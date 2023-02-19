https://ria.ru/20230219/kosachev-1852941674.html
Косачев: в Мюнхене вряд ли обсудят теракт на "Северных потоках"
Косачев: в Мюнхене вряд ли обсудят теракт на "Северных потоках" - РИА Новости, 19.02.2023
Косачев: в Мюнхене вряд ли обсудят теракт на "Северных потоках"
Мюнхенская конференция гробовым молчанием по взрывам на "Северных потоках" войдет самым позорным образом в историю, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T10:25
2023-02-19T10:25
2023-02-19T10:25
в мире
мюнхен
украина
россия
константин косачев
совет федерации рф
нато
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790350295_0:102:3040:1812_1920x0_80_0_0_a25362a5ccd9a787a68959b94a233ec9.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция гробовым молчанием по взрывам на "Северных потоках" войдет самым позорным образом в историю, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Самый кричащий сюжет - взрывы "Северных потоков". Трудно представить себе тему, которая, наряду с украинским кризисом, затрагивала бы вопросы безопасности и сотрудничества столь напрямую. Но на Мюнхенской конференции - только об Украине (читай - о России). О взрывах, беспрецедентных в современной истории человечества, судя по всему, ни слова, во всяком случае с трибуны", - написал политик в своем телеграм-канале. Почему - ответ очевиден, добавил он. "Во-первых, операция по подрыву была натовской. И, во-вторых, потому что Мюнхенская конференция - тоже натовская. А чего тогда обсуждать?" - написал он. По словам Косачева, порядок, основанный на натовских правилах, в качестве главного из них предусматривает исключительное право НАТО сначала на безнаказанные ошибки, затем - осознанные провокации, а теперь - и террористические диверсии. "Вот ради цементирования таких "правил" и собирается год из года в Мюнхене натовская элита. И именно гробовым молчанием по взрывам на Балтике войдет самым позорным образом в историю нынешняя конференция", - уверен сенатор. Молчание мюнхенских ястребов, которые на "поверку большей частью оказываются всего лишь мюнхенскими ягнятами, на заклание", заключил Косачев.
https://ria.ru/20230218/khersh-1852811895.html
https://ria.ru/20230217/komissiya-1852804439.html
мюнхен
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790350295_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_eefb0cede7afc1016754ff308e679390.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мюнхен, украина, россия, константин косачев, совет федерации рф, нато, северный поток
В мире, Мюнхен, Украина, Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, НАТО, Северный поток
Косачев: в Мюнхене вряд ли обсудят теракт на "Северных потоках"
Вице-спикер Совфеда Косачев не ждет, что в Мюнхене обсудят теракт на "Северных потоках"