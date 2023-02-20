https://ria.ru/20230220/bayden-1853190612.html

Байден стал объектом шуток в Twitter из-за визита в Киев

Байден стал объектом шуток в Twitter из-за визита в Киев - РИА Новости, 20.02.2023

Байден стал объектом шуток в Twitter из-за визита в Киев

Пользователи Twitter активно начали постить фотоколлажи с президентом США Джо Байденом в Киеве, на них он отлично проводит время - ест мороженое в киевском кафе РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:03

2023-02-20T16:03

2023-02-20T17:28

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владимир зеленский

джо байден

twitter

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пользователи Twitter активно начали постить фотоколлажи с президентом США Джо Байденом в Киеве, на них он отлично проводит время - ест мороженое в киевском кафе и "позирует" на фоне местного киоска с кофе. Кроме того, пользователи из Европы и Украины также выкладывали фотоколлажи, где президент США тестирует украинский метрополитен, а также закупается в местном продуктовом магазине. Тренд подхватили собственно и украинские супермаркеты. Коллаж с президентом США поместили на фоне украинских магазинов, таких как АТБ-маркет, Comfy, линия магазинов Eva, сеть медлабораторий Synevo Ukraine. Байдена также использовали для рекламы магазина очков и закусочной с круассанами. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом. Владимир Зеленский назвал переговоры с ним очень важными и полезными переговоры. В этот же день президент США покинул столицу Украины.

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853166987.html

https://ria.ru/20230220/bayden-1853184566.html

сша

киев

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, джо байден, twitter