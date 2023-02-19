https://ria.ru/20230219/minoprosvescheniya-1852971570.html

Минпросвещения будет проводить "Разговоры о важном" для родителей

Минпросвещения будет проводить "Разговоры о важном" для родителей - РИА Новости, 19.02.2023

Минпросвещения будет проводить "Разговоры о важном" для родителей

Минпросвещения России будет проводить занятия "Разговоры о важном" для родителей, сейчас обсуждается формат, заявил глава министерства Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T14:52

2023-02-19T14:52

2023-02-19T14:52

общество

россия

сергей кравцов

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минпросвещения России будет проводить занятия "Разговоры о важном" для родителей, сейчас обсуждается формат, заявил глава министерства Сергей Кравцов. "Мы приняли решение, чтобы "Разговоры о важном" были и для родителей. <…> Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было... и родителям интересно. Такая системная работа", - сказал Кравцов на расширенном заседании правления Ассоциации развития педагогического образования. "Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.

https://ria.ru/20221120/kravtsov-1832892614.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей кравцов