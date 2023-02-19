https://ria.ru/20230219/makron-1852961459.html

"Он совершенно не в себе". Во Франции испугались слов Макрона о России

"Он совершенно не в себе". Во Франции испугались слов Макрона о России - РИА Новости, 19.02.2023

"Он совершенно не в себе". Во Франции испугались слов Макрона о России

Президент Франции Эммануэль Макрон противоречит своим же словам, сказанным во время Мюнхенской конференции, заявив, что Франция никогда не хотела "разгрома"... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T13:15

2023-02-19T13:15

2023-02-19T13:29

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон противоречит своим же словам, сказанным во время Мюнхенской конференции, заявив, что Франция никогда не хотела "разгрома" России, написал политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter.Макрон в интервью Journal du Dimanche также заявил, что члены НАТО не смогли понятно объяснить России свои намерения. По его мнению, альянс не был подходящим инструментом для переосмысления отношений с Москвой.Мюнхенская конференция открылась в пятницу. В ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции — кризис на Украине.

https://ria.ru/20230219/ukraina-1852937583.html

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в мире, россия, франция, эммануэль макрон, нато, евросоюз, twitter