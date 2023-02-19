https://ria.ru/20230219/trevoga-1852952278.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.02.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T12:04

2023-02-19T12:04

2023-02-19T12:04

специальная военная операция на украине

украина

в мире

днепропетровская область

одесская область

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был объявлен около 11.47 мск. Ранее в воскресенье тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины. Спустя полчаса она была отменена.

https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html

украина

днепропетровская область

одесская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, в мире, днепропетровская область, одесская область