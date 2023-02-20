https://ria.ru/20230220/bayden-1853171902.html

Байден визитом в Киев хочет поднять рейтинг, считает эксперт

Байден визитом в Киев хочет поднять рейтинг, считает эксперт - РИА Новости, 20.02.2023

Байден визитом в Киев хочет поднять рейтинг, считает эксперт

Президент США Джо Байден своим визитом в понедельник в Киев, безусловно, хочет повлиять на свой рейтинг в преддверии предвыборной гонки и показать, что "держит... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:49

2023-02-20T14:49

2023-02-20T14:51

киев

сша

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден своим визитом в понедельник в Киев, безусловно, хочет повлиять на свой рейтинг в преддверии предвыборной гонки и показать, что "держит руку на пульсе" по украинскому вопросу, но исключительно пиар-акцией его поездку назвать нельзя, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. СМИ ранее сообщили, что президент США находится в Киеве, куда прибыл утром в понедельник на поезде. Указывалось, что он провел встречу с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Позже Зеленский подтвердил визит Байдена, назвав его "чрезвычайно важным проявлением поддержки". "Конечно, это попытка Байдена повлиять на свой рейтинг в США: он пытается поддерживать украинскую повестку, чтобы показать какие-то результаты, поскольку очевидно, что в преддверии избирательной гонки республиканцы будут активно его критиковать. Администрация Байдена хочет добиться каких-то дешевых показателей, которые можно показать: что деньги, выделяющиеся безостановочно, что вооружение, поставляемое Киеву, дают какой-то результат", - сказала Журавлева. Возможно, Байден также хочет показать, что держит руку на пульсе того, как именно расходуются деньги на поддержку Киева, добавила эксперт, уточнив, что одна из основных претензий республиканцев к демократам в том, что деньги на Украину уходят неконтролируемо. "Байден хочет показать, что не просто вбрасывает деньги, но и спрашивает с (украинских властей - ред.). Могут быть разговоры о борьбе с коррупцией или подобные вещи, которые показали бы, что администрация Байдена контролирует процесс", - добавила Журавлева. Однако, указала эксперт, исключительно пиар-акцией данную поездку назвать нельзя: Украина для Вашингтона является значимым направлением. "Можно вписать этот визит в структуру будущей предвыборной гонки в США и размышлений демократов о том, будет баллотироваться Байден или нет, но это не совсем пиар-акция. Политика Вашингтона сегодня в отношении Украины - это важное, серьезное направление, и это явно не для того, чтобы просто помахать ручкой. Возможно, есть необходимость в дипломатических, рабочих контактах", - заключила эксперт.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853170734.html

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853166987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, сша, украина, виктор журавлев, джо байден, владимир зеленский, российская академия наук, в мире