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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 19.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/poteri-1852973142.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 19.02.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении
"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожила до 250 украинских военных и 15 единиц техники,... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:07
2023-02-19T15:12
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
донецк
днепропетровская область
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожила до 250 украинских военных и 15 единиц техники, включая две американские контрбатарейные РЛС и ЗРК "Бук-М1", сообщили в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства. В районе населенного пункта Первомайская Донецкой народной республики вскрыта замаскированная позиция и уничтожена самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". В районах населенных пунктов Часов Яр Донецкой народной республики и Демурино Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Марьинки в ДНР уничтожен украинский склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
донецк
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в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, донецк, днепропетровская область, бук (зенитный ракетный комплекс)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика, Донецк, Днепропетровская область, Бук (зенитный ракетный комплекс)
15:07 19.02.2023 (обновлено: 15:12 19.02.2023)
 
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении

Минобороны: украинские войска за сутки потеряли до 250 военных на Донецком направлении

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72 ВС России
Боевая работа танка Т-72 ВС России - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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Боевая работа танка Т-72 ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожила до 250 украинских военных и 15 единиц техники, включая две американские контрбатарейные РЛС и ЗРК "Бук-М1", сообщили в Минобороны России.
"На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства. В районе населенного пункта Первомайская Донецкой народной республики вскрыта замаскированная позиция и уничтожена самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". В районах населенных пунктов Часов Яр Донецкой народной республики и Демурино Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Марьинки в ДНР уничтожен украинский склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонецкДнепропетровская областьБук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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