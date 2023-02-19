https://ria.ru/20230219/putin-1852939212.html

В США назвали ключевую ошибку Белого дома в отношении Путина

В США назвали ключевую ошибку Белого дома в отношении Путина - РИА Новости, 19.02.2023

В США назвали ключевую ошибку Белого дома в отношении Путина

Стремясь сохранить обретенное после развала СССР доминирование на мировой арене, США подтолкнули современную Россию к активным действиям на Украине, заявил... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T10:00

2023-02-19T10:00

2023-02-19T14:08

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сша

россия

украина

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Стремясь сохранить обретенное после развала СССР доминирование на мировой арене, США подтолкнули современную Россию к активным действиям на Украине, заявил обозреватель журнала The National Interest Самид Баша.По мнению автора статьи, США ведут опосредованную войну за сохранение и усиление доминирования, используя при этом так называемую доктрину Вулфовица 1992 года."Суть этой политики подчеркивала американское превосходство любой ценой в постсоветском мире и "искоренение соперников, где бы они ни находились или могли появиться". Кроме того, руководство США делает оборонные соглашения краеугольным камнем своей политики и непреднамеренно монополизирует мировую торговлю оружием посредством договоров. Это помешало бы союзникам развивать свои системы обороны и увеличило бы зависимость от оборудования американского производства", — рассказал Баша.Обозреватель пояснил, что, несмотря на данные Горбачеву обещания о нерасширении НАТО на восток, США стремились к привилегированному положению. Этим объяснилось присоединение к Североатлантическому альянсу бывших стран Организации Варшавского договора и постоянные попытки Штатов "разместиться" на заднем дворе России.Украинский вопрос стал на этом фоне ключевым. По его словам, российская спецоперация — способ показать и доказать Западу, что доктрина Вулфовица не сможет продвинуться дальше в отношении Москвы."Это будет дополнительно подтверждено в сознании Путина действиями Америки на Украине, вмешательством в политические дела страны и прокладыванием пути для страны и в конечном итоге присоединению к НАТО и Европейскому союзу. Взаимоотношения между обеими сторонами привели к революции Евромайдана, по сути, создав вечный раскол в украинской политике, который с каждым годом только углублялся", — заявил автор.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года. Он отметил, что российская спецоперация "не изменила альянс", а только продемонстрировала важность проведенного им крупнейшего укрепления коллективной обороны.

https://ria.ru/20230219/antonov-1852927177.html

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https://ria.ru/20230219/antonov-1852927177.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, россия, украина, йенс столтенберг, нато