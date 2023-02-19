https://ria.ru/20230219/posolstvo-1852969816.html
Посольство России в Нидерландах перестанет принимать посетителей
Посольство России в Нидерландах перестанет принимать посетителей - РИА Новости, 19.02.2023
Посольство России в Нидерландах перестанет принимать посетителей
Посольство России в Нидерландах с 20 февраля перестает принимать посетителей из-за решения Гааги сократить число российских дипломатов в королевстве, сообщили в РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T14:36
2023-02-19T14:36
2023-02-19T14:36
в мире
россия
нидерланды
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ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Посольство России в Нидерландах с 20 февраля перестает принимать посетителей из-за решения Гааги сократить число российских дипломатов в королевстве, сообщили в дипмиссии. "В связи с решением нидерландских властей о сокращении персонала Посольства России в Гааге, начиная с 20.02.2023 года прием посетителей по оформленным ранее записям (кроме выдачи паспортов) осуществляться не будет", - говорится в сообщении посольства в его аккаунте в Twitter. Отмечается, что в части, касающейся обращений по пенсионным вопросам и оформлению СНВ в Россию, прием без предварительной записи также временно прекращается. При этом согласованные ранее в индивидуальном порядке выезды для обслуживания лиц с ограниченными возможностями будут выполнены. В российской дипмиссии отметили, что "сожалеют о временных неудобствах, вызванных недружественными действиями властей Нидерландов". Накануне глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о решении Гааги ограничить число российских дипломатов, около десяти сотрудников посольства России должны будут покинуть королевство. Он сообщил, что власти Нидерландов приняли решение закрыть со вторника торговое представительство РФ в Амстердаме. С понедельника также временно приостанавливает работу генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге. Россия ответит на решение Нидерландов сократить число российских дипломатов в стране, сообщили позже РИА Новости в МИД РФ.
https://ria.ru/20220302/ugrozy-1776039143.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нидерланды, гаага
В мире, Россия, Нидерланды, Гаага
Посольство России в Нидерландах перестанет принимать посетителей
Посольство России в Нидерландах перестанет принимать посетителей из-за нехватки персонала
ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости.
Посольство России в Нидерландах с 20 февраля перестает принимать посетителей из-за решения Гааги сократить число российских дипломатов в королевстве, сообщили
в дипмиссии.
"В связи с решением нидерландских властей о сокращении персонала Посольства России в Гааге, начиная с 20.02.2023 года прием посетителей по оформленным ранее записям (кроме выдачи паспортов) осуществляться не будет", - говорится в сообщении посольства в его аккаунте в Twitter.
Отмечается, что в части, касающейся обращений по пенсионным вопросам и оформлению СНВ в Россию, прием без предварительной записи также временно прекращается. При этом согласованные ранее в индивидуальном порядке выезды для обслуживания лиц с ограниченными возможностями будут выполнены.
В российской дипмиссии отметили, что "сожалеют о временных неудобствах, вызванных недружественными действиями властей Нидерландов".
Накануне глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о решении Гааги ограничить число российских дипломатов, около десяти сотрудников посольства России должны будут покинуть королевство.
Он сообщил, что власти Нидерландов приняли решение закрыть со вторника торговое представительство РФ в Амстердаме
.
С понедельника также временно приостанавливает работу генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге
.
Россия ответит на решение Нидерландов сократить число российских дипломатов в стране, сообщили позже РИА Новости в МИД РФ.