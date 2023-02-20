https://ria.ru/20230220/biznes-1853056830.html
Европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям, заявили в АЕБ
Европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям, заявили в АЕБ - РИА Новости, 20.02.2023
Европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям, заявили в АЕБ
Европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям, хотя нынешний кризис масштабнее всех предыдущих за почти три десятилетия существования Ассоциации... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T08:56
2023-02-20T08:56
2023-02-20T12:15
экономика
тадзио шиллинг
россия
ассоциация европейского бизнеса
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям, хотя нынешний кризис масштабнее всех предыдущих за почти три десятилетия существования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), заявил РИА Новости генеральный директор ассоциации Тадзио Шиллинг. "АЕБ была создана в 1995 году. За эти почти три десятилетия ассоциация и ее члены пережили не один кризис, но справедливо будет сказать, что нынешний кризис глубже и масштабнее, чем любой другой предыдущий", - сказал он. "Как и нашим членам, нам пришлось приспосабливаться к новым реалиям", - добавил гендиректор АЕБ. При этом главная миссия ассоциации, по его словам, осталась неизменной. "Помогать европейскому бизнесу, нашим членам, пережить нынешний кризис и сохранить открытыми каналы коммуникации, если не для завтрашнего дня, то для послезавтра", - подчеркнул Шиллинг. Среди наиболее пострадавших отраслей он назвал авиацию, нефтегазовую отрасль, логистику, профессиональные услуги, финансовый сектор, автопром, производство высокотехнологичного оборудования и товаров двойного назначения. Есть и другие отрасли, сильно затронутые различными санкционными ограничениями, добавил гендиректор АЕБ.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, тадзио шиллинг, россия, ассоциация европейского бизнеса
Экономика, Тадзио Шиллинг, Россия, Ассоциация европейского бизнеса
08:56 20.02.2023 (обновлено: 12:15 20.02.2023)
Европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям, заявили в АЕБ
Гендиректор АЕБ Шиллинг: европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям, хотя нынешний кризис масштабнее всех предыдущих за почти три десятилетия существования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), заявил РИА Новости генеральный директор ассоциации Тадзио Шиллинг.
"АЕБ была создана в 1995 году. За эти почти три десятилетия ассоциация и ее члены пережили не один кризис, но справедливо будет сказать, что нынешний кризис глубже и масштабнее, чем любой другой предыдущий", - сказал он.
"Как и нашим членам, нам пришлось приспосабливаться к новым реалиям", - добавил гендиректор АЕБ.
При этом главная миссия ассоциации, по его словам, осталась неизменной. "Помогать европейскому бизнесу, нашим членам, пережить нынешний кризис и сохранить открытыми каналы коммуникации, если не для завтрашнего дня, то для послезавтра", - подчеркнул Шиллинг.
Среди наиболее пострадавших отраслей он назвал авиацию, нефтегазовую отрасль, логистику, профессиональные услуги, финансовый сектор, автопром, производство высокотехнологичного оборудования и товаров двойного назначения.
Есть и другие отрасли, сильно затронутые различными санкционными ограничениями, добавил гендиректор АЕБ.