными санкционными ограничениями, добавил гендиректор АЕБ.
Читайте полный текст интервью >>>
 
ЭкономикаТадзио ШиллингРоссияАссоциация европейского бизнеса
 
 
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