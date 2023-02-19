https://ria.ru/20230219/but-1852964907.html

Бут заявил, что может принять участие в выборах

Бут заявил, что может принять участие в выборах - РИА Новости, 19.02.2023

Бут заявил, что может принять участие в выборах

Член партии ЛДПР Виктор Бут заявил, что если возникнет задача участия в выборах на одном из уровней власти, то он будет готов к этому в рамках партийной... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T13:43

2023-02-19T13:43

2023-02-19T13:43

политика

абу-даби

таиланд

вашингтон (штат)

бриттни грайнер

леонид слуцкий (политик)

дом союзов

лдпр

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Член партии ЛДПР Виктор Бут заявил, что если возникнет задача участия в выборах на одном из уровней власти, то он будет готов к этому в рамках партийной программы ЛДПР. "Если такая задача возникнет, я буду готов в рамках нашей партийной программы участвовать в выборах", - приводит его слова пресс-служба ЛДПР в ответ на вопрос о намерении участвовать в выборах на одном из уровней власти. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в декабре вручил Буту партийный билет либерал-демократов на сцене Колонного зала Дома союзов, где проходил слет, приуроченный к 33-летию партии. В минувшем декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Бута. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США.

https://ria.ru/20230201/but-1849085593.html

https://ria.ru/20221218/ldpr-1839471980.html

абу-даби

таиланд

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, абу-даби, таиланд, вашингтон (штат), бриттни грайнер, леонид слуцкий (политик), дом союзов, лдпр, виктор бут