https://ria.ru/20230219/but-1852964907.html
Бут заявил, что может принять участие в выборах
Бут заявил, что может принять участие в выборах - РИА Новости, 19.02.2023
Бут заявил, что может принять участие в выборах
Член партии ЛДПР Виктор Бут заявил, что если возникнет задача участия в выборах на одном из уровней власти, то он будет готов к этому в рамках партийной... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T13:43
2023-02-19T13:43
2023-02-19T13:43
политика
абу-даби
таиланд
вашингтон (штат)
бриттни грайнер
леонид слуцкий (политик)
дом союзов
лдпр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Член партии ЛДПР Виктор Бут заявил, что если возникнет задача участия в выборах на одном из уровней власти, то он будет готов к этому в рамках партийной программы ЛДПР. "Если такая задача возникнет, я буду готов в рамках нашей партийной программы участвовать в выборах", - приводит его слова пресс-служба ЛДПР в ответ на вопрос о намерении участвовать в выборах на одном из уровней власти. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в декабре вручил Буту партийный билет либерал-демократов на сцене Колонного зала Дома союзов, где проходил слет, приуроченный к 33-летию партии. В минувшем декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Бута. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США.
https://ria.ru/20230201/but-1849085593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, абу-даби, таиланд, вашингтон (штат), бриттни грайнер, леонид слуцкий (политик), дом союзов, лдпр, виктор бут
Политика, Абу-Даби, Таиланд, Вашингтон (штат), Бриттни Грайнер, Леонид Слуцкий (политик), Дом союзов, ЛДПР, Виктор Бут
Бут заявил, что может принять участие в выборах
Член партии ЛДПР Виктор Бут заявил, что примет участие в выборах, если будет такая задача