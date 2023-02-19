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Косачев: в Мюнхене вряд ли обсудят теракт на "Северных потоках" - РИА Новости, 19.02.2023
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Косачев: в Мюнхене вряд ли обсудят теракт на "Северных потоках"
Косачев: в Мюнхене вряд ли обсудят теракт на "Северных потоках" - РИА Новости, 19.02.2023
Косачев: в Мюнхене вряд ли обсудят теракт на "Северных потоках"
Мюнхенская конференция гробовым молчанием по взрывам на "Северных потоках" войдет самым позорным образом в историю, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T10:25
2023-02-19T10:25
в мире
мюнхен
украина
россия
константин косачев
совет федерации рф
нато
северный поток
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция гробовым молчанием по взрывам на "Северных потоках" войдет самым позорным образом в историю, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Самый кричащий сюжет - взрывы "Северных потоков". Трудно представить себе тему, которая, наряду с украинским кризисом, затрагивала бы вопросы безопасности и сотрудничества столь напрямую. Но на Мюнхенской конференции - только об Украине (читай - о России). О взрывах, беспрецедентных в современной истории человечества, судя по всему, ни слова, во всяком случае с трибуны", - написал политик в своем телеграм-канале. Почему - ответ очевиден, добавил он. "Во-первых, операция по подрыву была натовской. И, во-вторых, потому что Мюнхенская конференция - тоже натовская. А чего тогда обсуждать?" - написал он. По словам Косачева, порядок, основанный на натовских правилах, в качестве главного из них предусматривает исключительное право НАТО сначала на безнаказанные ошибки, затем - осознанные провокации, а теперь - и террористические диверсии. "Вот ради цементирования таких "правил" и собирается год из года в Мюнхене натовская элита. И именно гробовым молчанием по взрывам на Балтике войдет самым позорным образом в историю нынешняя конференция", - уверен сенатор. Молчание мюнхенских ястребов, которые на "поверку большей частью оказываются всего лишь мюнхенскими ягнятами, на заклание", заключил Косачев.
https://ria.ru/20230218/khersh-1852811895.html
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в мире, мюнхен, украина, россия, константин косачев, совет федерации рф, нато, северный поток
В мире, Мюнхен, Украина, Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, НАТО, Северный поток
10:25 19.02.2023
 
Косачев: в Мюнхене вряд ли обсудят теракт на "Северных потоках"

Вице-спикер Совфеда Косачев не ждет, что в Мюнхене обсудят теракт на "Северных потоках"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция гробовым молчанием по взрывам на "Северных потоках" войдет самым позорным образом в историю, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Самый кричащий сюжет - взрывы "Северных потоков". Трудно представить себе тему, которая, наряду с украинским кризисом, затрагивала бы вопросы безопасности и сотрудничества столь напрямую. Но на Мюнхенской конференции - только об Украине (читай - о России). О взрывах, беспрецедентных в современной истории человечества, судя по всему, ни слова, во всяком случае с трибуны", - написал политик в своем телеграм-канале.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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Вашингтон не признается в подрыве "Северного потока", заявил Херш
Почему - ответ очевиден, добавил он. "Во-первых, операция по подрыву была натовской. И, во-вторых, потому что Мюнхенская конференция - тоже натовская. А чего тогда обсуждать?" - написал он.
По словам Косачева, порядок, основанный на натовских правилах, в качестве главного из них предусматривает исключительное право НАТО сначала на безнаказанные ошибки, затем - осознанные провокации, а теперь - и террористические диверсии.
"Вот ради цементирования таких "правил" и собирается год из года в Мюнхене натовская элита. И именно гробовым молчанием по взрывам на Балтике войдет самым позорным образом в историю нынешняя конференция", - уверен сенатор.
Молчание мюнхенских ястребов, которые на "поверку большей частью оказываются всего лишь мюнхенскими ягнятами, на заклание", заключил Косачев.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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Источник: Россия призовет СБ ООН создать комиссию по "Северным потокам"
 
В миреМюнхенУкраинаРоссияКонстантин КосачевСовет Федерации РФНАТОСеверный поток
 
 
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