https://ria.ru/20230219/kity-1852508245.html

Таинственные гиганты: где в России увидеть и сфотографировать китов

Таинственные гиганты: где в России увидеть и сфотографировать китов - РИА Новости, 19.02.2023

Таинственные гиганты: где в России увидеть и сфотографировать китов

Всемирный день кита отмечают 19 февраля с 1986 года, когда запретили промысел этих животных. Обычно увидеть их туристам удается летом, но этой зимой морские... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T08:00

2023-02-19T08:00

2023-02-19T08:16

туризм

туристы

туризм

шантарские острова

кольский полуостров

камчатский край

чукотский автономный округ

архангельская область

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Всемирный день кита отмечают 19 февраля с 1986 года, когда запретили промысел этих животных. Обычно увидеть их туристам удается летом, но этой зимой морские гиганты пришли в Баренцево море. О том, где в России можно сфотографировать это чудо природы, как организовать такую поездку и сколько она стоит, — в материале РИА Новости.Необыкновенные эмоции"У нас был коллективный детский восторг! Все кричали: "Киты, киты! Ты видел? Снимай!" Мощь и сила поразительная, — вспоминает туристка Оксана Сергеева, участница крабового сафари на Кольском полуострове. — Я стояла на палубе. Кит вынырнул практически из-под корабля, но я не успела включить видео. Потом упорно ждала на морозе. Это такой азарт!"Большие горбатые киты в Баренцевом море — редкость, особенно зимой. В декабре 2022-го они приплыли за косяками селедки."В прошлые выходные они там еще были точно. У нас группа вылетела 17 февраля, надеюсь, ребятам повезет, — говорит эксперт по путешествиям RussiaDiscovery Александра Ситалова. — Я наблюдала за стаями с берега, с пляжа драконьих яиц в Териберке, затем в море".Киты играют, развлекаются, кормятся. "Очень красиво! Некоторые туристы несколько лет мечтали их увидеть, ездили, искали. Необыкновенные эмоции", — добавляет Александра.Шансы: 50 на 50Путешествия на Кольский полуостров — один из самых экономичных вариантов встречи с этими млекопитающими. Поездки обычно организуют с мая до конца августа. "Лететь из Москвы всего два часа, билеты — 10-15 тысяч рублей туда-обратно", — объясняет эксперт. Трехдневная программа в Териберку — от 47 тысяч рублей, в зависимости от заезда. Все включено: трансфер из аэропорта, отель, выходы в море, посещение достопримечательностей, трекинг.Летом туда приплывают косатки, малые полосатики.Однако гарантий нет: 50 на 50. И прогнозировать невозможно — это дикая природа.Еще можно поехать в Архангельскую область. "Там я видел белух. Они побольше дельфинов, но меньше китов, — рассказывает руководитель компании Adventure Guide Алексей Юдин. — Но, конечно, туристы хотят увидеть что-то более грандиозное".Много китов, невероятные виды, высокие ценыЮдин советует в конце июля или в августе отправиться на Чукотку, в бухту Провидения. "Там невероятные пейзажи, — объясняет он. — Это самый отдаленный регион России, где мало кто бывал. Серые, горбатые киты гарантированы. А еще — отличное купание в горячих источниках".Едут туристы и на Шантарские острова в Охотском море, где летом появляются самые крупные морские животные, приплывающие к берегам России, — гренландские киты."На Камчатку приходят горбатые и серые, японские. А еще вы увидите финвалов, малого полосатика, возможно, кашалота", — перечисляет организатор экспедиций WhaleCatchers Ксения Лепская.Цена программ — 230-290 тысяч рублей на человека. В варианте с Шантарскими островами билет до Хабаровска придется купить дополнительно, а полет до Николаевска-на-Амуре входит в стоимость. Продолжительность поездки — 10-12 дней. Есть туры за 500 тысяч рублей с лишним, но это уже на Курильские острова.Ксения Лепская называет такой прайс-лист: 80 тысяч за трехдневное океаническое путешествие, 200 тысяч — за шестидневное в заповедник.При этом нужно быть готовым к походным условиям."На Шантарских островах пять ночей — в палатках. Но они высокие, с хорошими надувными матрасами, — уточняет эксперт по путешествиям RussiaDiscovery Мария Банникова. — Есть туалет, душ, баня. И очень вкусно готовят повара".По словам Лепской, стоит запастись средствами от укачивания и продумать, как развлечь себя в многочасовых — и часто монотонных — морских переходах. "Виды из окна иллюминатора или с палубы экспедиционного судна, встречи с китами, косатками, дельфинами, морскими свиньями и каланами вас точно развлекут. Но в промежутках мы бороздим океан и иногда это немного утомительно", — предупреждает она.Немыслимые выдохи"Однажды мы зашли в стадо китов. Заглушили двигатели, всю аппаратуру. Вокруг — тишина, со всех сторон вздымаются волны, мы видим мощные спины, — вспоминает Ксения Лепская. — Единственное, что слышно, — немыслимые, до мурашек, выдохи китов". Еще одно невероятное впечатление — когда гигант целиком выпрыгивает из воды. "Какой это восторг, невозможно описать словами, — говорит Ксения. — Косаток на Камчатке очень много! Они красивые, бьют хвостами, машут плавниками".Ей посчастливилось также встретить стаю морских свиней. "Они очень похожи на дельфинов, с длинными вытянутыми носами. И стремительные — наш катер шел на полном ходу, а они неслись впереди, выпуская фонтаны. Потрясающе!"Осторожно и ласковоЕсть и определенные правила. Например, нельзя пересекать линию движения китов, подходить слишком близко, пугать животных эхолокаторами — эти приборы лучше вообще выключить. Также не стоит тревожить самок с детенышами. В общем, осторожно и ласково.Популяция этих млекопитающих в России восстанавливается. "После резонансной истории с "китовой тюрьмой" в бухте Средняя Приморского края люди стали относиться к природе и к ним более внимательно и бережно", — отмечает Ксения Лепская. Несколько белух даже поселились около Владивостока, их часто встречают туристы и моряки.

https://ria.ru/20210729/korostelev-1743201306.html

https://ria.ru/20220608/okean-1793802921.html

https://ria.ru/20221226/murmansk-1840803405.html

шантарские острова

кольский полуостров

камчатский край

чукотский автономный округ

архангельская область

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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