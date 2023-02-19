https://ria.ru/20230219/poslaniya-1852966630.html
Путин уделит внимание спецоперации в послании
Путин уделит внимание спецоперации в послании - РИА Новости, 19.02.2023
Путин уделит внимание спецоперации в послании
Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделит внимание специальной военной операции, сейчас все ждут оценку происходящего, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T14:06
2023-02-19T14:06
2023-02-19T14:26
специальная военная операция на украине
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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ПЕТРОПАЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев — РИА Новости. Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделит внимание специальной военной операции, сейчас все ждут оценку происходящего, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин огласит послание 21 февраля. "Послание - это всегда громкая новость, послание - это всегда одно из важнейших мероприятий по линии главы государства в течение года. Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". "Это, я думаю, главное, что все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент. Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. И поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей", - добавил он.Послание президента состоится 21 февраля в Гостином дворе. В Кремле ранее заявили, что в этом году в списках приглашенных появится "новая категория в силу специфики нынешнего момента", в том числе это могут быть участники российской военной операции на Украине. Кто именно, Песков не уточнил.
https://ria.ru/20230216/poslanie-1852319735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
14:06 19.02.2023 (обновлено: 14:26 19.02.2023)
Путин уделит внимание спецоперации в послании
Песков: Путин уделит внимание спецоперации в послании, так как все ждут оценку ситуации
ПЕТРОПАЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев — РИА Новости.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделит внимание специальной военной операции, сейчас все ждут оценку происходящего, сообщил
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин огласит послание 21 февраля.
"Послание - это всегда громкая новость, послание - это всегда одно из важнейших мероприятий по линии главы государства в течение года. Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
"Это, я думаю, главное, что все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент. Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. И поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей", - добавил он.
Послание президента состоится 21 февраля в Гостином дворе. В Кремле ранее заявили, что в этом году в списках приглашенных появится "новая категория в силу специфики нынешнего момента", в том числе это могут быть участники российской военной операции на Украине
. Кто именно, Песков не уточнил.