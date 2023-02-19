В РВИО призвали фиксировать военные преступления Киева
В РВИО призвали фиксировать военные преступления Киева ежедневно вплоть до суда
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Военные преступления украинских войск нужно фиксировать ежедневно, собирая их для суда, который неизбежно произойдёт по итогам СВО, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Сегодня, когда неонацисты стреляют по Донбассу по Донецку, по другим городам, они (эти преступления - ред.) должны быть документально зафиксированы. Кто-то может сказать: "Да они же каждый день стреляют". Да, но на это и работа следователей! Фиксировать каждый этот варварский акт, чтобы потом, когда возникнет (судебный - ред) процесс, а ни у кого не должно быть сомнений, что он будет, чтобы каждое преступление было документально доказано", - сказал Мягков, выступая на конференции "Освобождение Донбасса. Всё для Победы. 1943-2023".
Историк напомнил, что судебные процессы над нацистскими преступниками шли в Советском Союзе уже во время Великой Отечественной войны до Нюрнбергского процесса. "Советский "Нюрнберг" шёл уже с 1943 года: осуждали нацистских преступников, пособников. В том же самом Краснодоне, Симферополе, Севастополе, Киеве и других городах. Каждое преступление было документально зафиксировано", - подчеркнул Мягков.
Форум приурочен к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, которое началось с 14 февраля 1943 года с освобождения Ворошиловграда (Луганска). Впервые на одной площадке в Москве собрались представители гуманитарных миссий, действующих в зоне СВО, из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Калуги, Твери, Улан-Удэ и других городов. Ключевые темы мероприятия - специфика организации гуманитарной помощи в зоне СВО, проблемы логистики и прозрачности грузов, помощь местным жителям, поддержка российских военнослужащих, подготовка и обучение волонтеров, а также сохранение на Донбассе памяти о событиях Великой Отечественной войны.