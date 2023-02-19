https://ria.ru/20230219/knr-1852926394.html

Ван И призвал США изменить курс в отношениях с Китаем

Ван И призвал США изменить курс в отношениях с Китаем - РИА Новости, 19.02.2023

Ван И призвал США изменить курс в отношениях с Китаем

Член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с госсекретарем США... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T06:54

2023-02-19T06:54

2023-02-19T06:54

в мире

сша

китай

мюнхен

ван и (политик)

энтони блинкен

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ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу в Мюнхене призвал США изменить курс в отношениях с Китаем и устранить ущерб, нанесенный отношениям двух стран инцидентом с аэростатом. Субботняя беседа на полях международной конференции в Мюнхене стала первым очным контактом Ван И и Энтони Блинкена после перехвата воздушного шара американским истребителем над Атлантическим океаном в начале февраля. Из-за инцидента с аэростатом, который до перехвата пересек всю сухопутную часть США, Блинкен на неопределенный срок отложил визит в Пекин, который планировался на начало февраля. Американцы утверждают, что шар выполнял разведывательную миссию, китайцы говорят, что речь идет о сбившемся с курса гражданском метеозонде.

https://ria.ru/20230218/sanktsii-1852875998.html

сша

китай

мюнхен

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в мире, сша, китай, мюнхен, ван и (политик), энтони блинкен