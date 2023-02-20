https://ria.ru/20230220/bayden-1853211834.html

Сенатор от ДНР увидела знак в визите Байдена в Киев

Сенатор от ДНР увидела знак в визите Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023

Сенатор от ДНР увидела знак в визите Байдена в Киев

Визит президента США Джо Байдена в Киев - подготовка Украины к осознанию невозможности победить в ходе спецоперации РФ, заявила РИА Новости сенатор от Донецкой... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:11

2023-02-20T17:11

2023-02-20T17:11

специальная военная операция на украине

совет федерации рф

наталья никонорова

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

киев

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев - подготовка Украины к осознанию невозможности победить в ходе спецоперации РФ, заявила РИА Новости сенатор от Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины. "Это (ред. - визит Байдена в Киев) похоже на подготовку народа к истинному положению дел — Украина не имеет возможности одержать победу. И уже не так категоричен ее президент в обещаниях удерживать Артемовск до последнего", - сказала она. Сенатор отметила, что цель визита президента США заключалась в том, чтобы "сообщить пренеприятное известие — Украину ждут тяжелые дни". "Об их наступлении говорили оба президента и это новый тезис. Раньше уверенно заявляли, что Украина с помощью западного оружия побеждает. Теперь же на фоне набивших оскомину мантр о том, что Киеву будут выделены миллиарды в виде бюджетной помощи, а экономика изолированной России переживает проблемы - зазвучал слаженный хор о тяжелых временах" - добавила парламентарий. Никонорова обратила внимание на то, что встреча президентов в Киеве могла вызвать интерес у любителей конспирологии, так как Байден и Зеленский встретились рядом с памятником Богдану Хмельницкому, который "однажды объявил о воссоединении Украины с Россией". "В общем и целом, картина для Зеленского складывается не очень радужная: больше выглядит как попытки задрапировать дорогой иностранной тканью стремительно разваливающиеся конструкции", - заключила сенатор.

https://ria.ru/20230220/vizit-1853201071.html

https://ria.ru/20230220/vizit-1853195528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совет федерации рф, наталья никонорова, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, киев