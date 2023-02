https://ria.ru/20230219/kity-1852636543.html

Всемирный день китов

Ежегодно 19 февраля в мире отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих (International Marine Mammal Protection Day) или Всемирный день кита.

Ежегодно 19 февраля в мире отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих (International Marine Mammal Protection Day) или Всемирный день кита.Этот день празднуют с 1986 года, когда Международная китобойная комиссия (МКК, International Whaling Commission, IWC) ввела запрет на китовый промысел. Моря и океаны Земли были освоены морскими млекопитающими задолго до появления людей. История китовых началась в эоценовую эпоху, 55 миллионов лет назад. Их эволюция шла высокими темпами: уже 40 миллионов лет назад появились их современные подотряды – зубатые и усатые киты. Этому, возможно, способствовали изменения климата: уровень Мирового океана понизился, возникли новые холодные течения, а в Южном полушарии начал образовываться ледяной панцирь. В это время киты стали осваивать открытый океан, учиться глубоко нырять и долго оставаться под водой. Китообразные (Cetacea) – отряд водных млекопитающих, к которому относятся киты, дельфины и морские свиньи. Киты дышат воздухом при помощи легких, являются теплокровными и кормят детенышей молоком. Взрослые киты вырастают до 30 метров и весят до 150 тонн. Это самые крупные животные из ныне живущих на земле. Самым большим существом на Земле является синий кит, его вес может достигать 200 тонн, а длина – 33 метра. На планете сохранилось 119 видов морских млекопитающих. Большая часть находится на грани исчезновения. Их активное уничтожение длится уже свыше 200 лет. По оценкам Фонда защиты китов, ежегодно гибнет до 1600 китов. Сокращение численности китов и других морских млекопитающих ведет к нарушению биологического равновесия в морских экосистемах. Китообразные очень уязвимы, главные угрозы для них – загрязнение океана, китобойный промысел, воздействие посторонних шумов от судоходства, а также вероятность запутаться в рыболовных снастях. Китов добывают не только ради мяса. На первом месте – ворвань (китовый жир), который применяется в промышленности и служит топливом. Высоко ценятся китовый ус, печень и мозг кита – из них получают витамины и гормоны, в том числе инсулин. Воскоподобное вещество амбра, образующееся в пищеварительном тракте кашалота, востребовано в парфюмерии, так как надежно фиксирует запах. Международное сотрудничество в области регуляции китобойного промысла началось в 1931 году. Был принят ряд соглашений, самым важным из которых стала Международная конвенция по регуляции китобойного промысла (International Convention for the Regulation of Whaling, ICRW), принятая в 1946 году. В рамках конвенции 2 декабря 1946 года в Вашингтоне была учреждена Международная китобойная комиссия для разработки рекомендаций для стран-членов на базе деятельности специального научного комитета.В состав МКК входят 88 стран, в том числе и Россия. Основная задача МКК − отслеживание и при необходимости корректировка мер, обозначенных в приложении к Международной конвенции по регуляции китобойного промысла и регулирующих китобойный промысел в мире.МКК выделяет три вида китобойного промысла. Первый – аборигенный китобойный промысел для удовлетворения потребностей коренных общин. Регулируется МКК, которая устанавливала ограничения каждые шесть лет.В 2018 году были приняты квоты на семилетний период. Второй тип китобойного промысла – коммерческий. Он также регулируется МКК, но в 1982 году на него был введен мораторий, начиная с сезона 1985-1986 годов.Третья категория – специальная разрешительная (или научная) охота на китов. Не регулируется МКК.Аборигенный промысел китов разрешен для коренного населения Чукотки (Россия, серый и гренландский киты), Гренландии (Дания, финвал и малый полосатик), Аляски (США, серый и гренландский киты), Сент-Винсента и Гренадины (горбатый кит).На 2019-2025 годы для России и США установлена квота в размере 392 гренландских (но не более 67 в любой год) и 980 серых китов (но не более 140 в любой год). Для Гренландии Международная китобойная комиссия выделяет отдельные квоты для западного и восточного побережья. Ежегодная квота на тот же период для восточного побережья Гренландии составляет 20 малых полосатиков, для западного побережья – 19 финвалов, 164 малых полосатиков, два гренландских и 10 горбатых китов. Для Сент-Винсента и Гренадин размер семилетней квоты − 28 горбатых китов. Коммерческий китобойный промысел в настоящее время осуществляют страны, не являющиеся членами МКК, а также ряд стран, выступившие с возражениями или оговорками в отношении моратория. Промышленную добычу китов ведут Исландия, Норвегия и Япония.Исландия после введения моратория вышла из МКК, но в 2004 году вернулась на своих условиях. В Исландии с 2019 по 2023 год разрешено убивать 209 финвалов и 217 малых полосатиков. Однако последние три года два основных держателя лицензии приостановили промысел, а один из них прекратил охоту в 2020 году. Исландия планирует прекратить китобойный промысел с 2024 года. Норвегия, зарегистрировав протест против моратория, после 1993 года возобновила охоту на малого полосатика. Норвежские китобои охотятся на малых полосатиков в рамках самостоятельно выделенной квоты, которая на сезон 2022 года составляла 917 особей.В 2022 году ими было убито 580 китов, в 2021 году – 575, в 2020 году – 503.Япония вернулась к коммерческой добыче китов в своей экономической зоне в июле 2019 года, выйдя из МКК. Сегодня это единственная страна в мире, имеющая плавучую китобойную базу "Ниссин Мару" по переработке китового мяса. В России Всемирный день кита отмечается с 2002 года и имеет особое значение, поскольку в наших морях обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей, многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу России. В российских водах встречается 32 вида китов, из которых 18 внесены в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. Охотоморские популяции серого и гренландского китов находятся в фокусе внимания федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", являясь приоритетными объектами животного мира федпроекта.Представители охотоморской популяции серых китов ежегодно в летне-осенний период приходят для нагула в акваторию северо-восточного побережья острова Сахалин. Охотоморская популяция гренландского кита представляет собой самую малочисленную, и, возможно, единственную полностью изолированную (географически и генетически) популяцию вида. Круглогодично эти животные обитают в водах Охотского моря, не покидая внутренние воды Российской Федерации. В рамках реализации федпроекта Минприроды России разрабатываются стратегии сохранения и программы мониторинга данных популяций.Важнейшую роль в сохранении морских млекопитающих играют особо охраняемые природные территории. Морская акватория входит в состав 35 ООПТ федерального значения – заповедников, национальных парков, заказников. Научные отделы учреждений проводят исследования, направленные на изучение состояния и численности популяций, выявление актуальных и потенциальных угроз, планирование необходимых природоохранных мер.Самый большой морской заповедник России – национальный парк "Командорские острова" (до 2022 года – природный биосферный заповедник "Командорский"). "Командорские острова" – единственное место в стране, где ежегодно и круглогодично проводятся наблюдения за китообразными. Местные воды являются критическим местообитанием китов, здесь регистрировали более 20 видов этих удивительных морских исполинов. В акватории национального парка "Русская Арктика" обитают такие морские млекопитающие, как белуха, нарвал, гренландский кит, малый полосатик, возможно, финвал и горбач, а также атлантический морж, устраивающий многочисленные береговые лежбища в летний период, нерпа, морской заяц, гренландский тюлень.В Кроноцком заповеднике (Камчатский край) обитают 13 видов китообразных. Через заповедные акватории проходят пути миграции серых китов.Вдоль побережий национального парка "Берингия" проходят пути миграции, а также находятся поля нагула нескольких видов китообразных. Летом часто можно наблюдать серых китов, горбачей и косаток. Всемирный день китов отмечают природоохранные учреждения, специалисты в сфере экологической безопасности, научные сотрудники. Для сохранения популяции морских обитателей к этой проблеме привлекается внимание общественности. Во многих странах существуют клубы и общества любителей этих животных, создаются морские заповедники. В этот день проводятся различные акции в защиту китов и других морских млекопитающих, а также информационные мероприятия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

