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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 19.02.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении

"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожила до 250 украинских военных и 15 единиц техники,... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:07

2023-02-19T15:07

2023-02-19T15:12

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожила до 250 украинских военных и 15 единиц техники, включая две американские контрбатарейные РЛС и ЗРК "Бук-М1", сообщили в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства. В районе населенного пункта Первомайская Донецкой народной республики вскрыта замаскированная позиция и уничтожена самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". В районах населенных пунктов Часов Яр Донецкой народной республики и Демурино Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Марьинки в ДНР уничтожен украинский склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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