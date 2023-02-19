https://ria.ru/20230219/putin-1852939212.html
В США назвали ключевую ошибку Белого дома в отношении Путина
В США назвали ключевую ошибку Белого дома в отношении Путина - РИА Новости, 19.02.2023
В США назвали ключевую ошибку Белого дома в отношении Путина
Стремясь сохранить обретенное после развала СССР доминирование на мировой арене, США подтолкнули современную Россию к активным действиям на Украине, заявил... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T10:00
2023-02-19T10:00
2023-02-19T14:08
в мире
сша
россия
украина
йенс столтенберг
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Стремясь сохранить обретенное после развала СССР доминирование на мировой арене, США подтолкнули современную Россию к активным действиям на Украине, заявил обозреватель журнала The National Interest Самид Баша.По мнению автора статьи, США ведут опосредованную войну за сохранение и усиление доминирования, используя при этом так называемую доктрину Вулфовица 1992 года."Суть этой политики подчеркивала американское превосходство любой ценой в постсоветском мире и "искоренение соперников, где бы они ни находились или могли появиться". Кроме того, руководство США делает оборонные соглашения краеугольным камнем своей политики и непреднамеренно монополизирует мировую торговлю оружием посредством договоров. Это помешало бы союзникам развивать свои системы обороны и увеличило бы зависимость от оборудования американского производства", — рассказал Баша.Обозреватель пояснил, что, несмотря на данные Горбачеву обещания о нерасширении НАТО на восток, США стремились к привилегированному положению. Этим объяснилось присоединение к Североатлантическому альянсу бывших стран Организации Варшавского договора и постоянные попытки Штатов "разместиться" на заднем дворе России.Украинский вопрос стал на этом фоне ключевым. По его словам, российская спецоперация — способ показать и доказать Западу, что доктрина Вулфовица не сможет продвинуться дальше в отношении Москвы."Это будет дополнительно подтверждено в сознании Путина действиями Америки на Украине, вмешательством в политические дела страны и прокладыванием пути для страны и в конечном итоге присоединению к НАТО и Европейскому союзу. Взаимоотношения между обеими сторонами привели к революции Евромайдана, по сути, создав вечный раскол в украинской политике, который с каждым годом только углублялся", — заявил автор.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года. Он отметил, что российская спецоперация "не изменила альянс", а только продемонстрировала важность проведенного им крупнейшего укрепления коллективной обороны.
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РИА Новости
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в мире, сша, россия, украина, йенс столтенберг, нато
В мире, США, Россия, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
10:00 19.02.2023 (обновлено: 14:08 19.02.2023)
В США назвали ключевую ошибку Белого дома в отношении Путина
TNI: стремление США к доминированию вынудило Путина действовать на Украине
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Стремясь сохранить обретенное после развала СССР доминирование на мировой арене, США подтолкнули современную Россию к активным действиям на Украине, заявил обозреватель журнала The National Interest
Самид Баша.
По мнению автора статьи, США ведут опосредованную войну за сохранение и усиление доминирования, используя при этом так называемую доктрину Вулфовица 1992 года.
"Суть этой политики подчеркивала американское превосходство любой ценой в постсоветском мире и "искоренение соперников, где бы они ни находились или могли появиться". Кроме того, руководство США делает оборонные соглашения краеугольным камнем своей политики и непреднамеренно монополизирует мировую торговлю оружием посредством договоров. Это помешало бы союзникам развивать свои системы обороны и увеличило бы зависимость от оборудования американского производства", — рассказал Баша.
Обозреватель пояснил, что, несмотря на данные Горбачеву обещания о нерасширении НАТО
на восток, США стремились к привилегированному положению. Этим объяснилось присоединение к Североатлантическому альянсу бывших стран Организации Варшавского договора и постоянные попытки Штатов "разместиться" на заднем дворе России.
"Позиция Америки, не предоставляющая России достойного паритетного статуса, только еще больше разозлила Путина. Он, как и большая часть российской политической элиты, мог только прийти к выводу, что Соединенные Штаты не намерены работать с Россией ответственно и уважительно. В Кремле поняли, что Вашингтон не делает ничего, кроме реализации плана, определенного в 1992 году, по навязыванию своей воли миру и искоренению соперников, где бы они ни появились", — считает Баша.
Украинский вопрос стал на этом фоне ключевым. По его словам, российская спецоперация — способ показать и доказать Западу, что доктрина Вулфовица не сможет продвинуться дальше в отношении Москвы.
"Это будет дополнительно подтверждено в сознании Путина действиями Америки на Украине, вмешательством в политические дела страны и прокладыванием пути для страны и в конечном итоге присоединению к НАТО и Европейскому союзу. Взаимоотношения между обеими сторонами привели к революции Евромайдана, по сути, создав вечный раскол в украинской политике, который с каждым годом только углублялся", — заявил автор.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг
заявил, что Североатлантический альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года. Он отметил, что российская спецоперация "не изменила альянс", а только продемонстрировала важность проведенного им крупнейшего укрепления коллективной обороны.