https://ria.ru/20230220/biznes-1853056830.html

Европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям, заявили в АЕБ

Европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям, заявили в АЕБ - РИА Новости, 20.02.2023

Европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям, заявили в АЕБ

Европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям, хотя нынешний кризис масштабнее всех предыдущих за почти три десятилетия существования Ассоциации... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T08:56

2023-02-20T08:56

2023-02-20T12:15

экономика

тадзио шиллинг

россия

ассоциация европейского бизнеса

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям, хотя нынешний кризис масштабнее всех предыдущих за почти три десятилетия существования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), заявил РИА Новости генеральный директор ассоциации Тадзио Шиллинг. "АЕБ была создана в 1995 году. За эти почти три десятилетия ассоциация и ее члены пережили не один кризис, но справедливо будет сказать, что нынешний кризис глубже и масштабнее, чем любой другой предыдущий", - сказал он. "Как и нашим членам, нам пришлось приспосабливаться к новым реалиям", - добавил гендиректор АЕБ. При этом главная миссия ассоциации, по его словам, осталась неизменной. "Помогать европейскому бизнесу, нашим членам, пережить нынешний кризис и сохранить открытыми каналы коммуникации, если не для завтрашнего дня, то для послезавтра", - подчеркнул Шиллинг. Среди наиболее пострадавших отраслей он назвал авиацию, нефтегазовую отрасль, логистику, профессиональные услуги, финансовый сектор, автопром, производство высокотехнологичного оборудования и товаров двойного назначения. Есть и другие отрасли, сильно затронутые различными санкционными ограничениями, добавил гендиректор АЕБ.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, тадзио шиллинг, россия, ассоциация европейского бизнеса