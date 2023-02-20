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Эксперт прокомментировал визит Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/bayden-1853149649.html
Эксперт прокомментировал визит Байдена в Киев
Эксперт прокомментировал визит Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
Эксперт прокомментировал визит Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев - это символический жест, означающий, что Вашингтон будет и далее поддерживать Украину, на русско-американских... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:43
2023-02-20T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
киев
владимир батюк
российская академия наук
сша
вашингтон (штат)
джо байден
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев - это символический жест, означающий, что Вашингтон будет и далее поддерживать Украину, на русско-американских отношениях визит не может отразиться, так как их практически нет, заявил РИА Новости руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады РАН Владимир Батюк. СМИ ранее сообщили, что президент США находится в Киеве, куда прибыл утром в понедельник на поезде. Указывалось, что он провел встречу с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Позже Зеленский подтвердил визит Байдена, назвав его "чрезвычайно важным проявлением поддержки". "Это символический жест: официальный Вашингтон будет и впредь поддерживать Украину, эту линию не изменить", - сказал эксперт. "Но вряд ли Байден привезет в подарок с собой танки или самолеты. Это чисто символический жест",- добавил Батюк. Он отметил, что этот визит вряд ли как-то отразится на российско-американских отношениях. "Их уже больше нет, так что это никак не может отразиться", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853146565.html
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в мире, киев, владимир батюк, российская академия наук, сша, вашингтон (штат), джо байден, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Батюк, Российская академия наук, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Владимир Зеленский
13:43 20.02.2023
 
Эксперт прокомментировал визит Байдена в Киев

Эксперт Батюк назвал визит президента Байдена в Киев символическим жестом

© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFВладимир Зеленский и Джо Байден в Киеве
Владимир Зеленский и Джо Байден в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
Владимир Зеленский и Джо Байден в Киеве
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев - это символический жест, означающий, что Вашингтон будет и далее поддерживать Украину, на русско-американских отношениях визит не может отразиться, так как их практически нет, заявил РИА Новости руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
СМИ ранее сообщили, что президент США находится в Киеве, куда прибыл утром в понедельник на поезде. Указывалось, что он провел встречу с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Позже Зеленский подтвердил визит Байдена, назвав его "чрезвычайно важным проявлением поддержки".
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"Это символический жест: официальный Вашингтон будет и впредь поддерживать Украину, эту линию не изменить", - сказал эксперт.
"Но вряд ли Байден привезет в подарок с собой танки или самолеты. Это чисто символический жест",- добавил Батюк.
Он отметил, что этот визит вряд ли как-то отразится на российско-американских отношениях.
"Их уже больше нет, так что это никак не может отразиться", - сказал эксперт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВладимир БатюкРоссийская академия наукСШАВашингтон (штат)Джо БайденВладимир Зеленский
 
 
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