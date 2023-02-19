В Африканском союзе объяснили, почему делегацию Израиля выгнали с саммита
Глава комиссии Африканского союза: изгнанную делегацию Израиля не приглашали на саммит
© AP PhotoСаммит Африканского союза в штаб-квартире организации в Аддис-Абебе, Эфиопия
© AP Photo
Саммит Африканского союза в штаб-квартире организации в Аддис-Абебе, Эфиопия. Архивное фото
АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи заявил, что израильские дипломаты, которых охрана вывела с церемонии открытия саммита регионального объединения, не были приглашены на мероприятие.
"Израильский чиновник был выведен с открытия саммита, потому что мы не приглашали на него израильских официальных лиц", - заявил Факи журналистам по окончании саммита.
По словам председателя комиссии Афросоюза, решение о предоставлении Израилю статуса наблюдателя "было приостановлено до обсуждения этого вопроса специально созданным комитетом".
О том, что Африканский союз приостановил членство Израиля в организации в качестве наблюдателя, годом ранее сообщил РИА Новости источник в МИД Алжира. Сообщалось, что саммит решил сформировать комитет из глав семи государств с целью изучить решение о наделении Израиля этим статусом. В состав комитета вошли главы Алжира, ЮАР, Руанды, ДРК, Нигерии, Камеруна, Сенегала.
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Двухдневный саммит Африканского союза, на который прибыли большинство глав государств и правительств африканского континента, проходил в субботу и воскресенье в столице Эфиопии Аддис-Абебе.
Председателем Африканского союза на 2023 год стали Коморские острова. Президент этой страны Азали Ассумани в субботу официально принял должность нового председателя региональной организации от главы Сенегала Маки Салла, председательствующего в Афросоюзе в 2022 году.
Африканский союз был создан в мае 1963 года. Тогда он назывался Организация африканского единства. Название этой региональной межправительственной организации, созданной по модели Евросоюза, изменилось в 2001 году. В Афросоюз входят 55 государств.
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