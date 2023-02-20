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Байден стал объектом шуток в Twitter из-за визита в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
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Байден стал объектом шуток в Twitter из-за визита в Киев
Байден стал объектом шуток в Twitter из-за визита в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
Байден стал объектом шуток в Twitter из-за визита в Киев
Пользователи Twitter активно начали постить фотоколлажи с президентом США Джо Байденом в Киеве, на них он отлично проводит время - ест мороженое в киевском кафе РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:03
2023-02-20T17:28
в мире
сша
киев
украина
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пользователи Twitter активно начали постить фотоколлажи с президентом США Джо Байденом в Киеве, на них он отлично проводит время - ест мороженое в киевском кафе и "позирует" на фоне местного киоска с кофе. Кроме того, пользователи из Европы и Украины также выкладывали фотоколлажи, где президент США тестирует украинский метрополитен, а также закупается в местном продуктовом магазине. Тренд подхватили собственно и украинские супермаркеты. Коллаж с президентом США поместили на фоне украинских магазинов, таких как АТБ-маркет, Comfy, линия магазинов Eva, сеть медлабораторий Synevo Ukraine. Байдена также использовали для рекламы магазина очков и закусочной с круассанами. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом. Владимир Зеленский назвал переговоры с ним очень важными и полезными переговоры. В этот же день президент США покинул столицу Украины.
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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, джо байден, twitter
В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Twitter
16:03 20.02.2023 (обновлено: 17:28 20.02.2023)
 
Байден стал объектом шуток в Twitter из-за визита в Киев

Пользователи Twitter начали постить фотоколлажи с президентом США Джо Байденом в Киеве

© Фото : Офис Президента УкраиныВизит президента США Джо Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : Офис Президента Украины
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пользователи Twitter активно начали постить фотоколлажи с президентом США Джо Байденом в Киеве, на них он отлично проводит время - ест мороженое в киевском кафе и "позирует" на фоне местного киоска с кофе.
Кроме того, пользователи из Европы и Украины также выкладывали фотоколлажи, где президент США тестирует украинский метрополитен, а также закупается в местном продуктовом магазине.
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Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом. Владимир Зеленский назвал переговоры с ним очень важными и полезными переговоры. В этот же день президент США покинул столицу Украины.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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