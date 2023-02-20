https://ria.ru/20230220/bayden-1853211834.html
Сенатор от ДНР увидела знак в визите Байдена в Киев
Сенатор от ДНР увидела знак в визите Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
Сенатор от ДНР увидела знак в визите Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев - подготовка Украины к осознанию невозможности победить в ходе спецоперации РФ, заявила РИА Новости сенатор от Донецкой... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:11
2023-02-20T17:11
2023-02-20T17:11
специальная военная операция на украине
совет федерации рф
наталья никонорова
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853183609_0:0:2525:1421_1920x0_80_0_0_67478567de7cb937a6f9c3c54e7de4d0.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев - подготовка Украины к осознанию невозможности победить в ходе спецоперации РФ, заявила РИА Новости сенатор от Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины. "Это (ред. - визит Байдена в Киев) похоже на подготовку народа к истинному положению дел — Украина не имеет возможности одержать победу. И уже не так категоричен ее президент в обещаниях удерживать Артемовск до последнего", - сказала она. Сенатор отметила, что цель визита президента США заключалась в том, чтобы "сообщить пренеприятное известие — Украину ждут тяжелые дни". "Об их наступлении говорили оба президента и это новый тезис. Раньше уверенно заявляли, что Украина с помощью западного оружия побеждает. Теперь же на фоне набивших оскомину мантр о том, что Киеву будут выделены миллиарды в виде бюджетной помощи, а экономика изолированной России переживает проблемы - зазвучал слаженный хор о тяжелых временах" - добавила парламентарий. Никонорова обратила внимание на то, что встреча президентов в Киеве могла вызвать интерес у любителей конспирологии, так как Байден и Зеленский встретились рядом с памятником Богдану Хмельницкому, который "однажды объявил о воссоединении Украины с Россией". "В общем и целом, картина для Зеленского складывается не очень радужная: больше выглядит как попытки задрапировать дорогой иностранной тканью стремительно разваливающиеся конструкции", - заключила сенатор.
https://ria.ru/20230220/vizit-1853201071.html
https://ria.ru/20230220/vizit-1853195528.html
сша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853183609_32:0:2276:1683_1920x0_80_0_0_ee94954df02c21dcd26576855469d55b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, наталья никонорова, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Совет Федерации РФ, Наталья Никонорова, Владимир Зеленский, Джо Байден, США, Украина, Киев
Сенатор от ДНР увидела знак в визите Байдена в Киев
Сенатор Никонорова о визите Байдена в Киев: похоже на подготовку украинцев к поражению
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев - подготовка Украины к осознанию невозможности победить в ходе спецоперации РФ, заявила РИА Новости сенатор от Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским
. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины.
"Это (ред. - визит Байдена в Киев) похоже на подготовку народа к истинному положению дел — Украина не имеет возможности одержать победу. И уже не так категоричен ее президент в обещаниях удерживать Артемовск
до последнего", - сказала она.
Сенатор отметила, что цель визита президента США заключалась в том, чтобы "сообщить пренеприятное известие — Украину ждут тяжелые дни".
"Об их наступлении говорили оба президента и это новый тезис. Раньше уверенно заявляли, что Украина с помощью западного оружия побеждает. Теперь же на фоне набивших оскомину мантр о том, что Киеву будут выделены миллиарды в виде бюджетной помощи, а экономика изолированной России переживает проблемы - зазвучал слаженный хор о тяжелых временах" - добавила парламентарий.
Никонорова обратила внимание на то, что встреча президентов в Киеве могла вызвать интерес у любителей конспирологии, так как Байден и Зеленский встретились рядом с памятником Богдану Хмельницкому
, который "однажды объявил о воссоединении Украины с Россией".
"В общем и целом, картина для Зеленского складывается не очень радужная: больше выглядит как попытки задрапировать дорогой иностранной тканью стремительно разваливающиеся конструкции", - заключила сенатор.