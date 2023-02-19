https://ria.ru/20230219/bliny-1852927648.html
Индекс блинов по России за год вырос до 93 рублей, показало исследование
Индекс блинов по России за год вырос до 93 рублей, показало исследование - РИА Новости, 19.02.2023
Индекс блинов по России за год вырос до 93 рублей, показало исследование
Средний чек на продукты для блинов в феврале подрос на 7% - это популярное масленичное блюдо обойдется россиянам в среднем в 93 рубля, подсчитали для РИА... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T07:26
2023-02-19T07:26
2023-02-19T07:39
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Средний чек на продукты для блинов в феврале подрос на 7% - это популярное масленичное блюдо обойдется россиянам в среднем в 93 рубля, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс". Расчет произведен на основании традиционного рецепта: 500 миллилитров молока, 2 яйца, 200 граммов муки, 3 столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и пол чайной ложки соли. "Cредний чек затрат на покупку такого "блинного" продуктового набора в российских магазинах в целом по России составил 93 рубля. Это на 7% выше, чем за аналогичный период 2022 года", - выяснили аналитики, сравнив данные с 1 по 15 февраля этого и прошлого года. При этом в Москве он находится на уровне 99 рублей, что на 5% выше, чем в прошлом году, в Санкт-Петербурге – 96 рублей (на 10% выше), в Казани – 90 рублей (на 9% выше), в Екатеринбурге – 102 рубля (на 10% выше), в Новосибирске – 103 рубля (на 6% выше). По данным аналитиков, в заведениях общепита порцию блинов покупают в среднем за 142 рубля, что на 18% выше уровня прошлого года, а оладьи – за 133 рубля, что на 10% обогнало прошлогодний показатель. Также авторы исследования выяснили, что расходы на банку варенья к блинам в феврале в среднем составили 148 рублей, что на 2% выше уровня прошлого года. А сгущенка обходится в 107 рублей, на 2% превысив прошлогодний уровень.
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07:26 19.02.2023 (обновлено: 07:39 19.02.2023)
Индекс блинов по России за год вырос до 93 рублей, показало исследование
"Чек Индекс": индекс блинов в среднем по России за год подрос на 7%, до 93 рублей
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Средний чек на продукты для блинов в феврале подрос на 7% - это популярное масленичное блюдо обойдется россиянам в среднем в 93 рубля, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс".
Расчет произведен на основании традиционного рецепта: 500 миллилитров молока, 2 яйца, 200 граммов муки, 3 столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и пол чайной ложки соли.
"Cредний чек затрат на покупку такого "блинного" продуктового набора в российских магазинах в целом по России составил 93 рубля. Это на 7% выше, чем за аналогичный период 2022 года", - выяснили аналитики, сравнив данные с 1 по 15 февраля этого и прошлого года.
При этом в Москве
он находится на уровне 99 рублей, что на 5% выше, чем в прошлом году, в Санкт-Петербурге
– 96 рублей (на 10% выше), в Казани
– 90 рублей (на 9% выше), в Екатеринбурге
– 102 рубля (на 10% выше), в Новосибирске
– 103 рубля (на 6% выше).
По данным аналитиков, в заведениях общепита порцию блинов покупают в среднем за 142 рубля, что на 18% выше уровня прошлого года, а оладьи – за 133 рубля, что на 10% обогнало прошлогодний показатель.
Также авторы исследования выяснили, что расходы на банку варенья к блинам в феврале в среднем составили 148 рублей, что на 2% выше уровня прошлого года. А сгущенка обходится в 107 рублей, на 2% превысив прошлогодний уровень.