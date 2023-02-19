https://ria.ru/20230219/sammit-1853035295.html

В Африканском союзе объяснили, почему делегацию Израиля выгнали с саммита

В Африканском союзе объяснили, почему делегацию Израиля выгнали с саммита - РИА Новости, 19.02.2023

В Африканском союзе объяснили, почему делегацию Израиля выгнали с саммита

Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи заявил, что израильские дипломаты, которых охрана вывела с церемонии открытия саммита регионального... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T23:46

2023-02-19T23:46

2023-02-19T23:46

в мире

израиль

эфиопия

маки салл

африканский союз

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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи заявил, что израильские дипломаты, которых охрана вывела с церемонии открытия саммита регионального объединения, не были приглашены на мероприятие. В субботу газета Times of Israel со ссылкой на израильский МИД сообщила, что делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза в Эфиопии. "Израильский чиновник был выведен с открытия саммита, потому что мы не приглашали на него израильских официальных лиц", - заявил Факи журналистам по окончании саммита. По словам председателя комиссии Афросоюза, решение о предоставлении Израилю статуса наблюдателя "было приостановлено до обсуждения этого вопроса специально созданным комитетом". О том, что Африканский союз приостановил членство Израиля в организации в качестве наблюдателя, годом ранее сообщил РИА Новости источник в МИД Алжира. Сообщалось, что саммит решил сформировать комитет из глав семи государств с целью изучить решение о наделении Израиля этим статусом. В состав комитета вошли главы Алжира, ЮАР, Руанды, ДРК, Нигерии, Камеруна, Сенегала. Двухдневный саммит Африканского союза, на который прибыли большинство глав государств и правительств африканского континента, проходил в субботу и воскресенье в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Председателем Африканского союза на 2023 год стали Коморские острова. Президент этой страны Азали Ассумани в субботу официально принял должность нового председателя региональной организации от главы Сенегала Маки Салла, председательствующего в Афросоюзе в 2022 году. Африканский союз был создан в мае 1963 года. Тогда он назывался Организация африканского единства. Название этой региональной межправительственной организации, созданной по модели Евросоюза, изменилось в 2001 году. В Афросоюз входят 55 государств.

https://ria.ru/20230209/sammit-1850977898.html

https://ria.ru/20230218/putin-1852833569.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, эфиопия, маки салл, африканский союз