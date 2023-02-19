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СМИ узнали о новом срочном требовании Байдена к Зеленскому - РИА Новости, 19.02.2023
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СМИ узнали о новом срочном требовании Байдена к Зеленскому
СМИ узнали о новом срочном требовании Байдена к Зеленскому - РИА Новости, 19.02.2023
СМИ узнали о новом срочном требовании Байдена к Зеленскому
В преддверии визита президента США Джо Байдена в Польшу администрация Белого дома потребовала от Украины активизации действий на поле боя, пишет Politico. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T17:32
2023-02-19T18:38
в мире
украина
сша
россия
джо байден
владимир зеленский
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В преддверии визита президента США Джо Байдена в Польшу администрация Белого дома потребовала от Украины активизации действий на поле боя, пишет Politico.По информации журналистов, американские аналитики опасаются, что российские военные нанесут ВСУ поражения на юге и востоке, а поставки западного вооружения на Украину замедлятся."Администрация Байдена срочно потребовала от администрации президента Владимира Зеленского закрепить свои достижения и, возможно, нанести собственный контрудар. Белый дом также сказал команде Зеленского, по словам нескольких чиновников, готовиться к наступлению сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы текут свободно, опасаясь, что поддержка со стороны европейских соседей Украины вскоре может стать ограниченной", — пояснило издание.По мнению экспертов, у России остается два важных преимущества на поле боя: силы и время. На этом фоне действия Североатлантического альянса подвергаются большим сомнениям.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года. Он отметил, что российская спецоперация "не изменила альянс", а только продемонстрировала важность проведенного им крупнейшего укрепления коллективной обороны.
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО
17:32 19.02.2023 (обновлено: 18:38 19.02.2023)
 
СМИ узнали о новом срочном требовании Байдена к Зеленскому

Politico: администрация Байдена потребовала от Зеленского активизации действий на поле боя

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В преддверии визита президента США Джо Байдена в Польшу администрация Белого дома потребовала от Украины активизации действий на поле боя, пишет Politico.
По информации журналистов, американские аналитики опасаются, что российские военные нанесут ВСУ поражения на юге и востоке, а поставки западного вооружения на Украину замедлятся.
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"Администрация Байдена срочно потребовала от администрации президента Владимира Зеленского закрепить свои достижения и, возможно, нанести собственный контрудар. Белый дом также сказал команде Зеленского, по словам нескольких чиновников, готовиться к наступлению сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы текут свободно, опасаясь, что поддержка со стороны европейских соседей Украины вскоре может стать ограниченной", — пояснило издание.
По мнению экспертов, у России остается два важных преимущества на поле боя: силы и время. На этом фоне действия Североатлантического альянса подвергаются большим сомнениям.
"Я думаю, что еще нет понимания, сможет ли Байден сохранить единство НАТО. Дальше будет только сложнее. Украина должна будет показать результаты полученной помощи", — прокомментировал ситуацию бригадный генерал в отставке Дэвид Хикс, который командовал всеми силами США и НАТО, занимавшимися подготовкой и консультированием афганских ВВС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года. Он отметил, что российская спецоперация "не изменила альянс", а только продемонстрировала важность проведенного им крупнейшего укрепления коллективной обороны.
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В миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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