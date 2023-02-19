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Ван И призвал США изменить курс в отношениях с Китаем - РИА Новости, 19.02.2023
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Ван И призвал США изменить курс в отношениях с Китаем
Ван И призвал США изменить курс в отношениях с Китаем - РИА Новости, 19.02.2023
Ван И призвал США изменить курс в отношениях с Китаем
Член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с госсекретарем США... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T06:54
2023-02-19T06:54
в мире
сша
китай
мюнхен
ван и (политик)
энтони блинкен
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ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу в Мюнхене призвал США изменить курс в отношениях с Китаем и устранить ущерб, нанесенный отношениям двух стран инцидентом с аэростатом. Субботняя беседа на полях международной конференции в Мюнхене стала первым очным контактом Ван И и Энтони Блинкена после перехвата воздушного шара американским истребителем над Атлантическим океаном в начале февраля. Из-за инцидента с аэростатом, который до перехвата пересек всю сухопутную часть США, Блинкен на неопределенный срок отложил визит в Пекин, который планировался на начало февраля. Американцы утверждают, что шар выполнял разведывательную миссию, китайцы говорят, что речь идет о сбившемся с курса гражданском метеозонде.
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в мире, сша, китай, мюнхен, ван и (политик), энтони блинкен
В мире, США, Китай, Мюнхен, Ван И (политик), Энтони Блинкен
06:54 19.02.2023
 
Ван И призвал США изменить курс в отношениях с Китаем

Член политбюро ЦК КПК Ван И призвал США изменить курс в отношениях с Китаем

© AP Photo / Petros GiannakourisЭкс-министр иностранных дел Китая Ван И
Экс-министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Экс-министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу в Мюнхене призвал США изменить курс в отношениях с Китаем и устранить ущерб, нанесенный отношениям двух стран инцидентом с аэростатом.
"Ван И выразил твердую и справедливую позицию Китая в отношении так называемого инцидента с аэростатом и призвал США изменить курс, трезво оценить и устранить ущерб, причиненный китайско-американским отношениям чрезмерным применением силы", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на официальном сайте МИД КНР.
Субботняя беседа на полях международной конференции в Мюнхене стала первым очным контактом Ван И и Энтони Блинкена после перехвата воздушного шара американским истребителем над Атлантическим океаном в начале февраля.
Из-за инцидента с аэростатом, который до перехвата пересек всю сухопутную часть США, Блинкен на неопределенный срок отложил визит в Пекин, который планировался на начало февраля. Американцы утверждают, что шар выполнял разведывательную миссию, китайцы говорят, что речь идет о сбившемся с курса гражданском метеозонде.
Ван И - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 17:42
Односторонние санкции могут повлечь бесконечные проблемы, заявил Ван И
 
В миреСШАКитайМюнхенВан И (политик)Энтони Блинкен
 
 
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