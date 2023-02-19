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Италия предложила установить "свободную зону" вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 19.02.2023
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Италия предложила установить "свободную зону" вокруг ЗАЭС
Италия предложила установить "свободную зону" вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 19.02.2023
Италия предложила установить "свободную зону" вокруг ЗАЭС
Италия предлагает установить вокруг Запорожской АЭС зону безопасности, которая должна стать первым шагом в достижении мирных договоренностей по Украине, заявил... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:48
2023-02-19T15:48
италия
россия
украина
сергей шойгу
антонио таяни
владимир путин
запорожская аэс
в мире
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РИМ, 19 фев - РИА Новости. Италия предлагает установить вокруг Запорожской АЭС зону безопасности, которая должна стать первым шагом в достижении мирных договоренностей по Украине, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. "Наша идея заключается в (установлении) свободной зоны вокруг Запорожья. Это должно быть первым пунктом для мира: остановить бои вокруг Запорожья, потому что станция опасна для всех", - отметил Таяни, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция панельной сессии, в которой принял участие вице-премьер, велась на сайте конференции. По его словам, Италия не находится в состоянии войны с Россией, но "поддерживает Украину". "Мы должны объяснить европейскому общественному мнению, что мы желаем мира, поэтому мы работаем для защиты и независимости Украины", - сказал министр. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230210/zaes-1851311630.html
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италия, россия, украина, сергей шойгу, антонио таяни, владимир путин, запорожская аэс, в мире
Италия, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Антонио Таяни, Владимир Путин, Запорожская АЭС, В мире
15:48 19.02.2023
 
Италия предложила установить "свободную зону" вокруг ЗАЭС

Глава МИД Италии призвал установить "свободную зону" вокруг Запорожской АЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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РИМ, 19 фев - РИА Новости. Италия предлагает установить вокруг Запорожской АЭС зону безопасности, которая должна стать первым шагом в достижении мирных договоренностей по Украине, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
"Наша идея заключается в (установлении) свободной зоны вокруг Запорожья. Это должно быть первым пунктом для мира: остановить бои вокруг Запорожья, потому что станция опасна для всех", - отметил Таяни, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция панельной сессии, в которой принял участие вице-премьер, велась на сайте конференции.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 20:22Специальная военная операция на Украине
Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС непредсказуемой
По его словам, Италия не находится в состоянии войны с Россией, но "поддерживает Украину". "Мы должны объяснить европейскому общественному мнению, что мы желаем мира, поэтому мы работаем для защиты и независимости Украины", - сказал министр.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 10:00
Алексей Полищук: Киев не заинтересован в создании защитной зоны вокруг ЗАЭС
 
ИталияРоссияУкраинаСергей ШойгуАнтонио ТаяниВладимир ПутинЗапорожская АЭСВ мире
 
 
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