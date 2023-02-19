17:26 19.02.2023 (обновлено: 19:53 19.02.2023)
В Китае назвали следующую цель НАТО после Украины
GT: после Украины НАТО начнет войну на Тайване
© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. После Украины НАТО намерена начать новый вооруженный конфликт на Тайване, на что намекнул генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг во время Мюнхенской конференции по безопасности, пишет издание Global Times.
"Прошел почти год с начала российско-украинского конфликта. НАТО во главе с США все вовлечена в кризис, который сама же и начала. Тем не менее альянс уже задумал один, на Тайване", — говорится в материале.
Издание посчитало, что НАТО, будучи изжившим себя объединением времен холодной войны, не может существовать без военных конфликтов. Поэтому альянс усиливает тревожные настроения в Азии, готовясь к очередному столкновению, отмечается в статье.
Вашингтон надеется, что НАТО сможет расширить свое присутствие по всему миру, а не просто останется трансатлантической военной организацией. Исходя из этого, США должны продолжать нагнетать внешние угрозы, объединять страны-участницы, чьи интересы не всегда совпадают, и заставлять их тратить больше средств на военный бюджет, рассказал Global Times китайский военный эксперт Сун Чжунпин.
"Цель США — контролировать Европу, а также превратить НАТО в глобальный военный альянс. Слова Столтенберга можно рассматривать как прокладывание пути для вовлечения организации в дела Азиатско-Тихоокеанского региона", — отметил он.
Как утверждает издание, интересы США не совпадают со стремлениями всех стран — членов НАТО, поскольку некоторые из них придерживаются другого мнения насчет украинского конфликта и Китая или больше не имеют железного доверия к Вашингтону после недавних новостей о диверсиях на "Северных потоках".
"Судя по тому, как развивается конфликт между Россией и Украиной, возможности НАТО не соответствуют желаемому, и альянс только окажется в проигрыше, если будет расширять свое влияние в Азии", — говорится в материале.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.