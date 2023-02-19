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Бут заявил, что может принять участие в выборах - РИА Новости, 19.02.2023
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Бут заявил, что может принять участие в выборах
Бут заявил, что может принять участие в выборах - РИА Новости, 19.02.2023
Бут заявил, что может принять участие в выборах
Член партии ЛДПР Виктор Бут заявил, что если возникнет задача участия в выборах на одном из уровней власти, то он будет готов к этому в рамках партийной... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T13:43
2023-02-19T13:43
политика
абу-даби
таиланд
вашингтон (штат)
бриттни грайнер
леонид слуцкий (политик)
дом союзов
лдпр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Член партии ЛДПР Виктор Бут заявил, что если возникнет задача участия в выборах на одном из уровней власти, то он будет готов к этому в рамках партийной программы ЛДПР. "Если такая задача возникнет, я буду готов в рамках нашей партийной программы участвовать в выборах", - приводит его слова пресс-служба ЛДПР в ответ на вопрос о намерении участвовать в выборах на одном из уровней власти. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в декабре вручил Буту партийный билет либерал-демократов на сцене Колонного зала Дома союзов, где проходил слет, приуроченный к 33-летию партии. В минувшем декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Бута. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США.
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политика, абу-даби, таиланд, вашингтон (штат), бриттни грайнер, леонид слуцкий (политик), дом союзов, лдпр, виктор бут
Политика, Абу-Даби, Таиланд, Вашингтон (штат), Бриттни Грайнер, Леонид Слуцкий (политик), Дом союзов, ЛДПР, Виктор Бут
13:43 19.02.2023
 
Бут заявил, что может принять участие в выборах

Член партии ЛДПР Виктор Бут заявил, что примет участие в выборах, если будет такая задача

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Виктор Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Член партии ЛДПР Виктор Бут заявил, что если возникнет задача участия в выборах на одном из уровней власти, то он будет готов к этому в рамках партийной программы ЛДПР.
"Если такая задача возникнет, я буду готов в рамках нашей партийной программы участвовать в выборах", - приводит его слова пресс-служба ЛДПР в ответ на вопрос о намерении участвовать в выборах на одном из уровней власти.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
1 февраля, 20:27
В ЛДПР выразили уверенность, что поддержат выдвижение Бута на любых выборах
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в декабре вручил Буту партийный билет либерал-демократов на сцене Колонного зала Дома союзов, где проходил слет, приуроченный к 33-летию партии.
В минувшем декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Бута. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США.
Учредительная конференция РО ЛДПР в ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря 2022, 00:35
ЛДПР при участии Слуцкого и Бута открыла отделение в ЛНР
 
ПолитикаАбу-ДабиТаиландВашингтон (штат)Бриттни ГрайнерЛеонид Слуцкий (политик)Дом союзовЛДПРВиктор Бут
 
 
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