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Пресс-секретаря Белого дома подняли на смех после признания о Байдене - РИА Новости, 20.02.2023
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Пресс-секретаря Белого дома подняли на смех после признания о Байдене
Пресс-секретаря Белого дома подняли на смех после признания о Байдене - РИА Новости, 20.02.2023
Пресс-секретаря Белого дома подняли на смех после признания о Байдене
Зрители американского телеканала Fox News отреагировали на высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о коммуникативных навыках президента США Джо... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T05:58
2023-02-20T10:35
в мире
сша
джо байден
карин жан-пьер
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Зрители американского телеканала Fox News отреагировали на высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о коммуникативных навыках президента США Джо Байдена.Ранее в ходе одного из своих брифингов Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналиста об умении Байдена общаться с окружающими, заявила, что американский лидер — "лучший коммуникатор", который есть в Белом доме."Она хороша. Нужно быть актрисой, чтобы с невозмутимым лицом сказать, что Брэндон (прозвище Байдена. — Прим. ред.) — лучший оратор. Вау, снимаю шляпу", — написал пользователь Parker L."Большой парень" — такой отличный коммуникатор. Однажды он сказал, что Америка — это страна, которую можно охарактеризировать одним словом: AWDSMFAFOOTHIMAAAFOOTAFOOTWHSCUSEME. Я думаю, его сурдопереводчик уволился", — напомнил Tom."Если Байден — лучший коммуникатор для того, чтобы лгать, то Карин Жан-Пьер — второй лучший коммуникатор для того, чтобы лгать", — заявил Zie Bautista."Эту женщину больше никогда не смогут воспринимать всерьез", — заметил Reid Wright."Если бы Джо заговорил об инопланетянах, он, вероятно, заявил бы, что провел с инопланетянами больше времени, чем кто-либо другой, и что он был инопланетянином в течение нескольких лет", — сыронизировал Philip McArthur."Америка не слушает Джо, Америка слушает Джо, который пытается объясниться с помощью телесуфлера", — добавил Jesse Orona.Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20230216/bayden-1852539740.html
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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер
05:58 20.02.2023 (обновлено: 10:35 20.02.2023)
 
Пресс-секретаря Белого дома подняли на смех после признания о Байдене

Зрители Fox высмеяли слова пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер о навыках общения Байдена

© AP Photo / Patrick SemanskyКарин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Карин Жан-Пьер. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Зрители американского телеканала Fox News отреагировали на высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о коммуникативных навыках президента США Джо Байдена.
Ранее в ходе одного из своих брифингов Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналиста об умении Байдена общаться с окружающими, заявила, что американский лидер — "лучший коммуникатор", который есть в Белом доме.
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"Она хороша. Нужно быть актрисой, чтобы с невозмутимым лицом сказать, что Брэндон (прозвище Байдена. — Прим. ред.) — лучший оратор. Вау, снимаю шляпу", — написал пользователь Parker L.
"Большой парень" — такой отличный коммуникатор. Однажды он сказал, что Америка — это страна, которую можно охарактеризировать одним словом: AWDSMFAFOOTHIMAAAFOOTAFOOTWHSCUSEME. Я думаю, его сурдопереводчик уволился", — напомнил Tom.
"Если Байден — лучший коммуникатор для того, чтобы лгать, то Карин Жан-Пьер — второй лучший коммуникатор для того, чтобы лгать", — заявил Zie Bautista.
"Эту женщину больше никогда не смогут воспринимать всерьез", — заметил Reid Wright.
"Если бы Джо заговорил об инопланетянах, он, вероятно, заявил бы, что провел с инопланетянами больше времени, чем кто-либо другой, и что он был инопланетянином в течение нескольких лет", — сыронизировал Philip McArthur.
"Америка не слушает Джо, Америка слушает Джо, который пытается объясниться с помощью телесуфлера", — добавил Jesse Orona.
Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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