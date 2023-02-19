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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/trevoga-1852976736.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.02.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:29
2023-02-19T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Воздушная тревога в регионах прозвучала практически одновременно – около 15.02 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230219/trevoga-1852959264.html
украина
днепропетровская область
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в мире, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
15:29 19.02.2023
 
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях объявили тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие"
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Воздушная тревога в регионах прозвучала практически одновременно – около 15.02 (мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Вчера, 12:58Специальная военная операция на Украине
В некоторых регионах Украины вновь объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
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