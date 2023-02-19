https://ria.ru/20230219/ukraina-1852956905.html

В РВИО призвали фиксировать военные преступления Киева

В РВИО призвали фиксировать военные преступления Киева - РИА Новости, 19.02.2023

В РВИО призвали фиксировать военные преступления Киева

Военные преступления украинских войск нужно фиксировать ежедневно, собирая их для суда, который неизбежно произойдёт по итогам СВО, заявил научный директор... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T12:39

2023-02-19T12:39

2023-02-19T12:39

донбасс

москва

донецк

российское военно-историческое общество (рвио)

безопасность

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Военные преступления украинских войск нужно фиксировать ежедневно, собирая их для суда, который неизбежно произойдёт по итогам СВО, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. "Сегодня, когда неонацисты стреляют по Донбассу по Донецку, по другим городам, они (эти преступления - ред.) должны быть документально зафиксированы. Кто-то может сказать: "Да они же каждый день стреляют". Да, но на это и работа следователей! Фиксировать каждый этот варварский акт, чтобы потом, когда возникнет (судебный - ред) процесс, а ни у кого не должно быть сомнений, что он будет, чтобы каждое преступление было документально доказано", - сказал Мягков, выступая на конференции "Освобождение Донбасса. Всё для Победы. 1943-2023". Историк напомнил, что судебные процессы над нацистскими преступниками шли в Советском Союзе уже во время Великой Отечественной войны до Нюрнбергского процесса. "Советский "Нюрнберг" шёл уже с 1943 года: осуждали нацистских преступников, пособников. В том же самом Краснодоне, Симферополе, Севастополе, Киеве и других городах. Каждое преступление было документально зафиксировано", - подчеркнул Мягков. Форум приурочен к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, которое началось с 14 февраля 1943 года с освобождения Ворошиловграда (Луганска). Впервые на одной площадке в Москве собрались представители гуманитарных миссий, действующих в зоне СВО, из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Калуги, Твери, Улан-Удэ и других городов. Ключевые темы мероприятия - специфика организации гуманитарной помощи в зоне СВО, проблемы логистики и прозрачности грузов, помощь местным жителям, поддержка российских военнослужащих, подготовка и обучение волонтеров, а также сохранение на Донбассе памяти о событиях Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20230211/ssha-1851418544.html

https://ria.ru/20230203/prestupleniya-1849636993.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, москва, донецк, российское военно-историческое общество (рвио), безопасность