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Эрдоган не захотел переносить выборы в Турции, пишут СМИ

Эрдоган не захотел переносить выборы в Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2023

Эрдоган не захотел переносить выборы в Турции, пишут СМИ

Однопартийцы предлагают президенту Турции Тайипу Эрдогану перенести всеобщие выборы с 14 мая на 18 июня, но он непреклонен, пишет в воскресенье газета Hürriyet. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T12:41

2023-02-19T12:41

2023-02-19T12:41

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

бюлент арынч

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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Однопартийцы предлагают президенту Турции Тайипу Эрдогану перенести всеобщие выборы с 14 мая на 18 июня, но он непреклонен, пишет в воскресенье газета Hürriyet. Выборы в Турции запланированы на 14 мая. Телеканал Habertürk со ссылкой на собственные источники сообщил в четверг, что всеобщие выборы в Турции могут быть отложены на срок от шести месяцев до года, по данным издания, с соответствующей инициативой выступит высшая избирательная комиссия (YSK) по просьбе правящей партии. "Стало известно, что президент Эрдоган обсуждал дату выборов со своим штабом и был непреклонен в отношении ранее объявленной даты 14 мая. Однако партийный штаб предлагает провести выборы 18 июня. На заседании, состоявшемся в среду под председательством президента Тайипа Эрдогана, дата выборов была включена в повестку дня. Согласно полученной информации, также обсуждалось, что если выборы состоятся 14 мая, то могут возникнуть некоторые проблемы с подготовкой списков избирателей", - пишет издание. По его информации, было отмечено, что работы по разбору завалов в районах землетрясения продолжаются и что процесс может занять много времени. Также обсуждалось, что Высший избирательный совет (YSK) должен провести исследования о том, как граждане будут голосовать в районах землетрясения. Сообщается, что, поскольку 18 июня приходится на период паломничества мусульман в Хадж, около 100 тысяч человек не смогут проголосовать, и если существует возможность проведения второго тура, он может совпасть с праздником Курбан байрам. "Стало известно, что Эрдоган заявил, что обсудит этот вопрос с лидером турецких националистов Девлетом Бахчели (входит в альянс с партией Эрдогана – ред.)", - уточнила газета. Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в Турции назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять эту дату, а в случае отказа он использует полномочия президента – их достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики". Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата. Ранее экс-спикер парламента Турции, бывший вице-премьер Бюлент Арынч призвал отложить выборы, поскольку "страна должна избавиться от предвыборного стресса" на фоне сокрушительных землетрясений. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 40 тысяч человек.

https://ria.ru/20230219/turtsiya-1852450629.html

https://ria.ru/20230219/turtsiya-1852924825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, бюлент арынч