https://ria.ru/20230219/bayden-1852994892.html

СМИ узнали о новом срочном требовании Байдена к Зеленскому

СМИ узнали о новом срочном требовании Байдена к Зеленскому - РИА Новости, 19.02.2023

СМИ узнали о новом срочном требовании Байдена к Зеленскому

В преддверии визита президента США Джо Байдена в Польшу администрация Белого дома потребовала от Украины активизации действий на поле боя, пишет Politico. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T17:32

2023-02-19T17:32

2023-02-19T18:38

в мире

украина

сша

россия

джо байден

владимир зеленский

йенс столтенберг

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850448767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0fc8e6a05370ab099ab6504725a4d168.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В преддверии визита президента США Джо Байдена в Польшу администрация Белого дома потребовала от Украины активизации действий на поле боя, пишет Politico.По информации журналистов, американские аналитики опасаются, что российские военные нанесут ВСУ поражения на юге и востоке, а поставки западного вооружения на Украину замедлятся."Администрация Байдена срочно потребовала от администрации президента Владимира Зеленского закрепить свои достижения и, возможно, нанести собственный контрудар. Белый дом также сказал команде Зеленского, по словам нескольких чиновников, готовиться к наступлению сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы текут свободно, опасаясь, что поддержка со стороны европейских соседей Украины вскоре может стать ограниченной", — пояснило издание.По мнению экспертов, у России остается два важных преимущества на поле боя: силы и время. На этом фоне действия Североатлантического альянса подвергаются большим сомнениям.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года. Он отметил, что российская спецоперация "не изменила альянс", а только продемонстрировала важность проведенного им крупнейшего укрепления коллективной обороны.

https://ria.ru/20230219/borrel-1852992266.html

https://ria.ru/20230219/mir-1852960191.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, сша, россия, джо байден, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато