https://ria.ru/20230219/trevoga-1852952278.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.02.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T12:04
2023-02-19T12:04
2023-02-19T12:04
специальная военная операция на украине
украина
в мире
днепропетровская область
одесская область
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был объявлен около 11.47 мск. Ранее в воскресенье тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины. Спустя полчаса она была отменена.
https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, днепропетровская область, одесская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Днепропетровская область, Одесская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу