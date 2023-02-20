https://ria.ru/20230220/bayden-1853046969.html

Пресс-секретаря Белого дома подняли на смех после признания о Байдене

Пресс-секретаря Белого дома подняли на смех после признания о Байдене - РИА Новости, 20.02.2023

Пресс-секретаря Белого дома подняли на смех после признания о Байдене

Зрители американского телеканала Fox News отреагировали на высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о коммуникативных навыках президента США Джо... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T05:58

2023-02-20T05:58

2023-02-20T10:35

в мире

сша

джо байден

карин жан-пьер

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Зрители американского телеканала Fox News отреагировали на высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о коммуникативных навыках президента США Джо Байдена.Ранее в ходе одного из своих брифингов Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналиста об умении Байдена общаться с окружающими, заявила, что американский лидер — "лучший коммуникатор", который есть в Белом доме."Она хороша. Нужно быть актрисой, чтобы с невозмутимым лицом сказать, что Брэндон (прозвище Байдена. — Прим. ред.) — лучший оратор. Вау, снимаю шляпу", — написал пользователь Parker L."Большой парень" — такой отличный коммуникатор. Однажды он сказал, что Америка — это страна, которую можно охарактеризировать одним словом: AWDSMFAFOOTHIMAAAFOOTAFOOTWHSCUSEME. Я думаю, его сурдопереводчик уволился", — напомнил Tom."Если Байден — лучший коммуникатор для того, чтобы лгать, то Карин Жан-Пьер — второй лучший коммуникатор для того, чтобы лгать", — заявил Zie Bautista."Эту женщину больше никогда не смогут воспринимать всерьез", — заметил Reid Wright."Если бы Джо заговорил об инопланетянах, он, вероятно, заявил бы, что провел с инопланетянами больше времени, чем кто-либо другой, и что он был инопланетянином в течение нескольких лет", — сыронизировал Philip McArthur."Америка не слушает Джо, Америка слушает Джо, который пытается объясниться с помощью телесуфлера", — добавил Jesse Orona.Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20230216/bayden-1852539740.html

https://ria.ru/20230127/bayden-1847749731.html

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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер