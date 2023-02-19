https://ria.ru/20230219/poslaniya-1852966630.html

Путин уделит внимание спецоперации в послании

Путин уделит внимание спецоперации в послании - РИА Новости, 19.02.2023

Путин уделит внимание спецоперации в послании

Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделит внимание специальной военной операции, сейчас все ждут оценку происходящего, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T14:06

2023-02-19T14:06

2023-02-19T14:26

специальная военная операция на украине

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729299175_0:467:2808:2047_1920x0_80_0_0_087c5c1d9739ace76c9e8ded10505662.jpg

ПЕТРОПАЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев — РИА Новости. Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделит внимание специальной военной операции, сейчас все ждут оценку происходящего, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин огласит послание 21 февраля. "Послание - это всегда громкая новость, послание - это всегда одно из важнейших мероприятий по линии главы государства в течение года. Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". "Это, я думаю, главное, что все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент. Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. И поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей", - добавил он.Послание президента состоится 21 февраля в Гостином дворе. В Кремле ранее заявили, что в этом году в списках приглашенных появится "новая категория в силу специфики нынешнего момента", в том числе это могут быть участники российской военной операции на Украине. Кто именно, Песков не уточнил.

https://ria.ru/20230216/poslanie-1852319735.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков