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Минпросвещения будет проводить "Разговоры о важном" для родителей - РИА Новости, 19.02.2023
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Минпросвещения будет проводить "Разговоры о важном" для родителей
Минпросвещения будет проводить "Разговоры о важном" для родителей - РИА Новости, 19.02.2023
Минпросвещения будет проводить "Разговоры о важном" для родителей
Минпросвещения России будет проводить занятия "Разговоры о важном" для родителей, сейчас обсуждается формат, заявил глава министерства Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T14:52
2023-02-19T14:52
общество
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минпросвещения России будет проводить занятия "Разговоры о важном" для родителей, сейчас обсуждается формат, заявил глава министерства Сергей Кравцов. "Мы приняли решение, чтобы "Разговоры о важном" были и для родителей. &lt;…&gt; Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было... и родителям интересно. Такая системная работа", - сказал Кравцов на расширенном заседании правления Ассоциации развития педагогического образования. "Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
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общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
14:52 19.02.2023
 
Минпросвещения будет проводить "Разговоры о важном" для родителей

Глава Минпросвещения Кравцов рассказал о разработке "Разговоров о важном" для родителей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти"
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минпросвещения России будет проводить занятия "Разговоры о важном" для родителей, сейчас обсуждается формат, заявил глава министерства Сергей Кравцов.
"Мы приняли решение, чтобы "Разговоры о важном" были и для родителей. <…> Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было... и родителям интересно. Такая системная работа", - сказал Кравцов на расширенном заседании правления Ассоциации развития педагогического образования.
"Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
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