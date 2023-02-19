https://ria.ru/20230219/kosachev-1852941674.html

Косачев: в Мюнхене вряд ли обсудят теракт на "Северных потоках"

Косачев: в Мюнхене вряд ли обсудят теракт на "Северных потоках" - РИА Новости, 19.02.2023

Косачев: в Мюнхене вряд ли обсудят теракт на "Северных потоках"

Мюнхенская конференция гробовым молчанием по взрывам на "Северных потоках" войдет самым позорным образом в историю, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T10:25

2023-02-19T10:25

2023-02-19T10:25

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мюнхен

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нато

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция гробовым молчанием по взрывам на "Северных потоках" войдет самым позорным образом в историю, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Самый кричащий сюжет - взрывы "Северных потоков". Трудно представить себе тему, которая, наряду с украинским кризисом, затрагивала бы вопросы безопасности и сотрудничества столь напрямую. Но на Мюнхенской конференции - только об Украине (читай - о России). О взрывах, беспрецедентных в современной истории человечества, судя по всему, ни слова, во всяком случае с трибуны", - написал политик в своем телеграм-канале. Почему - ответ очевиден, добавил он. "Во-первых, операция по подрыву была натовской. И, во-вторых, потому что Мюнхенская конференция - тоже натовская. А чего тогда обсуждать?" - написал он. По словам Косачева, порядок, основанный на натовских правилах, в качестве главного из них предусматривает исключительное право НАТО сначала на безнаказанные ошибки, затем - осознанные провокации, а теперь - и террористические диверсии. "Вот ради цементирования таких "правил" и собирается год из года в Мюнхене натовская элита. И именно гробовым молчанием по взрывам на Балтике войдет самым позорным образом в историю нынешняя конференция", - уверен сенатор. Молчание мюнхенских ястребов, которые на "поверку большей частью оказываются всего лишь мюнхенскими ягнятами, на заклание", заключил Косачев.

https://ria.ru/20230218/khersh-1852811895.html

https://ria.ru/20230217/komissiya-1852804439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мюнхен, украина, россия, константин косачев, совет федерации рф, нато, северный поток