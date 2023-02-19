https://ria.ru/20230219/kazakhstan-1852926043.html

Первая группа казахстанских спасателей вернулась из Турции в Алма-Ату

Первая группа казахстанских спасателей вернулась из Турции в Алма-Ату - РИА Новости, 19.02.2023

Первая группа казахстанских спасателей вернулась из Турции в Алма-Ату

Первая группа казахстанских спасателей, принимавшая участие в поисково-спасательных операциях в Турции в зоне разрушительного землетрясения, вернулась в... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T06:41

2023-02-19T06:41

2023-02-19T06:41

в мире

турция

алма-ата

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

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АСТАНА, 19 фев - РИА Новости. Первая группа казахстанских спасателей, принимавшая участие в поисково-спасательных операциях в Турции в зоне разрушительного землетрясения, вернулась в Алма-Ату, сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС республики. Министерство ранее сообщало, что в эпицентр землетрясения для оказания помощи направлены сотрудники спасательного ведомства, их общее количество составило 100 человек. Группы укомплектованы необходимым оборудованием, в их состав входят спасатели, кинологические расчеты и медики Центра медицины катастроф. "Первый эшелон казахстанских спасателей, работавших над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в городе Газиантеп, благополучно вернулся на родину. Борт с группой спасателей и врачей Центра медицины катастроф МЧС Казахстана приземлился в аэропорту Алматы", - говорится в сообщении. Поясняется, что с начала проведения поисково-спасательных работ в трех регионах Турции силами спасателей МЧС Казахстана спасены семь человек, извлечены тела 88 погибших, в том числе 10 детей. Спасатели вручную, а также с привлечением специальной техники и оборудования разобрали более 250 тысяч кубических метров завалов. Врачи Центра медицины катастроф оказывали квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим на круглосуточной основе. За весь период работ они помогли более 200 местным жителям и спасателям, в том числе почти 30 детям. "По согласованию с Кризисным центром ликвидации последствий землетрясения (AFAD) Турецкой Республики поисково-спасательные работы силами МЧС Республики Казахстан на всех объектах завершены, группировка сил возвращается в пункты постоянной дислокации", - добавили в пресс-службе. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 40 тысяч человек.

https://ria.ru/20230215/spasateli-1852060907.html

https://ria.ru/20230212/spasateli-1851542967.html

турция

алма-ата

казахстан

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в мире, турция, алма-ата, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии