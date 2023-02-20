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Сенатор от ДНР увидела знак в визите Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/bayden-1853211834.html
Сенатор от ДНР увидела знак в визите Байдена в Киев
Сенатор от ДНР увидела знак в визите Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
Сенатор от ДНР увидела знак в визите Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев - подготовка Украины к осознанию невозможности победить в ходе спецоперации РФ, заявила РИА Новости сенатор от Донецкой... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:11
2023-02-20T17:11
специальная военная операция на украине
совет федерации рф
наталья никонорова
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев - подготовка Украины к осознанию невозможности победить в ходе спецоперации РФ, заявила РИА Новости сенатор от Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины. "Это (ред. - визит Байдена в Киев) похоже на подготовку народа к истинному положению дел — Украина не имеет возможности одержать победу. И уже не так категоричен ее президент в обещаниях удерживать Артемовск до последнего", - сказала она. Сенатор отметила, что цель визита президента США заключалась в том, чтобы "сообщить пренеприятное известие — Украину ждут тяжелые дни". "Об их наступлении говорили оба президента и это новый тезис. Раньше уверенно заявляли, что Украина с помощью западного оружия побеждает. Теперь же на фоне набивших оскомину мантр о том, что Киеву будут выделены миллиарды в виде бюджетной помощи, а экономика изолированной России переживает проблемы - зазвучал слаженный хор о тяжелых временах" - добавила парламентарий. Никонорова обратила внимание на то, что встреча президентов в Киеве могла вызвать интерес у любителей конспирологии, так как Байден и Зеленский встретились рядом с памятником Богдану Хмельницкому, который "однажды объявил о воссоединении Украины с Россией". "В общем и целом, картина для Зеленского складывается не очень радужная: больше выглядит как попытки задрапировать дорогой иностранной тканью стремительно разваливающиеся конструкции", - заключила сенатор.
https://ria.ru/20230220/vizit-1853201071.html
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совет федерации рф, наталья никонорова, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Совет Федерации РФ, Наталья Никонорова, Владимир Зеленский, Джо Байден, США, Украина, Киев
17:11 20.02.2023
 
Сенатор от ДНР увидела знак в визите Байдена в Киев

Сенатор Никонорова о визите Байдена в Киев: похоже на подготовку украинцев к поражению

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев - подготовка Украины к осознанию невозможности победить в ходе спецоперации РФ, заявила РИА Новости сенатор от Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины.
"Это (ред. - визит Байдена в Киев) похоже на подготовку народа к истинному положению дел — Украина не имеет возможности одержать победу. И уже не так категоричен ее президент в обещаниях удерживать Артемовск до последнего", - сказала она.
Сенатор отметила, что цель визита президента США заключалась в том, чтобы "сообщить пренеприятное известие — Украину ждут тяжелые дни".
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 16:42
Визит Байдена означает, что для Зеленского "запахло жареным", считает Рогов
"Об их наступлении говорили оба президента и это новый тезис. Раньше уверенно заявляли, что Украина с помощью западного оружия побеждает. Теперь же на фоне набивших оскомину мантр о том, что Киеву будут выделены миллиарды в виде бюджетной помощи, а экономика изолированной России переживает проблемы - зазвучал слаженный хор о тяжелых временах" - добавила парламентарий.
Никонорова обратила внимание на то, что встреча президентов в Киеве могла вызвать интерес у любителей конспирологии, так как Байден и Зеленский встретились рядом с памятником Богдану Хмельницкому, который "однажды объявил о воссоединении Украины с Россией".
"В общем и целом, картина для Зеленского складывается не очень радужная: больше выглядит как попытки задрапировать дорогой иностранной тканью стремительно разваливающиеся конструкции", - заключила сенатор.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 16:24
Белый дом раскрыл смысл визита Байдена на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеСовет Федерации РФНаталья НиконороваВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраинаКиев
 
 
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