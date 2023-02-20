https://ria.ru/20230220/bayden-1853149649.html

Эксперт прокомментировал визит Байдена в Киев

Эксперт прокомментировал визит Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023

Эксперт прокомментировал визит Байдена в Киев

Визит президента США Джо Байдена в Киев - это символический жест, означающий, что Вашингтон будет и далее поддерживать Украину, на русско-американских... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:43

2023-02-20T13:43

2023-02-20T13:43

специальная военная операция на украине

в мире

киев

владимир батюк

российская академия наук

сша

вашингтон (штат)

джо байден

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев - это символический жест, означающий, что Вашингтон будет и далее поддерживать Украину, на русско-американских отношениях визит не может отразиться, так как их практически нет, заявил РИА Новости руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады РАН Владимир Батюк. СМИ ранее сообщили, что президент США находится в Киеве, куда прибыл утром в понедельник на поезде. Указывалось, что он провел встречу с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Позже Зеленский подтвердил визит Байдена, назвав его "чрезвычайно важным проявлением поддержки". "Это символический жест: официальный Вашингтон будет и впредь поддерживать Украину, эту линию не изменить", - сказал эксперт. "Но вряд ли Байден привезет в подарок с собой танки или самолеты. Это чисто символический жест",- добавил Батюк. Он отметил, что этот визит вряд ли как-то отразится на российско-американских отношениях. "Их уже больше нет, так что это никак не может отразиться", - сказал эксперт.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853146565.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

киев

сша

вашингтон (штат)

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